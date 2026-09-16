Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan, 14h00 ngày 16/9: Soi giò ‘đội hình A’ của Voi chiến

TPO - Nhận định bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan, bóng đá nam Asiad 2026 - Sau ngày ra quân chưa trọn vẹn của U23 Việt Nam, giới hâm mộ Đông Nam Á ngóng chờ một màn thể hiện ấn tượng hơn từ U23 Thái Lan, tập thể đã triệu tập những tài năng trẻ hàng đầu đất nước.

Đây là cuộc đọ sức thuộc lượt trận mở màn bảng A môn bóng đá nam Á vận hội 2026. Ở một bảng đấu có sự góp mặt của đội chủ nhà rất mạnh là U23 Nhật Bản, kết quả màn so tài này được đánh giá là mang tính chất bản lề, quyết định lớn đến tấm vé thứ hai lọt vào vòng knock-out.

Thái Lan luôn được đánh giá cao với lối chơi kỹ thuật, phối hợp ngắn quen thuộc và từng tung hoành ở bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên trong nhiều năm qua, họ đã sa sút trên mọi cấp độ. Các trận thua Việt Nam ở chung kết SEA Games lẫn giải vô địch Đông Nam Á đã giáng đòn mạnh vào sự kiêu hãnh của Voi chiến.

Sau những thất bại đó, nền bóng đá này vẫn luôn lấy lý do họ không có được lực lượng mạnh nhất hoặc Thái Lan không không coi trọng các sân chơi khu vực. Họ chỉ đặt trọng tâm cho giải đấu châu lục mà Á vận hội năm nay là một sân chơi như vậy. Vì vậy mà người hâm mộ rất chờ đợi U23 Thái Lan với đội hình gần như mạnh nhất sẽ thi đấu thế nào ở sự kiện ở Nagoya.

Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan đại diện cho phong cách thi đấu thiên về sức mạnh thể chất, pressing rát và phản công chớp nhoáng. Họ bị đánh giá thấp ở giải đấu năm nay nhưng với chiến thắng mới nhất trước U23 Hàn Quốc, đội tuyển Trung Á hẳn tràn đầy tự tin.

U23 Thái Lan đang chịu sức ép phải giành 3 điểm trong ngày ra quân. Một chiến thắng giúp họ cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong bảng đấu được cho là nặng ký gồm chủ nhà Nhật Bản, Hồng Kông Trung Quốc và Kyrgyzstan. Một chiến thắng cũng giúp họ chấm dứt chuỗi phong độ phong độ đáng lo.

4 trận gần nhất họ không thắng trận nào, gồm 3 thất bại. U23 Thái Lan thua U23 Hàn Quốc 2-3 có thể thông cảm được nhưng việc họ đại bại 2-5 trước U23 UAE ở trận giao hữu vừa qua đang đem đến nhiều nỗi lo. Nửa năm qua, đội tuyển này không thắng được trận nào.

Thêm một điểm trừ lớn của Voi chiến là sự thiếu bình tĩnh trong các pha tranh chấp. Các thống kê cho thấy U23 Thái Lan đã phải nhận đến 15 thẻ vàng chỉ trong 5 trận đấu gần nhất.

Trái ngược lại, U23 Kyrgyzstan cho thấy những bước tiến vô cùng mạnh mẽ. Sự tự tin của họ đang lên rất cao, đặc biệt là sau chiến thắng ấn tượng trước U23 Hàn Quốc ở loạt giao hữu hồi tháng 6. Đây là minh chứng cho tinh thần kỷ luật và sức mạnh không thể xem thường của đội bóng này.

Trận thắng ấy cũng giúp U23 Kyrgyzstan khép lại 9 trận liền chỉ hòa và thua, gồm phần lớn là thất bại. Trong đó, họ thua chính U23 Việt Nam tại vòng bảng U23 châu Á 2026. Có thể phong độ cũng không khá hơn Thái Lan nhưng chắc chắn rằng nếu thi đấu đúng sở trường, đại diện Trung Á hoàn toàn có thể lấy điểm từ Voi chiến.

Bước vào trận đại chiến, cả hai đội đều có trong tay lực lượng mạnh nhất. Trong danh sách triệu tập cho giải đấu, U23 Thái Lan gọi nhiều tài năng sáng giá. Đó là Chanapach Buaphan (BG Pathum United), Wichan Inaram (Bangkok United) hay Theekawin Chansri (Muangthong United)...

Ở tuyến giữa, họ có Thanakrit Chotmuangpak. Tiền vệ trẻ của Buriram United là một trong những cái tên đáng chú ý nhờ khả năng điều tiết và tạo đột biến. Trên hàng công, Yotsakorn Burapha (Chonburi FC) cùng Jehanfiee Mamah (PT Prachuap) được kỳ vọng sẽ mang đến sức mạnh tấn công cho đội bóng xứ chùa vàng.

Chính Yotsakorn là người sút lưới thủ môn Patrik Lê Giang ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Có thể còn vắng vài trụ cột U23 như Kakana, Saron... nhưng nhìn chung, đây vẫn là lực lượng mạnh của người Thái. Nói không quá, đó chính là đội hình A của Thái Lan tại Asiad lần này.

Gặp U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan dự kiến sẽ dồn hỏa lực vào tuyến giữa với các nhân tố có khả năng điều tiết và tung ra các đường chuyền sát thủ nhằm xuyên phá hàng thủ đối phương. Ngược lại, U23 Kyrgyzstan nhiều khả năng sẽ thiết lập một khối đội hình lùi sâu, tận dụng tối đa chiều cao của các trung vệ và tốc độ của những tiền đạo cắm, điều mà họ đã áp dụng thành công trong trận thắng U23 Hàn Quốc gần đây.