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Tuần này, HLV Kim Sang-sik sẽ lên danh sách đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup

Nguyễn Khánh

TPO - Sau khi chịu tang cha tại quê nhà, HLV Kim Sang-sik sẽ trở lại Hà Nội vào ngày mai 17/9 và có thể gửi danh sách hội quân ĐT Việt Nam lên LĐBĐ Việt Nam (VFF) ngay trong tuần này.

HLV Kim Sang-sik dự kiến trở lại Việt Nam vào ngày 17/9, sau khoảng một tuần về Hàn Quốc chịu tang cha. Sự trở lại của nhà cầm quân này diễn ra đúng thời điểm đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho FIFA ASEAN Cup 2026.

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HLV Kim Sang-sik sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 17/9.

Vòng 2 V-League 2026/27 vừa kết thúc cuối tuần qua và giải đấu tạm ngưng để các đội tuyển quốc gia tập trung. Đây cũng là khoảng thời gian cần thiết để một số cầu thủ đang gặp vấn đề về thể trạng có thêm thời gian hồi phục trước khi HLV Kim Sang-sik chốt nhân sự.

Theo kế hoạch, danh sách đội tuyển Việt Nam sẽ được hoàn tất và gửi lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ngay trong tuần này. Với quỹ thời gian chuẩn bị rất ngắn, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng vẫn giữ phần lớn bộ khung quen thuộc, song cũng không loại trừ khả năng bổ sung một số gương mặt mới.

Ở hàng thủ, Adou Minh (Nguyễn Adou Leygley Minh) là cái tên nhận được nhiều sự chú ý sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam. Trong khi đó, sự trở lại của Cao Pendant Quang Vinh cũng được chờ đợi sau khi hậu vệ này không thể dự ASEAN Hyundai Cup trước đó. Ngoài ra, đội tuyển còn phải tính toán nhân sự ở hàng thủ trong trường hợp Nguyễn Văn Vĩ và Duy Mạnh không thể góp mặt.

Một số cầu thủ khác cũng có khả năng được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội, bao gồm Lương Chí Khải (Kyle Colonna), Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng. Đăng Khoa từng được triệu tập trước ASEAN Hyundai Cup nhưng lỡ cơ hội vì chấn thương, trong khi Williams được xem là một phương án bổ sung cho hàng công.

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Đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ có khoảng ba ngày chuẩn bị trước trận ra quân gặp Philippines ngày 26/9.

Bài toán thể lực cũng là vấn đề đáng lưu tâm khi đội tuyển Việt Nam chỉ có ít ngày chuẩn bị. Hoàng Đức, Tài Lộc và Nguyễn Xuân Son đều từng gặp vấn đề về thể trạng trong thời gian qua, trong khi tiền vệ Doãn Ngọc Tân phải nghỉ dài hạn vì chấn thương sau pha va chạm với Văn Hậu ở trận đấu tại vòng 2 V.League.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, mỗi đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ, ít hơn 2 người so với ASEAN Hyundai Cup trước đó. Quy định này càng khiến HLV Kim Sang-sik phải cân nhắc nhiều hơn nữa khi lựa chọn nhân sự, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam có thể phải thi đấu 4 trận trong 9 ngày nếu tiến tới chung kết.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam hội quân ngày 21/9, chỉ một ngày sau khi vòng loại Cúp Quốc gia kết thúc, rồi lên đường sang Indonesia vào ngày 22/9. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chỉ có khoảng ba ngày chuẩn bị trước trận ra quân gặp Philippines ngày 26/9. Sau đó, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Thái Lan và Pakistan tại bảng B.

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Nguyễn Khánh
#ĐT Việt Nam #FIFA ASEAN Cup #Kim Sang-sik #đội tuyển #bóng đá Việt Nam #chuẩn bị #lịch thi đấu

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