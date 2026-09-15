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Tuyển nữ Việt Nam rút kinh nghiệm, sẵn sàng cho thử thách Nhật Bản

Trọng Đạt

TPO - Sau thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa, đội tuyển nữ Việt Nam tập trung khắc phục hạn chế để chuẩn bị đối đầu Nhật Bản ngày 17/9. Tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự khẳng định toàn đội quyết tâm cải thiện màn trình diễn ở lượt trận tiếp theo của Asiad 20.

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Chiều 15/9, đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại sân Iwata Sports Exchange Village Yumeria Ball, tiếp tục chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo ở bảng E môn bóng đá nữ Asiad 2026.

Ở trận ra quân ngày 14/9, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc bị Đài Bắc Trung Hoa dẫn trước hai bàn. Thanh Nhã rút ngắn tỷ số ở những phút cuối, nhưng nỗ lực của đội tuyển nữ Việt Nam không đủ để giữ lại một điểm.

Chia sẻ trước buổi tập, Ngân Thị Vạn Sự cho biết các cầu thủ đã chủ động xem lại trận đấu, trao đổi về những hạn chế cần khắc phục.

“Dù trận đấu đầu tiên không có kết quả thuận lợi như mong muốn nhưng toàn đội đã rút ra được những điều cần thiết để hướng tới trận đấu thứ hai tốt hơn. Chúng tôi đã tự xem lại video và chia sẻ cùng nhau để chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tiếp theo”, Vạn Sự nói.

Tiền vệ sinh năm 2001 tiếc nuối khi đội tuyển tạo ra một số cơ hội ở cuối trận nhưng chưa thể tận dụng để gỡ hòa. Dù vậy, cô khẳng định bản thân và các đồng đội đều đã nỗ lực đến cùng.

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Trong bối cảnh đội tuyển có nhiều nhân tố trẻ, Vạn Sự nhấn mạnh vai trò của việc chia sẻ kinh nghiệm và duy trì sự gắn kết. Những điều học hỏi từ các đàn chị sẽ được cô truyền đạt lại cho các cầu thủ mới, giúp toàn đội cùng tiến bộ. Ban huấn luyện cũng sẽ phân tích kỹ hơn để đưa ra những điều chỉnh cho các trận tiếp theo.

Thử thách trước mắt của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là Nhật Bản, đối thủ được đánh giá rất cao tại Asiad 2026. Vạn Sự cho biết những lần chạm trán trước đây giúp các cầu thủ có thêm kinh nghiệm chuẩn bị cho trận đấu này.

“Mặc dù Nhật Bản là đối thủ mạnh nhưng đội cũng đã chuẩn bị tinh thần và sự quyết tâm. Chúng tôi đã gặp đối thủ này một số lần và cũng có những điều cần lưu ý để hướng đến một trận đấu có sự cải thiện tốt hơn”, Vạn Sự chia sẻ.

Tiền vệ đội tuyển nữ Việt Nam đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên đã đến sân ở trận ra quân. Cô xem sự đồng hành của người hâm mộ là nguồn khích lệ lớn, tiếp thêm động lực để toàn đội thi đấu hết sức.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị trước khi gặp Nhật Bản ngày 17/9.

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Trọng Đạt
#Nữ Việt Nam #Asiad 2026 #đội tuyển nữ #trận đấu Nhật Bản #ngân Thị Vạn Sự #bóng đá nữ

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