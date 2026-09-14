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Tuyển nữ Thái Lan thua thảm 0-8 ở ngày ra quân Asiad 20

Hương Ly

TPO - Nakashima và Takarada cùng lập hat-trick giúp tuyển nữ Nhật Bản đại thắng ở ngày ra quân bảng E môn bóng đá nữ Asiad 20.

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Tuyển nữ Thái Lan gặp ác mộng ở ngày ra quân Asiad 20.

Tại Asiad 20, tuyển nữ Nhật Bản không có sự phục vụ của các ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu do lịch thi đấu ở Asiad 20 nằm ngoài FIFA Days. Họ triệu tập đội hình B, chủ yếu là các cầu thủ trẻ sinh sau năm 2000, song đại diện xứ sở mặt trời mọc vẫn chứng tỏ đẳng cấp hoàn toàn vượt trội Thái Lan.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nhật Bản dâng cao đội hình và áp đặt thế trận áp đảo. Sau 3 phút bóng lăn, người Nhật phá lưới Thái Lan bằng cú nã đại bác sấm sét từ ngoài vòng cấm của Nakashima. Thái Lan choáng váng sau bàn thua nhưng phải tiếp tục chơi phòng ngự lùi sâu để đảm bảo không thua thêm.

Hàng thủ Thái Lan đã thi đấu lăn xả trước "cơn cuồng phong" Nhật Bản, tiêu biểu là pha cứu bóng xuất thần trên vạch vôi ở phút thứ 8 và hàng loạt pha băng ra khép góc tốt của thủ môn. Tuy nhiên, Thái Lan không chặn nổi sức ép tấn công dồn dập từ đội chủ nhà. Phút 30, Kamiya bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt cho Nhật Bản.

Nakashima là tâm điểm trong những phút cuối hiệp một. Chân sút này liên tiếp tỏa sáng ở phút 37, với cú đánh đầu hiểm hóc đưa bóng đến cột sau, rồi tiếp tục chớp cơ hội dứt điểm thành công trong vòng cấm ở phút 40. Nakashima hoàn tất cú hat-trick, giúp Nhật Bản bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn 4-0.

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Tuyển nữ Thái Lan vỡ trận sau hiệp một.

Bước sang hiệp hai, cục diện không thay đổi khi bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Thái Lan. Đại diện Đông Nam Á tung lão tướng dày dặn kinh nghiệm Pitsamai Sornsai vào sân, nhưng họ vẫn chơi với thế trận phòng ngự co cụm và gồng mình chịu trận.

Phút 70, từ pha phá hụt bóng của hậu vệ Thái Lan, Ueno tạt bóng dọn cỗ để Takarada băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 5-0 cho Nhật Bản.

Số 11 của Nhật Bản cần đúng 8 phút để ghi thêm hai bàn thắng vào các phút 74 và 78. Trong đó, điểm nhấn là pha lốp bóng kỹ thuật điệu nghệ của Takarada qua đầu thủ môn Thái Lan. Trong một trận, có 2 cầu thủ Nhật Bản lập hat-trick.

Cơn ác mộng của người Thái khép lại bằng siêu phẩm bàn thắng của Sakakibara. Cô tung cú sút xa trái phá đưa bóng ghim thẳng vào góc xa, ấn định chiến thắng chung cuộc 8-0. Chỉ với đội hình B, Nhật Bản thị uy sức mạnh và gửi lời cảnh báo đến các đối thủ còn lại tại bảng E.

Ở lượt trận 2, tuyển nữ Việt Nam chạm trán Nhật Bản. Đây là 90 phút bước ngoặt để định đoạt cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tại môn bóng đá nữ Asiad 20.

Hương Ly
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