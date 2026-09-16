Nhận định Barcelona vs Racing Santander, 02h30 ngày 17/9: Đánh nhanh diệt gọn

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Racing de Santander, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona tràn đầy tự tin để hướng đến chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại La Liga khi đón tiếp tân binh Racing de Santander trên sân nhà Camp Nou.

Nhận định trước trận Barcelona vs Racing de Santander

Barcelona đang thể hiện phong độ hủy diệt ở chặng khởi đầu La Liga 2026/27 với 5 trận thắng và ghi đến 21 bàn. Đội bóng xứ Catalonia hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với 15 điểm, tạo khoảng cách 3 điểm so với đội xếp thứ hai Real Madrid. Cuối tuần qua, Barcelona đánh bại Levante với tỷ số 4-2. Trước đó vài ngày, họ cũng vượt qua Feyenoord 5-1 trong trận mở màn vòng phân hạng Champions League.

Hàng công Barcelona thành nỗi khiếp sợ cho mọi đối thủ ở hiện tại. Raphinha và Lamine Yamal cùng nhau tỏa sáng khi mỗi người ghi 6 bàn tại La Liga mùa này. Việc HLV Flick xếp Raphinha thi đấu bó vào trung lộ, chơi như số 9 ảo mang lại hiệu quả đột phá về chiến thuật. Cộng thêm tốc độ của Yamal, Adeyemi và Gordon, các pha lên bóng của Barca đang bùng nổ về tốc độ và sự biến ảo.

Ở bên kia chiến tuyến, Racing de Santander vừa giành quyền thăng hạng sau khi vô địch giải hạng hai (Segunda Division) mùa trước. Tân binh này khởi động mùa giải mới với kết quả không tệ. Gần nhất, đội bóng của HLV Jose Alberto Lopez đánh bại Alaves 2-1. Sau 5 vòng đấu, Racing giành 2 chiến thắng, một trận hòa và nhận 2 thất bại. Thành tích này giúp họ có 7 điểm và đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Racing thể hiện khả năng tấn công khá tốt từ đầu mùa khi ghi 9 bàn. Tuy nhiên, hàng thủ của họ cũng để lọt lưới 9 lần, con số cao nhất trong nhóm 11 đội ở tốp trên. Đáng chú ý, Racing đã thua cả hai trận sân khách mùa này. Chuyến hành quân đến Camp Nou ở trận đấu tối mai đặt ra thử thách lớn nhất cho họ kể từ khi thăng hạng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Racing de Santander

Barcelona và Racing de Santander đã gặp nhau tổng cộng 101 lần trên mọi đấu trường. Lịch sử nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà khi Barcelona giành 63 chiến thắng, trong khi Racing chỉ thắng 17 trận.

Racing de Santander chưa từng đánh bại Barcelona kể từ tháng 1 năm 2004. Trong 8 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Barcelona giành chiến thắng tuyệt đối.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Racing de Santander

Barcelona tiếp tục vắng Frenkie de Jong và Roony Bardghji do chấn thương đầu gối. Hậu vệ Gerard Martin phải rời sân trong thời gian nghỉ giữa hiệp ở trận gặp Levante vì một vết cắt trên mặt. Dù đủ điều kiện thi đấu, Martin nhiều khả năng sẽ được nghỉ ngơi, nhường suất đá chính cho Andreas Christensen. Hành lang cánh trái của Barca tiếp tục do Xavi Espart đảm nhận. Trên hàng tiền đạo, Anthony Gordon sẽ xuất phát ngay từ đầu bên cạnh Raphinha và Lamine Yamal.

Về phía Racing, Simon Eriksson (chấn thương vai) và Andres Martin (chấn thương đầu gối) không thể ra sân. Andre Almeida vắng mặt do án treo giò. HLV Lopez nhiều khả năng giữ nguyên đội hình xuất phát giống trận thắng Alaves. Sergio Canales tiếp tục cầm trịch tuyến giữa. Trên hàng công, tiền đạo 21 tuổi Yassir Zabiri giữ suất đá chính sau khi thể hiện phong độ cao với 5 bàn thắng trong 5 lần ra sân từ đầu mùa.

Đội hình dự kiến Barca vs Racing Santander.