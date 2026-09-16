Việt Nam đứng đâu trong cuộc đua HCV Đông Nam Á tại Asiad 20?

TPO - Tại Asiad 20, Thái Lan đặt mục tiêu cao nhất Đông Nam Á với 14 HCV, Philippines hướng tới bước đột phá bằng 8 HCV, trong khi Việt Nam phấn đấu vượt thành tích 3 HCV tại Hàng Châu. Mỗi đoàn lựa chọn một chiến lược khác nhau, dựa trên lực lượng và những môn thế mạnh riêng.

Asiad 20 diễn ra tại Nagoya, Nhật Bản, từ ngày 19/9 đến 4/10, quy tụ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng đội tuyển người tị nạn của Hội đồng Olympic châu Á. Trong cuộc đua nội bộ Đông Nam Á, Thái Lan tiếp tục thể hiện tham vọng lớn nhất.

Thái Lan muốn giữ ngôi đầu Đông Nam Á

Thái Lan đặt mục tiêu giành 14 HCV, cao hơn hai HCV so với thành tích tại Asiad 19 ở Hàng Châu. Cầu mây được giao chỉ tiêu bốn HCV, teqball ba HCV. Bảy HCV còn lại được kỳ vọng đến từ kurash, jiu-jitsu, taekwondo, golf, điền kinh, đua thuyền buồm và thể thao điện tử.

Đây là mục tiêu có cơ sở bởi Thái Lan sở hữu ưu thế rõ rệt ở những môn mang đặc trưng khu vực. Tại Hàng Châu, họ giành 12 HCV, đứng thứ tám toàn đoàn và dẫn đầu Đông Nam Á. Với lực lượng gần 700 VĐV tranh tài ở 42 môn, thể thao Thái Lan hướng đến việc duy trì vị trí số một khu vực.

Thái Lan đặt mục tiêu giành 14 HCV tại Asiad 20, cao nhất trong số các đoàn Đông Nam Á đã công bố chỉ tiêu.

Philippines đưa ra chỉ tiêu táo bạo không kém: tám HCV, gấp đôi số HCV họ giành được tại cả Asiad 18 và Asiad 19. Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Abraham Tolentino cho biết mục tiêu được chia đều, gồm bốn HCV từ các môn đối kháng và bốn HCV từ nhóm môn còn lại.

Nếu hoàn thành chỉ tiêu, Philippines sẽ có thành tích tốt nhất trong kỷ nguyên Asiad hiện đại, đồng thời vượt qua cột mốc bảy HCV tại Jakarta năm 1962. Cơ sở cho sự lạc quan của Philippines là lực lượng VĐV đang ở độ chín, cùng sự đầu tư của Chính phủ và các nhà tài trợ tư nhân.

Malaysia giữ mục tiêu thực tế

Malaysia đặt chỉ tiêu giành 33 huy chương, gồm sáu HCV, bảy HCB và 20 HCĐ. Đoàn có 352 VĐV thi đấu ở 156 nội dung thuộc 30 môn.

Sáu HCV là mục tiêu tương đương thành tích của Malaysia tại Hàng Châu, nhưng tổng số huy chương kỳ vọng tăng từ 32 lên 33. Lãnh đạo đoàn Malaysia đánh giá đây là chỉ tiêu thực tế, được xây dựng dựa trên phong độ hiện tại, kết quả gần đây và tương quan cạnh tranh tại châu lục.

Malaysia xác định 13 môn có khả năng mang về huy chương, gồm xe đạp lòng chảo, cầu lông, bắn cung, nhảy cầu, squash, cầu mây, hockey, điền kinh, đua thuyền buồm, karate, wushu, thể thao điện tử và bắn súng.

Malaysia đặt mục tiêu giành 6 HCV tại Asiad 20.

