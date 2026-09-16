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Supachok lên tiếng trước ngày gặp lại tuyển Việt Nam

Hương Ly

TPO - Tiền đạo Supachok tuyên bố sẽ làm mọi thứ để cống hiến cho tuyển Thái Lan, chinh phục thành tích tốt tại FIFA ASEAN Cup 2026.

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"Lần này tôi cảm thấy thật sự tự hào khi được chọn vào đội hình tuyển Thái Lan. Tôi háo hức và mong chờ được góp mặt trong giải đấu lịch sử của khu vực Đông Nam Á. Tôi sẽ chiến đấu hết mình trong vai trò tuyển thủ của Thái Lan, cũng như là thành viên của CLB Hokkaido Consadole Sapporo trở về đội tuyển. Hãy cổ vũ cho tôi", Siam Sport dẫn chia sẻ của Supachok.

Tiền đạo Supachok được HLV Anthony Hudson triệu tập dự FIFA ASEAN Cup 2026. Tại giải đấu ASEAN Cup 2026, thuyền trưởng Thái Lan rất muốn gọi Supachok lên tuyển. Dù vậy, vì ASEAN Cup nằm ngoài lịch trình FIFA Days, CLB Consadole Sapporo từ chối để Supachok trở về. Số 7 của Thái Lan đã lỡ cơ hội phục thù tuyển Việt Nam sau khi thua ở chung kết ASEAN Cup 2024.

Supachok bị chỉ trích dữ dội khi ghi bàn vào lưới Việt Nam ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024. Lúc đó, một cầu thủ Việt Nam bị đau và bóng được đá ra ngoài đường biên. Thay vì trả bóng cho thủ môn theo tinh thần fair-play trong bóng đá, Supachok tiếp tục dốc bóng và sút xa thành bàn.

Bàn thắng thiếu fair-play của Supachok được công nhận nhưng Thái Lan vẫn nhận thất bại chung cuộc. Sau đó, ngôi sao của Thái Lan nhận thêm "trái đắng" khi được cổ động viên bình chọn bàn thắng đẹp nhất ASEAN Cup 2026.

Với Supachok, Chanathip và Supachai, sức mạnh hàng công Thái Lan được dự đoán mạnh vượt trội so với chính họ tại ASEAN Cup 2026. Supachok là ngôi sao số 1 của bóng đá Thái Lan trong 3 năm qua. Anh đang tiếp nối Chanathip, khoác áo CLB Consadole Sapporo và kế thừa vai trò dẫn dắt hàng công ở đội tuyển.

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Chanathip vs Supachok trở lại đội tuyển.

Teerapat Prue-thong, tuyển thủ khác của Thái Lan đang khoác áo Consadole Sapporo, phát biểu trước ngày hội quân: "Tôi sẽ không thỏa mãn với việc chỉ có tên trong đội tuyển, mà sẽ cố gắng hết sức để tận dụng năng lực của mình, giúp đội tuyển Thái Lan chiến thắng ở FIFA ASEAN Cup".

Tại FIFA ASEAN Cup, Thái Lan nằm ở bảng đấu cùng Việt Nam, Philippines và Pakistan. Trận đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan là tâm điểm của bảng đấu, nơi HLV Hudson của "Voi chiến" gặp lại ông Kim Sang-sik. Rất nhiều tuyển thủ trong đội hình Thái Lan hiện tại đã nếm mùi thất bại trước Việt Nam ở các kỳ ASEAN Cup gần nhất.

Đây mới thật sự là đội hình chất lượng của Thái Lan. CĐV sẽ có dịp kiểm chứng giữa Việt Nam và Thái Lan, ai mới là tập thể chất lượng hơn để cạnh tranh tấm vé vượt qua vòng bảng tại FIFA ASEAN Cup.

Hương Ly
#Supachok #Thái Lan #ASEAN Cup #Việt Nam #bóng đá #FIFA ASEAN Cup #việt nam FIFA ASEAN Cup #việt nam vs thái lan FIFA ASEAN Cup

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