Siêu phẩm của Szoboszlai nhấn chìm Tottenham ở Cúp Liên đoàn Anh

TPO - Cú “nã đại bác” ở phút bù giờ của Dominik Szoboszlai đã ấn định chiến thắng 3-1 cho Liverpool trước Tottenham tại vòng 1/16 Cúp Liên đoàn Anh. Một kết quả lột tả trọn vẹn sự tương phản giữa khả năng tận dụng cơ hội của đội chủ nhà và chuỗi ngày khủng hoảng chưa có hồi kết của đội khách dưới thời Roberto De Zerbi.

Đón tiếp Tottenham, HLV Andoni Iraola thay tới 10 vị trí so với trận hòa nhạt nhòa trước Fulham cuối tuần trước. Trong đó, Ronald Araujo là cái tên duy nhất giữ chỗ trong đội hình xuất phát, sát cánh cùng Joe Gomez - người có trận đá chính đầu tiên mùa này ở hàng thủ.

Tottenham (áo đen) có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát, nhưng vẫn phung phí cơ hội như các trận trước.

Bên phía Tottenham, HLV Roberto De Zerbi cũng thay đổi 8 vị trí so với trận hòa Everton, đẩy Andy Robertson - người có màn tái ngộ sân bóng cũ Anfield - xuống ghế dự bị. Gương mặt mới nhưng câu chuyện cũ vẫn lặp lại với Spurs. Giống trận gặp Everton, đội bóng của De Zerbi nhập cuộc với nhịp độ cao, kiểm soát thế trận nhưng lại không thể tận dụng những thời cơ có được.

Lucas Bergvall là người đầu tiên bỏ lỡ bên phía đội khách, khi cú dứt điểm cận thành sau đường tạt của Destiny Udogie bị thủ môn Giorgi Mamardashvili cản phá bằng chân. Ít phút sau, từ đợt phản công chớp nhoáng theo thế 4 đánh 2, đường căng ngang thuận lợi của Destiny Udogie lại bị Mohammed Kudus volley vọt xà ở khoảng cách 4 mét. Sau đó, đến lượt Mathys Tel đỡ bước một hỏng ăn trong thế không ai kèm trước cầu môn, từ đường chuyền tinh tế của Marcos Senesi.

Sự phung phí ấy khiến Tottenham phải trả giá. Sau khoảng 15 phút, Liverpool dần lấy lại thế trận và vươn lên dẫn trước ở phút 21. Từ đường chuyền dài của Gomez, Gakpo chuyền bóng sang cánh phải cho Rio Ngumoha. Pha phá bóng bất thành của Udogie vô tình trở thành đường kiến tạo để Alexis Mac Allister băng vào khoảng trống, tung cú sút quyết đoán đưa bóng vào góc cao khung thành, đánh bại thủ môn Martin Dubravka.

Mac Allister (áo đỏ) tung cú cứa lòng đẹp mắt, mở tỷ số cho Liverpool trước Tottenham.

Chỉ 9 phút sau giờ nghỉ, Liverpool nhân đôi cách biệt. Từ pha phối hợp nhịp nhàng giữa James McConnell, Ngumoha và Milos Kerkez, tiền vệ Mac Allister thực hiện đường chuyền một chạm xé nát hàng thủ đối phương cho Gakpo. Tiền đạo người Hà Lan dễ dàng vượt qua Archie Gray trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc nhân đôi cách biệt.

Hy vọng lóe lên cho Spurs ở phút 69 từ một tình huống cố định. Từ quả phạt góc của Mateus Fernandes, Mamardashvili đấm bóng hụt và Jeremie Frimpong để lộ khoảng trống, tạo điều kiện cho Conor Gallagher đánh đầu cận thành tung lưới đội chủ nhà.

Bàn thắng đánh dấu lần đầu Tottenham chọc thủng lưới một đối thủ Premier League trong mùa giải này. Trước đó, đội bóng London đã trải qua 4 trận gặp các đội cùng hạng mà không ghi bàn.

Ngay sau bàn gỡ 1-2 của Tottenham, Mamardashvili đã chuộc lỗi bằng một pha cứu thua xuất sắc. Cú sút của Omar Marmoush bị chạm nhẹ khiến quỹ đạo thay đổi, nhưng thủ môn của Liverpool vẫn kịp phản xạ để đẩy bóng ra ngoài.

Những nỗ lực vùng lên sau đó giúp Tottenham tiếp tục níu giữ hy vọng gỡ hòa. Nhưng trong khi đội khách vẫn loay hoay tìm cách chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng, Liverpool tiếp tục cho thấy sự khác biệt ở những khoảnh khắc quyết định.

Phút bù giờ thứ nhất, tiền vệ Dominik Szoboszlai khép lại trận đấu bằng một cú sút tuyệt đẹp từ khoảng 25 mét. Tiền vệ người Hungary đỡ bóng bằng ngực từ pha đánh đầu nhả bóng của Alexander Isak rồi tung cú sút xa hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-1 cho Liverpool.

Szoboszlai tung cú sút xa hiểm hóc, ấn định thắng lợi 3-1 cho Liverpool.

Với HLV Iraola, thắng lợi này không chỉ đem lại cho đội bóng của ông tấm vé vào vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh mà còn đem đến tín hiệu tích cực về các cầu thủ trẻ, khi Lewis Koumas thi đấu đầy nhiệt huyết còn Trey Nyoni có màn trình diễn chững chạc ở tuyến giữa.

Ngược lại, thất bại này tiếp tục đẩy Tottenham lún sâu vào khủng hoảng. Spurs đã trải qua trận thứ 4 liên tiếp chỉ hòa và thua trên mọi đấu trường. Có lẽ, điều an ủi duy nhất cho đội khách là việc họ đã chấm dứt cơn hạn hán bàn thắng. Nhưng HLV De Zerbi còn rất nhiều việc phải làm để kéo Tottenham, và có lẽ cả bản thân ông, khỏi tình cảnh tồi tệ hiện nay.