Trái với Malaysia, Indonesia hạ mục tiêu từ bảy HCV tại Asiad 19 xuống ít nhất bốn HCV. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Erick Thohir giải thích ba nội dung từng mang lại HCV tại Hàng Châu, gồm hai nội dung đua thuyền rồng và một nội dung bắn súng, không xuất hiện trong chương trình thi đấu lần này.

Dù mục tiêu chung thận trọng, một số liên đoàn của Indonesia vẫn thể hiện quyết tâm cao. Leo núi thể thao hướng đến hai HCV, trong khi cử tạ kỳ vọng đóng góp ít nhất một HCV. Tổng thống Prabowo Subianto cũng công bố mức thưởng ba tỷ rupiah (khoảng 4,4 tỷ đồng) cho mỗi VĐV giành HCV.

Việt Nam phấn đấu vượt thành tích Hàng Châu

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Asiad 20 với 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV tranh tài ở 33 môn và phân môn. Mục tiêu được đặt ra là giành từ bốn HCV, cao hơn thành tích ba HCV tại ASIAD 19.

Chỉ tiêu này được xây dựng trên nền tảng những môn từng mang về HCV tại Hàng Châu gồm bắn súng, karate và cầu mây. Bên cạnh đó, điền kinh, đua thuyền, thể thao điện tử, thể dục dụng cụ và một số môn võ được kỳ vọng tạo đột phá.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết chỉ tiêu huy chương được xây dựng trên cơ sở dữ liệu chuyên môn và tương quan lực lượng.

So với Thái Lan và Philippines, mục tiêu của Việt Nam thận trọng hơn. Tuy nhiên, thách thức lớn không chỉ nằm ở tổng số huy chương mà còn là khả năng chuyển hóa các vị trí tranh chấp thành HCV tại đấu trường có mức cạnh tranh cao nhất châu lục.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh thừa nhận cuộc cạnh tranh tại Asiad rất khốc liệt, khi khoảng cách giữa vị trí có huy chương và ngoài bục trao giải đôi khi chỉ nằm ở một sai số nhỏ. Vì vậy, các VĐV phải giữ được thể trạng, tâm lý và phong độ tốt nhất vào thời điểm thi đấu.

Singapore không chạy theo con số

Singapore lựa chọn cách tiếp cận khác khi không công bố mục tiêu huy chương cụ thể. Đoàn gồm 304 VĐV tranh tài ở 27 môn, trong đó gần hai phần ba lần đầu tham dự Asiad.

Thay vì tạo áp lực bằng chỉ tiêu, lãnh đạo đoàn yêu cầu các VĐV thi đấu tự tin, phát huy tối đa năng lực và tích lũy kinh nghiệm cho những đại hội lớn tiếp theo. Lực lượng Singapore kết hợp giữa các VĐV dày dạn kinh nghiệm và nhiều gương mặt trẻ giàu triển vọng.

Singapore cử 304 VĐV thi đấu ở 27 môn tại Asiad 20.

Campuchia chưa ấn định số huy chương cụ thể. Đoàn gồm 106 VĐV, HLV và quan chức, tham dự 14 môn, đặt mục tiêu có huy chương và cải thiện thành tích một HCĐ tại Hàng Châu. Triathlon, jiu-jitsu, karate, vật và taekwondo được xác định là những môn có triển vọng lớn nhất.

Ngoài ra, Brunei, Lào, Myanmar và Timor-Leste cũng chưa công bố chỉ tiêu huy chương qua các nguồn tin chính thức.

Nhìn tổng thể, Thái Lan vẫn là ứng viên hàng đầu cho vị trí số một Đông Nam Á. Philippines thể hiện tham vọng bứt phá, Malaysia hướng đến sự ổn định, trong khi Việt Nam và Indonesia cùng đặt mốc tối thiểu bốn HCV. Cuộc cạnh tranh sẽ phản ánh vị thế thể thao của từng quốc gia, đồng thời cho thấy khoảng cách giữa thành tích tại SEA Games và năng lực thực sự ở đấu trường châu lục.