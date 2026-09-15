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Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kuwait, 17h00 ngày 15/9: Cẩn thận không thừa

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Kuwait, Asiad 20 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U23 Kuwait là đối thủ bí ẩn và thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phải chơi tập trung để giành chiến thắng trong ngày ra quân Asiad 20.

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Nhận định trước trận U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

Tại vòng bảng môn bóng đá nam ở Asiad 20, Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Kuwait, U23 Philippines và U23 Uzbekistan. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trải qua lịch thi đấu thuận lợi khi lần lượt chạm trán đối thủ có độ khó tăng dần. "Các chiến binh sao vàng" phải thắng U23 Kuwait để có màn chạy đà lý tưởng.

Đội tuyển Kuwait đang đứng hạng 133 FIFA. Những năm gần đây, nền bóng đá Kuwait sa sút nghiêm trọng và không để lại dấu ấn nào từ cấp bóng đá trẻ đến đội tuyển ở sân chơi châu lục. Vào giai đoạn 1990-2000, đội U23 Kuwait từng 2 lần tham dự Olympic.

U23 Việt Nam tự tin đặt mục tiêu chiến thắng trước U23 Kuwait. Tuy nhiên, "Các chiến binh sao vàng" không thể chủ quan vì đối thủ là ẩn số tại bảng đấu. Ở Asiad 20, U23 Kuwait bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi là Al-Mubailish, Al-Salama và Al-Asaimi, đều có kinh nghiệm chinh chiến dày dặn.

Vấn đề của U23 Việt Nam là thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ có 2 ngày làm quen với thời tiết và sân bãi tại Nhật Bản, trước khi chơi trận đầu tiên ở Asiad 20. Ngược lại, U23 Kuwait đến xứ "mặt trời mọc" trước một tuần và có điều kiện chuẩn bị tốt hơn chúng ta.

Lực lượng U23 Việt Nam chinh chiến ở Asiad 20 không có Nguyễn Đình Bắc, Nguyên Nhật Minh và vài tuyển thủ khác bận lên tuyển, chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup. HLV Đinh Hồng Vinh sẽ xây dựng bộ khung với thủ môn Cao Văn Bình, Lý Đức, Minh Phúc, Phi Hoàng, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Lê Phát và Quốc Việt.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã chinh chiến cùng nhau qua loạt giải đấu, mới nhất là VCK U23 châu Á 2026 và giải giao hữu CFC Team China. Từ thực lực của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, một suất vượt qua bảng đấu tại Asiad 20 được dự đoán nằm trong tầm tay. Việc đánh bại U23 Kuwait là cột mốc cho sự khởi đầu lý tưởng, do đó các cầu thủ phải chơi tập trung và tận dụng triệt để cơ hội.

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Phong độ, thành tích đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

Tại vòng bảng U23 châu Á 2024, 2 đội từng gặp nhau và U23 Việt Nam giành chiến thắng. Phong độ của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không thật sự lý tưởng khi chúng ta thua U23 Trung Quốc 0-1, thua U23 Thái Lan 0-1 và hòa U23 CHDCND Triều Tiên 1-1.

Phong độ của các trụ cột U23 Việt Nam như Lê Phát, Thanh Nhàn, Văn Thuận, Quốc Việt, Phi Hoàng không ấn tượng trong màu áo CLB. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ tập luyện để sớm đạt điểm rơi phong độ lý tưởng ở Asiad 20.

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam: Văn Bình, Lý Đức, Quang Kiệt, Đức Anh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Quốc Cường, Phi Hoàng, Thanh Nhàn, Văn Thuận, Ngọc Mỹ.

U23 Kuwait: Abdulredha Shehab, Hamoud Al-Sanousi, Bandar Al-Barazi, Ahmed Boudi, Montaser Abdul Salam, Ali Hassan, Muath Al-Asaimi, Eid Al-Azmi, Ahmed Khurshid, Omar Al-Matar, Nasser Khader.

Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 1-0 U23 Kuwait

Hương Ly
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