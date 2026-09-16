Indonesia 'đứng ngồi không yên' vì cầu thủ đắt nhất lịch sử Đông Nam Á

TPO - Trung vệ Jay Idzes dính chấn thương trong trận đấu gần nhất của Sassuolo và nguy cơ lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026.

Jay Idzes phải ngồi xuống sân, ôm đùi và ra dấu hiệu thay người sau 10 phút, trận Sassuolo thắng Juventus 3-2 tại Serie A. Theo Sassuolo news, Idzes nhiều khả năng dính chấn thương cơ, khả năng cao bỏ lỡ trận đấu tiếp theo của CLB. Đáng ngại hơn, tuyển thủ Indonesia có thể không kịp hồi phục để dự FIFA ASEAN Cup.

"Idzes được đưa đi kiểm tra sau trận đấu. Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra", Chủ tịch Erick Thohir lên tiếng về tình trạng của ngôi sao sáng nhất của tuyển Indonesia.

FIFA ASEAN Cup sẽ khởi tranh sau 10 ngày nữa. Một chấn thương nhẹ có thể chấm dứt cơ hội khoác áo đội tuyển và chinh chiến tại giải đấu FIFA ASEAN Cup của các tuyển thủ. Indonesia "đứng ngồi không yên" vì Idzes, khi đây là vị trí chủ lực của đội tuyển.

Trên chuyên trang Transfermarkt, Idzes được định giá chuyển nhượng 14 triệu euro. Trung vệ sinh năm 2000 là cầu thủ đắt nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Trong top 5 hậu vệ đắt giá nhất châu Á hiện tại, Idzes đứng vị trí thứ 4.

Idzes là thủ lĩnh về tinh thần và chuyên môn của Indonesia. Bộ đôi trung vệ Idzes - Kevin Diks đã thi đấu cạnh nhau nhiều trận ở đội tuyển và cho thấy sự ăn ý bậc nhất tại khu vực. Diks là trung vệ "dập", chơi áp sát chủ động và quyết liệt. Còn Idzes thi đấu điềm tĩnh để bọc lót cho Diks. Khi một trong 2 trung vệ vắng mặt, sức mạnh của Indonesia ảnh hưởng đáng kể.

Indonesia đang làm mọi cách để chinh phục chiếc cúp FIFA ASEAN Cup. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) làm việc cùng HLV John Herdman ngay sau ASEAN Cup để lên danh sách triệu tập đội hình dự FIFA ASEAN Cup. Vì giải đấu tới nằm trong hệ thống FIFA Days, Indonesia gọi lên đầy đủ dàn hảo thủ đang thi đấu ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Idzes chấn thương ở trận đấu mới nhất tại CLB.

Tính đến nay, lực lượng của các đội mạnh tại FIFA ASEAN Cup đều xáo trộn vì chấn thương. Thái Lan mất tiền đạo Suphanat vì chấn thương tại CLB. Tuyển Việt Nam nguy cơ không có sự phục vụ của Hoàng Đức, trong khi Xuân Son và Tài Lộc bỏ ngỏ khả năng dự giải sắp tới.

FIFA ASEAN Cup là giải đấu dành cho khu vực Đông Nam Á và các đội khách mời, lần đầu tiên được tổ chức bởi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Khác biệt với giải đấu truyền thống ASEAN Cup, sân chơi mới này được đưa vào khung lịch thi đấu chính thức FIFA Days, cho phép các đội tuyển triệu tập đầy đủ cầu thủ xuất sắc đang thi đấu ở nước ngoài.

Đặc biệt, toàn bộ các trận đấu tại giải đều được tính điểm với hệ số cao trên bảng xếp hạng FIFA thế giới. FIFA ASEAN Cup chia thành hai hạng đấu (Division 1 tổ chức tại Indonesia và Division 2 tại Hong Kong). Indonesia nằm cùng bảng với Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng đấu còn lại có Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan.