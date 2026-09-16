Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia có nhà tài trợ

Lễ ký kết diễn ra tại trụ sở chính của Tập đoàn FPT – FPT Tower, trước sự chứng kiến của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và FPT Play. Theo thỏa thuận đã ký, SACOMBANK trở thành Nhà tài trợ chính của giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2026/27 và Cúp Quốc gia 2026/27. Trong mùa giải mới, hai giải đấu này sẽ gắn với thương hiệu SACOMBANK và có tên gọi là: Giải Hạng Nhất Quốc gia SACOMBANK 2026/27 (SACOMBANK V.League 2-2026/27) và Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27 (SACOMBANK National Cup 2026/27).

Ông Nguyễn Xuân Vũ, Thành viên HĐQT SACOMBANK phát biểu tại sự kiện

Chia sẻ tại Lễ ký kết, Ông Nguyễn Xuân Vũ – Thành viên HĐQT SACOMBANK cho biết: “Bóng đá không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn, mà còn kết nối cộng đồng, truyền cảm hứng về tinh thần nỗ lực và khát vọng vươn lên. Lần đầu tiên góp mặt tại Giải Bóng đá Hạng nhất Quốc gia và Giải Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27 với vai trò Nhà tài trợ chính, SACOMBANK kỳ vọng tiếp thêm nguồn lực để các giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn và lan tỏa rộng rãi hơn. Chúng tôi tin rằng mỗi bước tiến của bóng đá Việt Nam sẽ mở ra những cơ hội mới để kết nối cộng đồng và tạo dựng những giá trị tốt đẹp. Đây chính là tinh thần ‘Kiến tạo giá trị – Khơi nguồn tài lộc’ mà SACOMBANK mong muốn lan tỏa và cũng là điểm nhấn trên hành trình tái định vị thương hiệu được chúng tôi triển khai từ đầu năm.”

Đánh giá cao sự đồng hành của SACOMBANK, Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF cho biết: “Giải Bóng đá Hạng nhất Quốc gia và Giải Cúp Quốc gia là hai giải đấu có vai trò quan trọng trong hệ thống các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia do Công ty VPF quản lý, tổ chức và điều hành. Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng và quyết định đồng hành của SACOMBANK với hai giải đấu. Sự đồng hành của một thương hiệu uy tín như SACOMBANK sẽ góp phần gia tăng giá trị, sức hấp dẫn và sự lan tỏa của các giải đấu, đồng thời mang đến những động lực để VPF và các Câu lạc bộ không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức, chuyên môn và hình ảnh của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam”.

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF phát biểu tại sự kiện

Giải SACOMBANK V.League 2-2026/27 đã khởi tranh từ ngày 11/9 vừa qua, và sẽ diễn ra đến ngày 16/5/2027 theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà – sân khách, với tổng cộng 26 vòng đấu, 182 trận. Giải quy tụ 14 đội tham gia, tăng thêm 2 đội so với mùa giải trước, bao gồm: Becamex TP. Hồ Chí Minh, Bình Minh Sài Gòn, Công An Nhân Dân, Đại Học Văn Hiến, Huế, Hưng Yên, Khatoco Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, Quy Nhơn United, Thái Nguyên, Thép Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh và Xuân Thiện Phú Thọ.

Tổng giá trị giải thưởng SACOMBANK V.League 2-2026/27 là 3,5 tỷ đồng. Trong đó, đội Vô địch nhận cúp, huy chương vàng và 2 tỷ đồng tiền thưởng; đội giải Nhì nhận huy chương bạc và 1 tỷ đồng; đội giải Ba nhận huy chương đồng và 500 triệu đồng. Kết thúc mùa giải, hai đội xếp đầu bảng sẽ giành quyền thăng hạng trực tiếp, lên thi đấu tại V.League 1-2027/28; hai đội xếp cuối bảng sẽ xuống hạng thi đấu tại Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia mùa tiếp theo.

Đại diện SACOMBANK – Ông Nguyễn Xuân Vũ (Thành viên HĐQT) và Đại diện FPT Telecom – Ông Phạm Thanh Tuấn (Phó Tổng Giám đốc) thực hiện nghi thức ký kết tài trợ Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2026/27

Trong khi đó, Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 18/9/2026 và khép lại bằng trận chung kết lượt về vào ngày 30/5/2027. Toàn giải có 29 trận, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận ở vòng loại, vòng 1/8 và tứ kết; riêng bán kết và chung kết các đội đá hai lượt đi – về. Bên cạnh 13 đội V.League 2 (trừ CLB Thái Nguyên không đăng ký tham dự theo quy định giải), Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27 còn có sự tham dự của 14 đội V.League 1 gồm: Bắc Ninh, Công an Hà Nội, Công an TP.HCM, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thể Công – Viettel, Thép Xanh Nam Định và Thành Phố Đồng Nai. CLB đoạt Cúp Quốc gia nhận giải thưởng gồm cúp, huy chương vàng và tiền thưởng 2 tỷ đồng.

Đại diện SACOMBANK – Bà Nguyễn Thị Kiều Anh (Phó Tổng Giám đốc) và Đại diện FPT Play – Bà Tô Nam Phương (Phó Tổng Giám đốc) thực hiện nghi thức ký kết tài trợ Giải bóng đá Hạng nhất Quốc gia 2026/27.

Cùng với sự đồng hành của SACOMBANK, mùa giải 2026/27 cũng đánh dấu những bước chuyển mình mạnh mẽ của hệ thống các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia nói chung, trong đó nổi bật là sự đổi mới về nhận diện thương hiệu với thông điệp chung “Sân chơi quốc tế, Lễ hội quốc gia”. Đây không chỉ là định hướng về hình ảnh, mà còn thể hiện khát vọng đưa bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, đồng thời gìn giữ và lan tỏa những giá trị bản sắc, tinh thần và niềm tự hào dân tộc. Với 5 xe VAR đạt tiêu chuẩn FIFA, công nghệ VAR tiếp tục được VPF áp dụng rộng rãi nhằm phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ các trọng tài đưa ra những quyết định chính xác, góp phần nâng cao tính công bằng và chất lượng chuyên môn của các trận đấu.

Ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom, khẳng định: “Hơn cả danh vị Nhà tài trợ, chúng tôi đánh giá SACOMBANK là một đối tác cùng chung tầm nhìn, chung chí hướng đóng góp cho sự phát triển của thể thao nước nhà. Sự cộng hưởng giữa tiềm lực và khát vọng tạo dựng các giá trị bền vững cho nền bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam giữa hai đơn vị sẽ mang đến những trải nghiệm ngày càng trọn vẹn hơn cho người hâm mộ. Điều này không chỉ đem đến một động lực mới, thôi thúc chúng tôi tiếp tục nâng cấp chất lượng sản xuất, mở rộng các sáng kiến trong công tác phát sóng, mà còn là nền tảng cho hành trình hợp tác lâu dài giữa đôi bên”.

Đại diện SACOMBANK – Ông Nguyễn Xuân Vũ (Thành viên HĐQT) nhận chứng nhận Nhà tài trợ chính cho hai giải đấu bóng đá chuyên nghiệp cấp quốc gia

SACOMBANK V.League 2-2026/27 và Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27 đánh dấu mùa giải thứ 5 liên tiếp FPT Play giữ vai trò đối tác truyền hình, hợp tác sản xuất và phát sóng các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Trong mùa giải mới, FPT Play tiếp tục duy trì quy chuẩn sản xuất các trận đấu chất lượng cao với 6 – 8 máy quay mỗi trận. Bộ đồ họa truyền hình mới cũng được FPT Play áp dụng đồng bộ với hệ thống nhận diện của VPF, đảm bảo hình ảnh nhất quán, chuyên nghiệp cho giải đấu.

Tất cả các trận đấu tại SACOMBANK V.League 2-2026/27 và Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27 được FPT Play tường thuật trực tiếp và trọn vẹn trên các hạ tầng của đơn vị, bao gồm: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội…