Legend Danang Golf Resort - Khẳng định vị thế 'điểm đến hàng đầu' cho giải đấu golf trong nước và quốc tế

Với hơn 200 giải đấu và sự kiện golf được tổ chức mỗi năm, Legend Danang Golf Resort đã và đang khẳng định năng lực đăng cai các giải đấu quy mô lớn tại Việt Nam. Sở hữu hai sân golf được thiết kế bởi những tên tuổi hàng đầu thế giới, đội ngũ chuyên môn quốc tế, kinh nghiệm vận hành và hệ thống dịch vụ đồng bộ, Legend Danang Golf Resort đáp ứng toàn diện các yêu cầu của một giải đấu, từ thi đấu, vận hành đến các hoạt động sự kiện.

Trải nghiệm thi đấu từ hai sân golf đẳng cấp quốc tế

Legend Danang Golf Resort sở hữu hai sân Norman Course và Nicklaus Course, được thiết kế bởi hai huyền thoại “Cá mập trắng” Greg Norman và “Gấu vàng” Jack Nicklaus. Hai sân mang đến những đặc trưng khác nhau về thiết kế, địa hình và chiến thuật, tạo thử thách đa dạng cho golfer ở nhiều trình độ.

2 sân gôn do 2 nhà thiết kế gôn hàng đầu thế giới kiến tạo sẽ đem đến nhiều thử thách cho golfer ở mọi trình độ

Norman Course là sân gôn đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế theo phong cách links cổ điển, mang đậm dấu ấn của những sân gôn ven biển Anh quốc. Địa hình cát tự nhiên, fairway uốn lượn, hệ thống bunker rộng và thảm thực vật bản địa đặt golfer trước những bài toán chiến thuật gắn với địa hình và điều kiện gió biển. Điểm nhấn của sân là hố số 16 par 3, nơi mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng ra Biển Đông và Cù Lao Chàm.

Trong khi đó, Nicklaus Course là sân gôn đầu tiên tại châu Á được thiết kế theo phong cách bờ kè gỗ (bulkhead style), với hệ thống bờ kè nhập khẩu từ Mỹ. Các fairway rộng chạy dọc sông Cổ Cò gợi liên tưởng tới những sân gôn nổi tiếng tại Bắc Mỹ, đồng thời thể hiện rõ dấu ấn thiết kế của Jack Nicklaus.

Nếu Norman Course đề cao khả năng ứng biến trước địa hình tự nhiên và gió biển, Nicklaus Course đòi hỏi golfer kiểm soát đường bóng, tính toán điểm rơi và lựa chọn chiến thuật phù hợp ở từng hố đấu. Sự kết hợp của hai phong cách tạo điều kiện để Legend Danang Golf Resort xây dựng những thể thức thi đấu đa dạng, phù hợp với các giải chuyên nghiệp, giải phong trào và sự kiện gôn dành cho doanh nghiệp.

Nền tảng vận hành chuyên nghiệp và hệ thống dịch vụ đồng bộ

Chất lượng của một giải đấu được quyết định bởi sự phối hợp chặt chẽ giữa điều kiện sân, công tác chuyên môn và năng lực vận hành. Tại Legend Danang Golf Resort, các hoạt động này được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia quốc tế đạt chứng nhận PGA, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, vận hành, bảo dưỡng và đào tạo gôn.

Ông Evans Mahoney – Phó Giám đốc Phát triển Kinh doanh gôn – có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành sân gôn. Ông Heath Glasby – Phó Giám đốc Khối Quản lý Xây dựng và Bảo dưỡng – sở hữu hơn 10 năm kinh nghiệm về bảo dưỡng, chăm sóc sân, góp phần duy trì chất lượng cảnh quan và điều kiện thi đấu ổn định. Đồng hành cùng đội ngũ là ông Tyrone Gibb, huấn luyện viên PGA từng giảng dạy tại Nam Phi, Mỹ và Zambia, hiện phụ trách cơ sở Học viện Jack Nicklaus tại Legend Danang Golf Resort.

