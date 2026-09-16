Messi bất ngờ trở lại đội tuyển, có gì bất thường?

TPO - Siêu sao Lionel Messi vừa khiến người hâm mộ Argentina bất ngờ khi một lần nữa xuất hiện trong danh sách triệu tập của đội tuyển.

Messi trở lại đội tuyển Argentina.

Lionel Messi bất ngờ xuất hiện trong danh sách triệu tập mới của Argentina, tạo nên sự phấn khích lớn với người hâm mộ sau khi anh vừa tuyên bố chia tay đội tuyển vào ngày 1/9. Dù vậy, sự trở lại này nhiều khả năng mang ý nghĩa đặc biệt hơn là một quyết định tiếp tục sự nghiệp quốc tế.

HLV Lionel Scaloni mới đây đã công bố danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho loạt trận giao hữu sắp tới của Argentina. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Messi bên cạnh những cái tên quen thuộc trên hàng công như Lautaro Martinez và Julian Alvarez.

Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý bởi trước đó không lâu, Messi đã tuyên bố khép lại hành trình khoác áo đội tuyển Argentina. Vì thế, việc đội trưởng lâu năm của Albiceleste tiếp tục được điền tên khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu siêu sao 39 tuổi có thay đổi quyết định hay không.

Thực tế, câu chuyện dường như không hoàn toàn theo hướng đó. Messi được cho là sẽ chỉ trở lại để tham dự trận đấu mang tính chất tri ân trên sân Monumental. Đây được xem như cơ hội để người hâm mộ Argentina một lần nữa được chứng kiến đội trưởng huyền thoại của họ xuất hiện trong màu áo đội tuyển, đồng thời nói lời chia tay theo cách trang trọng nhất.

Theo kế hoạch, Argentina sẽ lần lượt chạm trán Bolivia, Burkina Faso và Benin trong đợt tập trung sắp tới. Messi không được dự kiến góp mặt ở hai trận đầu tiên. Anh cùng Rodrigo De Paul và Giovani Lo Celso nhiều khả năng chỉ hội quân cho cuộc đối đầu với Benin vào ngày 6/10.

Nếu kế hoạch này được giữ nguyên, trận đấu tại Buenos Aires sẽ trở thành một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp quốc tế của Messi. Sau khi trải qua một hành trình kéo dài nhiều năm với vô số thăng trầm, anh sẽ có thêm một lần đứng trước người hâm mộ quê nhà để khép lại chương cuối cùng trong màu áo Albiceleste.

Điều đó cũng đồng nghĩa trận chung kết World Cup 2026 chưa chắc đã là lần cuối Messi khoác áo Argentina. Người hâm mộ sẽ được nhìn thấy anh thêm một lần nữa, dù mục đích chính của màn xuất hiện này là tri ân và chia tay thay vì bắt đầu một chương mới.

Với Messi, sự xuất hiện trong danh sách lần này vì thế càng mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Người hâm mộ Argentina có thể sẽ được chứng kiến một lần cuối hình ảnh đội trưởng huyền thoại đứng trên sân, trước khi đội tuyển chính thức bước sang một giai đoạn mới không còn sự hiện diện thường xuyên của anh.