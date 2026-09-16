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Thể thao

CLB CAHN bị FIFA phạt cấm đăng ký mới cầu thủ 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp

PV

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố phạt CLB CAHN được đăng ký mới cầu thủ 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp.

CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) vừa nhận án cấm đăng ký mới cầu thủ trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp, kéo dài từ ngày 15.9 đến hết mùa giải sau.

Đây là án phạt rất nặng mà FIFA đưa ra, thường dành cho các CLB vi phạm quy định về tài chính, chuyển nhượng cầu thủ, đăng ký mới cầu thủ...

Trong trường hợp không kháng cáo thành công, CLB CAHN sẽ không thể đăng ký thêm bất cứ gương mặt mới nào (không mua, không mượn và không đôn cầu thủ từ đội trẻ lên đội một) ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2026-2027, đầu mùa 2027-2028 và giữa mùa 2027-2028.

CLB CAHN bị phạt nặng
CLB CAHN bị phạt nặng

Như vậy, sớm nhất đến hết mùa 2027-2028, đội đương kim vô địch V-League mới được tham gia trở lại vào thị trường chuyển nhượng.

Tại V.League, từng có tiền lệ đội bóng bị cấm chuyển nhượng và đăng ký mới cầu thủ do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngoại binh, như CLB Thanh Hóa. Hiện chưa rõ nguyên nhân tại sao CLB CAHN lĩnh án phạt của FIFA.

CLB CAHN là đội Việt Nam tham gia nhiều đấu trường nhất mùa này, với 4 mặt trận: V.League, Cúp quốc gia, ASEAN Club Championship và AFC Champions League Elitee.

Tại V.League, thầy trò HLV Alexandre Polking đứng thứ ba, với 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận (thắng Hà Tĩnh 2-0 và Thể Công Viettel 1-0). CLB CAHN vừa ra quân tại AFC Champions League Elite, với trận thua 1-4 trước Gamba Osaka của Nhật Bản trên sân Suita City.

Cuối tuần này (20.9), CLB CAHN có chuyến hành quân đến sân vận động Bình Phước của CLB TP.Đồng Nai, trong khuôn khổ đá bù V.League. Đội sẽ không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu, cầu thủ lĩnh án treo giò 4 trận do phạm lỗi nghiêm trọng với Doãn Ngọc Tân, trong trận gặp Thể Công Viettel ở vòng 2 V.League.

PV
thanhnien.vn
#CLB CAHN #cấm chuyển nhượng #cầu thủ #FIFA

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