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Văn Hậu đối diện án phạt bổ sung sau pha đạp bóng nguy hiểm với Ngọc Tân

Đặng Lai

TPO - Ban kỷ luật của VFF sẽ tính tới khả năng đưa ra án phạt bổ sung cho Văn Hậu sau pha bóng anh giẫm thô bạo lên chân Ngọc Tân. Đây được xem là động thái siết lại các pha bóng nguy hiểm quá mức tại LPBank V.League 1.

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Phút 68 trận derby thủ đô giữa Thể Công Viettel và CLB Công an Hà Nội tại vòng 2 LPBank V.League 1 vừa qua, một pha va chạm mạnh đã xảy ra. Xuất phát từ một tình huống tranh chấp bóng tưởng như bình thường ở khu vực giữa sân, Đoàn Văn Hậu chủ động lao lên nhằm cắt bóng. Cùng thời điểm đó, tiền vệ Doãn Ngọc Tân bên phía Thể Công Viettel cũng áp sát để ngăn chặn đối phương.

Theo đà lao tới đầy tốc độ và quán tính cực lớn, chân của Văn Hậu giơ cao và gầm giày đặt vào vùng ống đồng của Ngọc Tân. Tiền vệ của Thể Công Viettel lập tức đổ gục xuống và phải rời sân trên cáng trước khi được chuyển thẳng tới bệnh viện cấp cứu.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy Doãn Ngọc Tân bị đụng dập, phù nề tủy đầu dưới xương mác và tổn thương dây chằng. Ngọc Tân dự kiến phải ngồi ngoài từ 3 đến 4 tuần, đồng nghĩa với việc chắc chắn bỏ lỡ trận so tài quan trọng giữa Thể Công Viettel và Melbourne Victory tại đấu trường Cúp C2 châu Á diễn ra giữa tuần này.

Pha vào bóng nguy hiểm của Văn Hậu

Trọng tài Ngô Duy Lân ban đầu chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo số 5 của CLB CAHN. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR và nhận thấy tính chất nguy hiểm của pha bóng, ông đã hủy thẻ vàng để rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu Văn Hậu. Theo điều lệ giải đấu, một tấm thẻ đỏ trực tiếp đồng nghĩa với việc cầu thủ sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 3 trận liên tiếp.

Dẫu vậy, nỗi lo treo giò dành cho Văn Hậu vẫn chưa dừng lại ở đó. Dự kiến vào hôm nay (15/9), Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ triệu tập cuộc họp nhằm xem xét, xử lý các hành vi bạo lực và vi phạm quy chế tại vòng 2 LPBank V.League 1 cũng như vòng 1 giải Hạng Nhất.

Pha bóng thiếu tỉnh táo của Văn Hậu chắc chắn là tâm điểm bị mổ xẻ gắt gao nhất. Nếu cơ quan điều hành nhận định tình huống này cần một chế tài nghiêm khắc hơn để mang tính răn đe toàn giải, hậu vệ của CLB CAHN đối diện nguy cơ nhận thêm án phạt nguội, bao gồm số tiền phạt tài chính đáng kể và số trận treo giò bị kéo dài thêm.

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Đặng Lai
#Văn Hậu #đạp bóng nguy hiểm #VFF #V.League #bóng đá Việt Nam #xử lý cầu thủ #treo giò

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