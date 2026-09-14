Trực tiếp Asiad 20 bóng đá nữ Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa, 14h ngày 14/9: Ba điểm mở đường

TPO - Trong bảng đấu có chủ nhà Nhật Bản được đánh giá cao nhất, kết quả trước Đài Bắc Trung Hoa mang ý nghĩa quan trọng với tuyển nữ Việt Nam. Một chiến thắng ngày ra quân sẽ giúp đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc giảm áp lực ở hai lượt trận còn lại.

tatic ĐT Nữ Việt Nam ra sân với đội hình mạnh nhất HLV Hoàng Văn Phúc quyết định tung ra đội hình mạnh nhất trong cuộc đối đầu Đài Bắc Trung Hoa tại ASIAD 2026. Nhiều khả năng đội hình mà HLV người Hà Nội sử dụng sẽ là sơ đồ 4-2-3-1. Cặp trung vệ sẽ là hai cầu thủ đã thi đấu cùng nhau nhiều năm cùng nhau tại Than Khoáng Sản Việt Nam, Thu Thương đá cặp cùng Diễm My. Hai hành lang cánh là Cù Huỳnh Như và Nguyễn Thị Hoa. Ở hàng tiền vệ, bộ đôi trung vệ Thu Xuân - Thái Thị Thảo cũng đã có một khoảng thời gian thi đấu cùng nhau. Hai hành lang cánh được HLV Hoàng Văn Phúc bố trí những cái tên kỳ cựu như Thanh Nhã, Bích Thuỳ. Trên hàng công, Hải Yến là cái tên đá vị trí hộ công phía sau Vạn Sự. Đội hình của HLV Hoàng Văn Phúc cũng có thể linh hoạt chuyển thành 5-4-1 hoặc 3-4-3. Vị trí của Thanh Nhã và Vạn Sự hay Hải Yến cũng có thể hoán đổi cho nhau tuỳ diễn biến trận đấu. Ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị kỹ cho Asiad 20, với trọng tâm là hoàn thiện lối chơi và tăng sự gắn kết giữa các cầu thủ. Trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa sẽ là phép thử cho khả năng chuyển hóa những gì đã tập luyện thành hiệu quả trên sân của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Theo đó, đội tuyển có ba tuần tập luyện tại Việt Nam, sau đó sang Trung Quốc tập huấn trong 10 ngày. Tại đây, các cầu thủ lần lượt thi đấu giao hữu với CLB nữ Jiangsu và đội tuyển nữ Trung Quốc. Tính cả ba trận giao hữu trước đó tại Hà Nội, tuyển nữ Việt Nam có tổng cộng năm trận đấu để rà soát lực lượng, thử nghiệm cách vận hành chiến thuật và tạo cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ.

Trong đợt tập huấn tại Trung Quốc, Việt Nam thắng CLB nữ Jiangsu 1-0 và thua tuyển nữ Trung Quốc 0-3. Việc được thi đấu với những đối thủ khác nhau giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá khả năng thích ứng của từng vị trí, đồng thời nhận diện những điểm cần điều chỉnh trước khi bước vào giải đấu chính thức.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết toàn đội có trạng thái sức khỏe tốt và sẵn sàng tranh tài sau khi ổn định nơi lưu trú tại Nhật Bản. Ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, yêu cầu đặt ra là duy trì thể lực, thích nghi với điều kiện thi đấu và củng cố các phương án chuyên môn. Sau nhiều tuần rèn quân, sự tập trung và tâm lý tự tin sẽ có ý nghĩa lớn đối với màn thể hiện của các cầu thủ trong trận mở màn.

Dù vậy, Đài Bắc Trung Hoa là đối thủ Việt Nam cần dành sự thận trọng. Ở lần gặp gần nhất tại Asian Cup nữ 2026 hồi tháng 3, Việt Nam thua 0-1. Kết quả này cho thấy thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc khó có thể trông chờ một trận đấu dễ dàng, ngay cả khi đã có quá trình chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng.

Về mặt chiến thuật, nếu Đài Bắc Trung Hoa lựa chọn lối chơi chặt chẽ, sự kiên nhẫn sẽ là yêu cầu quan trọng với Việt Nam. Kiểm soát bóng chỉ có giá trị khi đi cùng khả năng kéo giãn đội hình đối phương và tạo ra cơ hội rõ ràng. Những pha luân chuyển bóng cần đủ nhanh, kết hợp di chuyển không bóng để mở khoảng trống, tránh rơi vào thế chuyền bóng nhiều nhưng thiếu phương án tiếp cận khung thành.

Ở chiều ngược lại, hàng tiền vệ cần duy trì cự ly hợp lý, hỗ trợ nhau khi triển khai bóng và hạn chế những đường chuyền mạo hiểm ở trung lộ. Khi mất quyền kiểm soát, đội hình phải nhanh chóng tổ chức lại để ngăn đối phương phản công. Mong muốn giành chiến thắng không nên khiến Việt Nam đẩy cao đội hình một cách nóng vội, nhất là khi thế trận chưa tạo ra lợi thế rõ rệt.

Một khởi đầu thuận lợi sẽ mang lại cả điểm số lẫn sự tự tin cho chặng đường tiếp theo. Để đạt mục tiêu ấy, tuyển nữ Việt Nam cần thể hiện sự cân bằng giữa chủ động tấn công và giữ vững tổ chức phòng ngự, đồng thời tận dụng tốt những cơ hội có được.