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Xem U23 Việt Nam đấu Kuwait tại Asiad 20 trên kênh nào, ở đâu?

Trọng Đạt

TPO - Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh gặp U23 Kuwait lúc 17h ngày 15/9 (giờ Việt Nam), trong trận ra quân bảng C môn bóng đá nam Asiad 20. Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp cuộc đối đầu này trên kênh VTV6.

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Sau trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa chiều 14/9, VTV tiếp tục tường thuật các trận bóng đá tại Asiad 20. Theo đó, VTV6 phát sóng trận U23 Uzbekistan gặp U23 Philippines lúc 13h30 ngày 15/9, sau đó là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait lúc 17h.

Thông tin này giúp khán giả trong nước có thể theo dõi màn ra quân của U23 Việt Nam trong bối cảnh bản quyền truyền hình đại hội vẫn được quan tâm. Tính đến thời điểm hiện tại, VTV chưa công bố chính thức việc sở hữu bản quyền toàn bộ Asiad 20, dù đã có lịch phát sóng các trận bóng đá kể trên.

Tại Asiad 20, U23 Việt Nam nằm cùng bảng C với Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Các trận đấu của bảng diễn ra trên sân Nagoya City Minato. HLV Đinh Hồng Vinh xác định nhiệm vụ trước mắt là vượt qua vòng bảng, sau đó tiếp tục phấn đấu tiến sâu.

U23 Việt Nam đến Nagoya sáng 13/9, với quỹ thời gian chuẩn bị tại Nhật Bản khá ngắn. Sáng 14/9, ban huấn luyện tổ chức họp chuyên môn, phân tích băng hình các đối thủ để chuẩn bị phương án thi đấu. Đội đồng thời bầu Phạm Lý Đức làm đội trưởng; Cao Văn Bình, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn giữ vai trò đội phó.

Theo lịch được VFF cập nhật ngày 14/9, sau trận gặp Kuwait, U23 Việt Nam lần lượt đối đầu Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9. Đây là hai trận còn lại quyết định thứ hạng của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại bảng C.

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Trọng Đạt
#U23 Việt Nam #Kuwait #Asiad 20 #VTV6 #bóng đá nam

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