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Nhận định Ipswich Town vs Arsenal, 02h00 ngày 16/9: Khởi đầu hành trình giải cơn khát

Trọng Đạt

TPO - Nhận định bóng đá Ipswich vs Arsenal, Cúp Liên đoàn Anh, lúc 02h00 ngày 16/9. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hơn ba thập kỷ chưa vô địch Cúp Liên đoàn, Arsenal bắt đầu hành trình tìm lại danh hiệu bằng chuyến làm khách trên sân Ipswich.

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Nhận định trước trận đấu

Arsenal hành quân đến sân Ipswich với hành trang là sáu trận toàn thắng từ đầu mùa 2026/27. Phong độ ấn tượng tiếp thêm tự tin cho thầy trò HLV Mikel Arteta khi bắt đầu hành trình chinh phục Cúp Liên đoàn, danh hiệu đã lẩn tránh họ suốt hơn ba thập kỷ.

Lần gần nhất Arsenal đăng quang ở đấu trường này là năm 1993, khi Paul Merson và Steve Morrow ghi bàn giúp đội bóng thành London đánh bại Sheffield Wednesday. Kể từ đó, “Pháo thủ” có thêm bốn lần vào chung kết nhưng đều phải nhận vị trí á quân. Gần nhất là thất bại trước Man City năm ngoái, trong trận đấu Nico O’Reilly để lại dấu ấn nổi bật.

Dù thường lỗi hẹn với chức vô địch, Arsenal hiếm khi vấp ngã ngay ở trận ra quân. Trong 11 lần tham dự Cúp Liên đoàn gần nhất, họ chỉ một lần bị loại ở vòng ba, khi thua Brighton trên sân nhà mùa 2022/23.

Lúc này, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đang duy trì phong độ ổn định. Cuối tuần qua, các bàn thắng trong hiệp hai của Bruno Guimaraes và Bukayo Saka giúp Arsenal vượt qua Sunderland 2-0, nối dài mạch toàn thắng lên sáu trận.

Chiến thắng ấy vẫn khiến HLV Arteta chưa hoàn toàn hài lòng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha phản ứng gay gắt với quyết định cho Sunderland hưởng phạt đền, gọi đó là điều “không thể chấp nhận được”. Tuy nhiên, David Raya đã cản phá cú sút của Enzo Le Fee, giúp Arsenal giữ sạch lưới trận thứ năm từ đầu mùa.

Nếu tiếp tục đánh bại Ipswich, Arsenal sẽ lần đầu thắng cả bảy trận mở màn mùa giải, tính cả Siêu cúp Anh, kể từ mùa 2004/05. Đây là động lực để đội khách duy trì sự tập trung, dù Cúp Liên đoàn có thể mang đến những thử thách khác với Ngoại hạng Anh.

Ở chiều ngược lại, Ipswich vừa có chiến thắng quan trọng để giải tỏa sức ép. Sau hai thất bại với cách biệt từ hai bàn trở lên trước MU và Liverpool, đoàn quân của HLV Gary O’Neil ngược dòng đánh bại Crystal Palace 3-2 cuối tuần qua.

Tấm thẻ đỏ trực tiếp của Axel Disasi ngay trong hiệp một tạo điều kiện để Ipswich xoay chuyển thế trận. Tận dụng lợi thế hơn người, đội chủ nhà hoàn tất màn lội ngược dòng bằng bàn thắng quyết định của Zian Flemming ở phút 90.

Trước đó, chiến thắng trước Leicester ở vòng hai Cúp Liên đoàn giúp Ipswich tiến xa hơn thành tích của họ ở chín trong 10 mùa gần nhất. Tuy nhiên, cuộc tiếp đón Arsenal sẽ là thử thách lớn hơn nhiều với đội bóng này.

Ipswich chưa từng vào chung kết Cúp Liên đoàn, với thành tích tốt nhất là bốn lần góp mặt ở bán kết. Trong lần gần nhất tiến đến vòng đấu này, mùa 2010/11, họ bị chính Arsenal loại. Chiến thắng 1-0 ở lượt đi không đủ giúp Ipswich tạo bất ngờ, bởi họ thua 0-3 trong trận lượt về.

Hai cuộc đối đầu tại Ngoại hạng Anh mùa 2024/25 cũng cho thấy sự chênh lệch giữa đôi bên. Arsenal thắng 1-0 trên sân nhà, trước khi vượt qua Ipswich 4-0 trên sân khách.

Chiến thắng trước Palace mang lại cú hích tinh thần cho Ipswich, nhưng Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định và hàng phòng ngự chắc chắn. Muốn ngăn đội khách nối dài mạch thắng, thầy trò HLV Gary O’Neil cần chơi chặt chẽ và tận dụng tốt những cơ hội có được.

Thông tin lực lượng

Arsenal tiếp tục gặp khó ở vị trí hậu vệ phải. Vừa trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương háng, Jurrien Timber đã phải vào sân ngay đầu hiệp hai trận gặp Sunderland để thay Ben White, người gặp vấn đề tương tự.

HLV Mikel Arteta chưa cập nhật tình trạng của White, nhưng khả năng hậu vệ người Anh ra sân trước Ipswich còn bỏ ngỏ. Cristhian Mosquera cũng chưa chắc góp mặt vì vấn đề ở cơ, trong khi William Saliba phải nghỉ ít nhất hai tháng nữa do chấn thương lưng.

Những tổn thất này có thể khiến Arteta phải sử dụng Timber đá chính sớm hơn dự tính. Ở tuyến trên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha có nhiều lựa chọn để xoay tua, với Viktor Gyokeres, Noni Madueke, Mikel Merino và Martin Zubimendi đều có khả năng đá chính.

Bên phía Ipswich, HLV Gary O’Neil cho biết chấn thương căng cơ đùi trước của Emersonn ở trận gặp Crystal Palace không đáng lo ngại. Dù vậy, tiền đạo người Brazil nhiều khả năng vẫn được nghỉ ngơi theo kế hoạch từ trước.

Zian Flemming là phương án có thể thay thế Emersonn. Dù đã khoác áo Burnley ở hai vòng đầu, tiền đạo này vẫn đủ điều kiện thi đấu cho Ipswich nhờ quy định được EFL điều chỉnh từ mùa 2025/26, cho phép cầu thủ đại diện cho nhiều hơn một CLB tại Cúp Liên đoàn.

Đội chủ nhà còn thiếu Jack Taylor trong vài tuần vì chấn thương đầu gối. Trong khi đó, Azor Matusiwa có cơ hội trở lại danh sách đăng ký sau vấn đề ở đùi.

Đội hình xuất phát dự kiến

Ipswich Town: Walton; O’Shea, Diop, Greaves, Davis; Palacios, Nunez; Philogene, Enciso, Maeda; Flemming.

Arsenal: Kepa; Timber, Konsa, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Guimaraes; Madueke, Merino, Eze; Gyokeres.

Dự đoán tỷ số: Ipswich Town 0-2 Arsenal

Trọng Đạt
#Ipswich Town #Arsenal #Cúp Liên đoàn #bóng đá Anh #dự đoán trận đấu #phong độ #lực lượng

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