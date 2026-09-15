Asiad 20: Những 'mỏ vàng' nào gánh kỳ vọng của thể thao Việt Nam?

TPO - Với 348 VĐV tranh tài ở 33 môn và phân môn, Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới mục tiêu giành hơn 4 HCV tại Asiad 20. Kỳ vọng được đặt vào những nhà vô địch, các gương mặt giàu kinh nghiệm và những nhân tố đang vươn lên ở tầm châu lục.

Asiad 20 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Nagoya, Nhật Bản. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV tranh tài ở 33 môn và phân môn. Chỉ tiêu được đặt ra là giành từ 4 HCV trở lên, cao hơn thành tích 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 21 toàn đoàn tại kỳ đại hội gần nhất ở Hàng Châu.

Đây không phải mục tiêu dễ dàng. Asiad là sân chơi có mức cạnh tranh tiệm cận Olympic ở nhiều môn, bởi châu Á sở hữu những cường quốc hàng đầu thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, thể thao Việt Nam lựa chọn cách đầu tư tập trung, ưu tiên những nội dung thực sự có khả năng tranh chấp huy chương thay vì phân bổ nguồn lực dàn trải.

Cục Thể dục Thể thao Việt Nam xác định điền kinh, bắn súng, karate và cầu mây là nhóm môn trọng điểm. Bên cạnh nhiệm vụ giành HCV ở các nội dung sở trường, đoàn Việt Nam còn hướng đến những bước đột phá tại các môn trước đây chưa từng đoạt huy chương Asiad.

Cầu mây và bắn súng giữ vai trò chủ lực

Cầu mây nữ 4 người được xem là một trong những “cửa vàng” sáng nhất của thể thao Việt Nam. Đội đang là đương kim vô địch Asiad, đồng thời vẫn duy trì lực lượng giàu kinh nghiệm dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Thị Vui. Bản lĩnh được tôi luyện qua những trận đấu áp lực cao là lợi thế đáng kể của các tuyển thủ.

Dù vậy, hành trình bảo vệ ngôi vô địch được dự báo không dễ dàng. Thái Lan vẫn là thế lực hàng đầu, trong khi Indonesia, Myanmar, Hàn Quốc và chủ nhà Nhật Bản đều có khả năng tranh chấp. Cơ hội của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào điểm rơi phong độ, sự ổn định và khả năng xử lý những thời điểm quyết định.

Bắn súng là điểm tựa quan trọng khác. Phạm Quang Huy đến Nhật Bản với vị thế đương kim vô địch 10m súng ngắn hơi nam. Đội tuyển còn sở hữu nhiều gương mặt đáng chú ý như Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Lê Thị Mộng Tuyền và Hà Minh Thành.

Trịnh Thu Vinh là niềm hy vọng vàng ở môn bắn súng.

Trong đó, Trịnh Thu Vinh là niềm hy vọng lớn sau màn trình diễn ấn tượng tại Olympic Paris 2024. Cô xếp thứ tư nội dung 10m súng ngắn hơi nữ và thứ bảy nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, trở thành VĐV Việt Nam tiến gần huy chương nhất tại kỳ Thế vận hội này.

Đội súng ngắn hơi nữ Việt Nam gồm Thu Vinh, Triệu Thị Hoa Hồng và Nguyễn Thùy Trang từng giành HCB đồng đội tại giải vô địch châu Á 2026, cho thấy năng lực cạnh tranh với nhóm đầu châu lục.

Tuy nhiên, bắn súng có sai số rất nhỏ. Bản lĩnh tâm lý và độ chính xác trong từng loạt đạn sẽ quyết định khả năng chuyển hóa cơ hội thành HCV. Vì vậy, yêu cầu quan trọng với các xạ thủ Việt Nam là duy trì sự ổn định về kỹ thuật, tâm lý và phong độ ở thời điểm then chốt.

Kỳ vọng vàng từ các môn võ

Karate từng mang về một trong ba HCV của Việt Nam tại Hàng Châu, nhưng cơ hội ở Asiad 20 bị ảnh hưởng bởi chương trình thi đấu giảm từ 13 xuống còn 8 bộ huy chương. Đặc biệt, nội dung kata đồng đội nữ từng giành HCV cho thể thao Việt Nam tại Hàng Châu, không có trong chương trình thi đấu.

Vì vậy, trọng tâm được chuyển sang các nội dung kumite. Gương mặt đáng chú ý nhất là Nguyễn Thị Diệu Ly ở hạng 68 kg nữ. Diệu Ly vừa giành HCV duy nhất cho karate Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026.

Dương Thúy Vi từng giành HCV tại Asiad Incheon 2014.

Wushu cũng là điểm sáng của nhóm môn võ. Dương Thúy Vi từng giành HCV tại Incheon 2014, còn tại Asiad 19 Hàng Châu 2022, wushu Việt Nam đoạt ba HCĐ.

Tại Nhật Bản, kỳ vọng tiếp tục đặt vào Thúy Vi - vô địch Cúp Taolu thế giới 2026 và Nguyễn Thị Thu Thủy, võ sĩ từng giành HCĐ Asiad cùng nhiều HCV thế giới ở nội dung tán thủ.

Điền kinh chờ bứt phá từ đường chạy tiếp sức

Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ tại Asiad 20. Kỳ vọng lớn được đặt vào các nội dung tiếp sức 4x400m nam và nữ sau khi cả hai đội giành HCV tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026.

Ở nội dung nữ, Việt Nam sở hữu những VĐV giàu kinh nghiệm như Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc. Đội nam cũng cho thấy sự tiến bộ với các gương mặt Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh và Tạ Ngọc Tưởng. Hai chức vô địch châu Á là tín hiệu tích cực, chứng minh các VĐV Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh nếu đạt đúng điểm rơi phong độ.

Dù vậy, Asiad quy tụ lực lượng mạnh hơn và thành tích ở một giải vô địch châu lục không thể tự động chuyển thành HCV đại hội. Khả năng trao gậy, chiến thuật sắp xếp VĐV và phong độ trong ngày thi đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả. Vì vậy, mục tiêu một HCV của điền kinh là tham vọng có cơ sở, nhưng chứa đựng không ít rủi ro.

Những nguồn huy chương mở rộng

Thể dục dụng cụ hướng tới mục tiêu có huy chương với tám suất chính thức. Nguyễn Văn Khánh Phong ở nội dung vòng treo và Đặng Ngọc Xuân Thiện ở ngựa tay quay là hai mũi nhọn của đội nam. Đây đều là những VĐV đã được kiểm chứng qua các giải quốc tế. Khánh Phong từng giành HCB tại Asiad Hàng Châu, còn Xuân Thiện đoạt HCV một chặng Cúp thế giới năm 2025.

Boxing đặt mục tiêu nối dài chuỗi giành huy chương qua ba kỳ Asiad liên tiếp. Lực lượng Việt Nam có những võ sĩ từng dự Olympic và được tập huấn chuyên sâu tại Thái Lan. Tuy nhiên, trước những cường quốc hàng đầu châu Á, mục tiêu thực tế của boxing hiện là cạnh tranh huy chương ở kỳ Á vận hội năm nay.

Rowing từng đem lại HCV Asiad cho Việt Nam năm 2018 và tiếp tục được đầu tư với lực lượng đông. Tuy nhiên, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều có trình độ vượt trội. Vì vậy, rowing có thể tạo bất ngờ nếu chuyển hóa cơ hội thành chiến thắng ở thời điểm quyết định.

MMA đặt mục tiêu huy chương trong lần đầu tham dự.

Ở môn MMA, lần đầu xuất hiện trong chương trình Asiad, Việt Nam chỉ cử hai võ sĩ Lò Thị Phung và Quàng Văn Minh nhưng đặt mục tiêu giành một huy chương. Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam treo thưởng 500 triệu đồng cho HCV, 200 triệu đồng cho HCB và 100 triệu đồng cho HCĐ để khích lệ các VĐV.

Thể thao điện tử cũng mang theo tham vọng tạo cột mốc mới. Hiệp hội Thể thao điện tử Việt Nam đặt mục tiêu tối thiểu một HCB. Kỳ vọng lớn nằm ở Liên Minh Huyền Thoại, khi Việt Nam được đánh giá thuộc nhóm cạnh tranh phía sau Hàn Quốc và Đài Bắc Trung Hoa, trong bối cảnh Trung Quốc không đăng ký nội dung này. Nếu hoàn thành mục tiêu, đây sẽ là huy chương Asiad đầu tiên của thể thao điện tử Việt Nam.