Legend Danang Golf Resort khẳng định vị thế điểm đến yêu thích của các giải đấu gôn trong nước và quốc tế.

Năng lực vận hành chuyên nghiệp còn được tạo nên từ đội ngũ hơn 600 nhân sự, gồm khoảng 50 chuyên gia vận hành gôn, 170 nhân sự trực tiếp quản lý và chăm sóc sân cùng hơn 400 caddie được đào tạo bài bản. Từ chăm sóc thảm cỏ, duy trì cảnh quan, chuẩn bị sân đấu đến hỗ trợ golfer trong từng vòng gôn, mỗi bộ phận đều đảm nhiệm một mắt xích quan trọng, bảo đảm quá trình vận hành thông suốt và trải nghiệm nhất quán.

Legend Danang Golf Resort cũng sở hữu hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng xuyên suốt hành trình của một sự kiện gôn. Driving Range rộng 3 ha với 17 khu vực phát bóng phục vụ nhu cầu khởi động và luyện tập trước giờ thi đấu. Không gian sự kiện ngoài trời rộng 1.800 m², hệ thống phòng tiệc riêng dành cho 30–50 khách cùng khu vực ẩm thực có diện tích tới 730 m² đáp ứng linh hoạt các hoạt động giao lưu, tiệc chiêu đãi và lễ trao giải.

Việc bố trí các hạng mục trong cùng một điểm đến giúp ban tổ chức triển khai liền mạch toàn bộ chương trình, từ đón tiếp golfer, tổ chức thi đấu đến các hoạt động kết nối và vinh danh sau giải.

Những giải đấu lớn khẳng định năng lực đăng cai

Năng lực tổ chức của Legend Danang Golf Resort được chứng minh qua danh mục các giải đấu trong nước và quốc tế đã diễn ra tại đây. Tiêu biểu là BRG Open Golf Championship Danang được tổ chức liên tiếp trong ba năm, từ 2022 đến 2024, với hơn 150 golfer tham dự mỗi mùa giải.

Legend Danang Golf Resort cũng là địa điểm đăng cai Giải đấu Hội Tụ Sông Hàn mùa 2 quy tụ khoảng 200 golfers thuộc Hội Gôn Đà Nẵng; AGTC 2025 Golf Tournament do IAGTO tổ chức với khoảng 100 golfers. Giải Vô địch các CLB Golf Đà Nẵng với 192 golfers và Vietnam World Masters Golf Championship hội tụ hơn 180 golfers tham dự.

Hàng trăm giải đấu quy mô trong nước và quốc tế đã được tổ chức thành công tại Legend Danang Golf Resort, tiêu biểu nhất là 3 mùa giải BRG Open Golf Championship trong 3 năm liên tiếp 2022 - 2024

Chất lượng sân và tiêu chuẩn vận hành của Legend Danang Golf Resort còn được ghi nhận qua nhiều giải thưởng, bảng xếp hạng uy tín. Năm 2024, Legend Danang Golf Resort được World Golf Awards vinh danh là “Sân golf tốt nhất Việt Nam” (Vietnam’s Best Golf Course 2024). Trước đó, sân từng được Golf Digest bình chọn Top 100 sân golf tốt nhất thế giới năm 2022, đồng thời được Vietnam Golf Magazine đưa vào Top 15 sân golf mới hàng đầu thế giới năm 2010.

Những dấu ấn này là sự ghi nhận cho chất lượng sân, tiêu chuẩn vận hành và năng lực tổ chức các sự kiện golf quy mô của Legend Danang Golf Resort.

Với thiết kế sân golf đẳng cấp, đội ngũ chuyên gia quốc tế vận hành và năng lực tổ chức đã được chứng minh qua hàng trăm giải đấu mỗi năm, Legend Danang Golf Resort tiếp tục khẳng định vị thế là lựa chọn hàng đầu cho những sự kiện golf trong nước và quốc tế, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến golf hàng đầu, lan tỏa hình ảnh golf Việt Nam đến khu vực và thế giới, đồng thời thúc đẩy du lịch thể thao và nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam.