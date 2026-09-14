Tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 1-2 trận ra quân trước Đài Bắc Trung Hoa

TPO - Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã không thể giành được kết quả tốt ở trận ra quân Asiad 20 khi thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2. Thất bại này khiến cơ hội vượt qua vòng bảng hẹp đi khá nhiều khi trước mặt còn chủ nhà Nhật Bản và đối thủ ngang cơ Thái Lan.

foul Hết giờ! ĐT nữ Việt Nam 1-2 ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa 90'+4: Trọng tài thổi còi hết giờ. ĐT nữ Việt Nam nhận thất bại chung cuộc 1-2 trong ngày ra quân ASIAD 2026. report Ngọc Minh Chuyên đối mặt 90'+2: Ngọc minh Chuyên thoát xuống đối mặt thủ môn Đài Bắc Trung Hoa sau pha chuyền bóng của đồng đội. Nhưng Minh Chuyên không chiến thắng được thủ môn đối phương. time Bù giờ 90': Trận đấu có 4 phút bù giờ report ĐT nữ Việt Nam chưa thể có bàn gỡ hoà 89': ĐT nữ Việt Nam liên tiếp có cơ hội dứt điểm nhưng chưa thể tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. goal VÀOOOOO! Thanh Nhã rút ngắn tỷ số cho ĐT nữ Việt Nam 85': Thanh Nhã rút ngắn tỷ số cho ĐT nữ Việt Nam sau đường chuyền căng ngang rất đồng đội của Vũ Thị Hoa. goal VÀO! ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa nâng tỷ số lên 2-0 81': ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau pha dứt điểm trong vòng cấm của Wakabayashi. Thủ thành Kim Thanh có phần bị khuất tầm nhìn và không thể cản phá. corner Không vào! 78': Pha bóng mất tập trung của Kim Thanh. Rất may bóng đập chân hậu vệ ĐT nữ Việt Nam đi hết đường biên ngang. Phạt góc cho ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa. substitution ĐT nữ Việt Nam thay người 73': ĐT nữ Việt Nam có liên tiếp 3 sự thay đổi người. Trần Thị Phương, Minh Chuyên, Trúc Hương vào thay cho Bích Thuỳ, Nguyễn Thị Hoa và Trần Thu Xuân. Nguyễn Thị Hoa (số 6), Bích Thuỳ và Thu Xuân rời sân. Ảnh: Minh Hưng report Kim Thanh cứu thua 72': Thủ thành Kim Thanh chơi cực kỳ cảnh giác. Thủ thành của CLB nữ TPHCM cản phả thành công đường treo bóng cực khó chịu vào khung thành. yellow Vạn Sự bị phạm lỗi 69': Số 20 Chen Ying-hui bắt buộc phải phạm lỗi với Ngân Thị Vạn Sự trước vòng cấm ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa và phải nhận thẻ vàng. substitution Đài Bắc Trung Hoa thay người 66': ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa có sự thay đổi người. Số 16, Liu Yu-Chiao vào sân thay cho số 17 Chen Jin-wen yellow Chen Jin-wen nhận thẻ vàng 61': Số 17 Chen Jin-wen của ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi ở giữa sân. report ĐT nữ Việt Nam kiểm soát thế trận 60': ĐT nữ Việt Nam đang kiểm soát bóng vượt trội. Nhưng các cô gái áo đỏ chưa thể tìm được đường vào khung thành thủ môn Đài Bắc Trung Hoa. ĐT nữ Việt Nam đang có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: Minh Hưng report Hải Yến đánh đầu 56': Pha treo bóng bổng từ quả phạt cố định của Thu Xuân đưa bóng đến vị trí của Hải Yến. Hải Yến đánh đầu quá nhẹ. Thủ môn đối phương đã ôm gọn bóng. report Không vào! Kim Thanh cứu thua 50': Thủ thành Kim Thanh phải mất 2 nhịp cản phá sau cú sút của đối thủ. Rất may, tình thế đã được kiểm soát, bóng nằm gọn trong tay Kim Thanh. report Ngân Thị Vạn Sự dứt điểm 47': Vạn Sự đi bóng dũng mãnh cắt vào trong hướng khung thành đối phương từ bên hành lang cánh trái. Dù vậy, cú sút ở khoảng cách hơn 30m đi thiếu lực, không có sự nguy hiểm. Vạn Sự đi bóng, dứt điểm. Ảnh: Minh Hưng foul Hiệp 2 trận đấu bắt đầu! 46': Hiệp hai trận đấu bắt đầu, ĐT nữ Việt Nam cần tiếp tục duy trì khả năng kiểm soát thế trận, tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà sớm. foul Hết hiệp 1! ĐT nữ Việt Nam 0-1 ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa 45+1': Hiệp một kết thúc, ĐT nữ Việt Nam chưa thể tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà dù đã chơi khởi sắc hơn sau khi thay người. Thế trận cân bằng giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa. time Bù giờ 1 phút 45': Hiệp 1 của trận đấu được bù giờ 1 phút. report Không vào! 44': Ngân Thị Vạn Sự không thể băng cắt, dứt điểm sau pha căng ngang khó chịu của Nguyễn Thị Hoa bên phía cánh phải. report Kim Thanh cản phá xuất sắc 39': Thủ thành Kim Thanh chọn vị trí chính xác, đấm bóng giải nguy cho ĐT nữ Việt Nam sau tình huống phạt góc của đối thủ. report Không vào! Thu Thương đánh đầu chạm cột dọc. 36': Từ quả treo bóng của Thu Xuân, thủ môn Đài Bắc Trung Hoa đấm bóng không thành công. Đáng tiếc, Thu Thương đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc. report Không được. Vạn Sự không thể khống chế bóng 33': Ngân Thị Vạn Sự không thể kiểm soát bóng sau đường chuyền từ hành lang cánh trái của Nguyễn Thị Thanh Nhã. ĐT nữ Việt Nam đang dần kiểm soát lại thế trận và có nhiều đường lên bóng đáng chú ý. substitution Dương Thị Vân vào sân 28': ĐT nữ Việt Nam có sự thay đổi người ở tuyến giữa. Dương Thị Vân vào sân thay cho Thái Thị Thảo. report ĐT Nữ Việt Nam chơi lép vế 21': ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa kiểm soát nhiều bóng hơn, chơi chủ động và mạch lạc hơn trong lối chơi. Ảnh: Minh Hưng report ĐT nữ Việt Nam chơi thiếu ăn ý 21': ĐT nữ Việt Nam chủ động cầm bóng, đẩy cao nhịp độ tấn công. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ chơi thiếu ăn ý, không có sự mạch lạc trong lối chơi. goal Vào! Đài Bắc Trung Hoa ghi bàn mở tỷ số 16': ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Tiền đạo số 19, Su Yu-hsuan chạy chỗ thông minh và dứt điểm hiểm hóc hạ thủ thành Kim Thanh. ĐT nữ Việt Nam 0-1 Đài Bắc Trung Hoa. report Nguyễn Thị Hoa dứt điểm 12': Nguyễn Thị Hoa dứt điểm bóng 2 sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm. Đáng tiếc, ở cự ly quá xa, Nguyễn Thị Hoa đã dứt điểm thiếu chính xác. report Nguy hiểm, Đài Loan có bóng trong vòng cấm 7': Số 7 của Đài Bắc Trung Hoa nhận bóng trong vòng cấm. Tuy nhiên, cầu thủ này không thể khống chế bóng thành công. Thủ thành Kim Thanh đã làm chủ được tình hình. report Thế trận cởi mở 5': Cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng ngay từ đầu. Hai đội đều đang đẩy cao đội hình nhằm kiểm soát khu vực giữa sân và thế trận. ĐT nữ Việt Nam tập trung cao độ. start Trận đấu bắt đầu 1': Hiệp 1 trận đấu bắt đầu. ĐT nữ Việt Nam mặc áo đỏ, giành quyền giao bóng trước. tatic ĐT Nữ Việt Nam ra sân với đội hình mạnh nhất HLV Hoàng Văn Phúc quyết định tung ra đội hình mạnh nhất trong cuộc đối đầu Đài Bắc Trung Hoa tại ASIAD 2026. Nhiều khả năng đội hình mà HLV người Hà Nội sử dụng sẽ là sơ đồ 4-2-3-1. Cặp trung vệ sẽ là hai cầu thủ đã thi đấu cùng nhau nhiều năm cùng nhau tại Than Khoáng Sản Việt Nam, Thu Thương đá cặp cùng Diễm My. Hai hành lang cánh là Cù Huỳnh Như và Nguyễn Thị Hoa. Ở hàng tiền vệ, bộ đôi trung vệ Thu Xuân - Thái Thị Thảo cũng đã có một khoảng thời gian thi đấu cùng nhau. Hai hành lang cánh được HLV Hoàng Văn Phúc bố trí những cái tên kỳ cựu như Thanh Nhã, Bích Thuỳ. Trên hàng công, Hải Yến là cái tên đá vị trí hộ công phía sau Vạn Sự. Đội hình của HLV Hoàng Văn Phúc cũng có thể linh hoạt chuyển thành 5-4-1 hoặc 3-4-3. Vị trí của Thanh Nhã và Vạn Sự hay Hải Yến cũng có thể hoán đổi cho nhau tuỳ diễn biến trận đấu. Ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị kỹ cho Asiad 20, với trọng tâm là hoàn thiện lối chơi và tăng sự gắn kết giữa các cầu thủ. Trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa sẽ là phép thử cho khả năng chuyển hóa những gì đã tập luyện thành hiệu quả trên sân của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Theo đó, đội tuyển có ba tuần tập luyện tại Việt Nam, sau đó sang Trung Quốc tập huấn trong 10 ngày. Tại đây, các cầu thủ lần lượt thi đấu giao hữu với CLB nữ Jiangsu và đội tuyển nữ Trung Quốc. Tính cả ba trận giao hữu trước đó tại Hà Nội, tuyển nữ Việt Nam có tổng cộng năm trận đấu để rà soát lực lượng, thử nghiệm cách vận hành chiến thuật và tạo cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ.

