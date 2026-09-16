HLV Kim Sang-sik có triệu tập Văn Hậu dự FIFA ASEAN Cup 2026?

TPO - Có hay không việc triệu tập Đoàn Văn Hậu vào đội hình tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 là bài toán nan giải cho HLV Kim Sang-sik.

Văn Hậu bị VFF treo giò 4 trận sau tình huống vào bóng "rát" với Doãn Ngọc Tân. Từ sau chiến dịch ASEAN Cup 2026, phong độ của Văn Hậu không ổn. Hậu vệ sinh năm 1999 chơi không tốt trước Thể Công Viettel, sau đó rời sân sớm vì thẻ đỏ. Đến trận mới nhất của Công an Hà Nội tại AFC Champions League, Văn Hậu bị Sofascore chấm điểm thấp nhất trong các trung vệ (6 điểm).

Nhiều CĐV kêu gọi HLV Kim gạt Văn Hậu khỏi đội tuyển sau hậu vệ 27 tuổi nhận án treo giò dài hạn. Tâm lý của Văn Hậu dễ bị xao nhãng ở giai đoạn này, cộng thêm phong độ không ổn định. HLV Kim sẽ xử lý thế nào với trường hợp của hậu vệ sinh năm 1999?

Văn Hậu đối mặt một loạt vấn đề sau ASEAN Cup 2026.

Tình thế ngặt nghèo của hàng thủ Việt Nam

Sau ASEAN Cup 2026, hàng phòng ngự dưới tay HLV Kim gần như tan vỡ. Văn Vĩ chấn thương. Thành Chung và Xuân Mạnh sa sút phong độ tại CLB. Văn Hậu hứng chịu cơn khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp. Đinh Quang Kiệt được bổ sung cho đội U23 Việt Nam chinh chiến ở Asiad 20. Chỉ có Trương Tiến Anh và Bùi Hoàng Việt Anh duy trì phong độ và thể trạng tốt.

Trước thềm FIFA ASEAN Cup, HLV Kim sẽ "cân não" vì hàng phòng ngự. Hai giải đấu ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup cách nhau chỉ một tháng, do đó ưu tiên của ông Kim, hay bất kỳ HLV nào khác sẽ là giữ nguyên bộ khung và vận hành ổn định. Tuy nhiên, với tình hình phong độ của các trung vệ, HLV Kim có thể sẽ tính toán đến phương án mới.

Trở lại câu chuyện "HLV Kim có triệu tập Văn Hậu dự FIFA ASEAN Cup hay không?", tạm bỏ qua vụ ồn ào mới đây, Văn Hậu vẫn là lựa chọn cần thiết cho đội tuyển. Ngoài Văn Hậu, ông Kim không có lựa chọn khác cho một hậu vệ thuận chân trái, sẵn sàng đá cánh trái hoặc trung vệ lệch trái.

Tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim sử dụng luân phiên Xuân Mạnh và Văn Hậu trong vai trò trung vệ lệch trái. Tùy vào đối thủ, Xuân Mạnh sẽ chơi ở vai trò lệch trái hoặc lệch phải. Nếu hậu vệ của CLB Hà Nội sang góc phải, Văn Hậu hiển nhiên xuất phát ở vị trí còn lại.

Ý đồ xếp Văn Hậu và Xuân Mạnh đá chính cùng lúc của HLV Kim rất rõ ràng: Ông cần 2 trung vệ đá lệch cánh có khả năng chuyền bóng tốt, vốn đã có cảm quan vị trí tốt ở hành lang biên để hỗ trợ bọc lót cho Văn Vĩ và Tiến Anh. Do đó, biết rằng phong độ của Văn Hậu đang không ổn và đây là giai đoạn nhạy cảm của hậu vệ này.

Nhưng HLV Kim không còn lựa chọn tốt hơn Văn Hậu về mặt trình độ, kinh nghiệm lẫn sự ăn ý với đồng đội sau khi trải qua chiến dịch ASEAN Cup 2026 khá thành công.

HLV Kim đối mặt với cơn khủng hoảng nhân sự và phong độ ở hàng thủ.

HLV Kim vá hàng thủ như thế nào?

Trao đổi cùng Tiền Phong, BLV Quang Tùng cho rằng hệ thống phòng ngự là "tử huyệt" của đội tuyển. Từ trận giao hữu trước thềm ASEAN Cup 2026 với Myanmar cho đến chung kết lượt về gặp Thái Lan, không trận nào Việt Nam không mắc vài sai lầm. Những sai lầm đó xuất phát từ sự chủ quan của một số cá nhân và có những lỗ hổng mang tính hệ thống.

"Nhân sự hàng thủ của Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup sẽ bổ sung ít nhất 2 tuyển thủ mới để thế chân Đinh Quang Kiệt và Văn Vĩ. HLV Kim cũng có thể triệu tập nhiều hơn thế để ưu tiên làm dày nhân sự hàng thủ. Trong số này, chúng ta tập trung vào tính toán của HLV Kim để tạo nên làn gió mới cho vị trí trung vệ", BLV Quang Tùng nhận định.

"Theo tôi, Adou Minh có thể là cái tên mới được HLV Kim trao cơ hội lên tuyển. Sau Adou Minh, chưa nhìn ra trung vệ mới nào đủ phẩm chất và kinh nghiệm để đánh bật các vị trí đã chinh chiến tại ASEAN Cup 2026. Về cơ bản, ông Kim không có thời gian để thử nghiệm, xoay vòng chiến thuật cho con người mới. Do đó, giải pháp tối ưu của HLV Kim vẫn là tin tưởng vào dàn cầu thủ hiện tại mà thôi", BLV Quang Tùng nhấn mạnh.

Dưới góc nhìn của BLV Quang Tùng, "quân hay không bằng quân quen". Khi HLV Kim chỉ có một tháng để tính toán tiếp nối từ ASEAN Cup đến FIFA ASEAN Cup, ông càng phải đặt niềm tin vào những cầu thủ đã hiểu rõ ý đồ và cách chơi ở đội tuyển. Có thể phong độ của họ không tốt tại CLB nhưng ít nhất, khi khoác lên mình "màu áo đỏ", các cầu thủ đó sẽ hiểu mình nên làm gì.

Phần việc lớn nhất của HLV Kim là xem lại các trận đấu ở ASEAN Cup và "mổ băng" chặt chẽ để tìm ra "tử huyệt" của hàng thủ Việt Nam. Chúng ta bị Thái Lan chọc thủng lưới 2 lần tại chung kết vì những miếng đánh vỗ mặt của đối phương trong vòng cấm. Những tình huống khoét xuống đáy biên của Malaysia và Thái Lan liên tục đe dọa hàng thủ Việt Nam, chúng ta cần tài năng của Patrik Lê Giang để giữ sạch mành lưới.

Trong trường hợp Adou Minh lên tuyển, HLV Kim sẽ bố trí 3 trung vệ thế nào? Ông sẽ gọi Jason Quang Vinh để thay Văn Vĩ đá ở cánh trái; đặt niềm tin vào Phan Tuấn Tài; hay kéo Văn Hậu trở lại vai trò chạy cánh. Có một loạt câu hỏi về hàng thủ Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup và đây là cơ hội để kiểm chứng bàn tay xoay xở của ông thầy người Hàn.

Đối thủ của Việt Nam ở giải đấu tới là Thái Lan, Philippines và Pakistan. Sức mạnh của Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup sẽ rất khác so với "Voi chiến" tại ASEAN Cup. Do đó, HLV Kim phải nhanh chóng vá víu lỗ hổng của hàng thủ trước khi đương đầu với bộ ba Chanathip, Supachok và Supachai của Thái Lan.