Trong đợt tập huấn tại Trung Quốc, Việt Nam thắng CLB nữ Jiangsu 1-0 và thua tuyển nữ Trung Quốc 0-3. Việc được thi đấu với những đối thủ khác nhau giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá khả năng thích ứng của từng vị trí, đồng thời nhận diện những điểm cần điều chỉnh trước khi bước vào giải đấu chính thức.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết toàn đội có trạng thái sức khỏe tốt và sẵn sàng tranh tài sau khi ổn định nơi lưu trú tại Nhật Bản. Ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, yêu cầu đặt ra là duy trì thể lực, thích nghi với điều kiện thi đấu và củng cố các phương án chuyên môn. Sau nhiều tuần rèn quân, sự tập trung và tâm lý tự tin sẽ có ý nghĩa lớn đối với màn thể hiện của các cầu thủ trong trận mở màn.

Dù vậy, Đài Bắc Trung Hoa là đối thủ Việt Nam cần dành sự thận trọng. Ở lần gặp gần nhất tại Asian Cup nữ 2026 hồi tháng 3, Việt Nam thua 0-1. Kết quả này cho thấy thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc khó có thể trông chờ một trận đấu dễ dàng, ngay cả khi đã có quá trình chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng.

Về mặt chiến thuật, nếu Đài Bắc Trung Hoa lựa chọn lối chơi chặt chẽ, sự kiên nhẫn sẽ là yêu cầu quan trọng với Việt Nam. Kiểm soát bóng chỉ có giá trị khi đi cùng khả năng kéo giãn đội hình đối phương và tạo ra cơ hội rõ ràng. Những pha luân chuyển bóng cần đủ nhanh, kết hợp di chuyển không bóng để mở khoảng trống, tránh rơi vào thế chuyền bóng nhiều nhưng thiếu phương án tiếp cận khung thành.

Ở chiều ngược lại, hàng tiền vệ cần duy trì cự ly hợp lý, hỗ trợ nhau khi triển khai bóng và hạn chế những đường chuyền mạo hiểm ở trung lộ. Khi mất quyền kiểm soát, đội hình phải nhanh chóng tổ chức lại để ngăn đối phương phản công. Mong muốn giành chiến thắng không nên khiến Việt Nam đẩy cao đội hình một cách nóng vội, nhất là khi thế trận chưa tạo ra lợi thế rõ rệt.

Một khởi đầu thuận lợi sẽ mang lại cả điểm số lẫn sự tự tin cho chặng đường tiếp theo. Để đạt mục tiêu ấy, tuyển nữ Việt Nam cần thể hiện sự cân bằng giữa chủ động tấn công và giữ vững tổ chức phòng ngự, đồng thời tận dụng tốt những cơ hội có được.