Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

U23 Thái Lan thắp sáng cơ hội đi tiếp sau màn ngược dòng khó tin ở Asiad 2026

Đặng Lai

TPO - Trong trận ra quân môn bóng đá nam Á vận hội 2026, U23 Thái Lan đã bị U23 Kyrgyzstan dẫn trước tới 2 bàn. Sau nhiều nỗ lực, đội tuyển này đã tạo nên màn ngược dòng thần kỳ để thắp sáng hy vọng đi tiếp.

img-0328.jpg

Nằm ở bảng đấu có U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan hiểu rằng họ phải giành chiến thắng trước các đối thủ trực tiếp thì mới có thể mơ về tấm vé vào vòng trong. Đó là lý do mà Thái Lan tung ra đội hình mạnh, nỗ lực áp đảo đối thủ ngay từ những phút đầu tiên.

Thực tế là đại diện Đông Nam Á đã làm tốt ở khâu kiểm soát thế trận. Trong hiệp 1, họ cầm bóng nhiều hơn, tạo ra những pha tấn công hơn nhưng mỗi lần tiếp cận vòng cấm U23 Kyrgyzstan là U23 Thái Lan lại gặp nhiều khó khăn. Lối chơi thiếu ý tưởng, thiếu những cầu thủ có khả năng xử lý cá nhân tốt khiến họ gần như vô hại trên hàng công. Đến tình huống nguy hiểm nhất thì Thái Lan lại không gặp may khi cú dứt điểm của cầu thủ áo xanh bị đối thủ cản phá ngay trên vạch cầu môn.

Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan kiên trì chờ đợi cơ hội. Và họ đã mở điểm với tình huống chớp thời cơ ở phút 24 của Kuduret Iskandarbekov. Đó cũng là pha dứt điểm trúng mục tiêu duy nhất của đội bóng Trung Á trong 45 phút đầu tiên.

img-0291.jpg
U23 Thái Lan đã giành 3 điểm trước U23 Kyrgyzstan

Vào hiệp 2, Thái Lan hiểu rằng mình phải tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa trước khi nghĩ tới cuộc lội ngược dòng nhưng họ chưa kịp nóng máy trở lại thì đã nhận bàn thua thứ 2. Phút 47, từ một pha tổ chức phản công sắc sảo, U23 Kyrgyzstan đã nhân đôi cách biệt. Balbakov là người điền tên lên bảng tỷ số.

Áp lực ngàn cân buộc ban huấn luyện U23 Thái Lan phải tăng cường hàng công. Nhờ đó, thế công của người Thái đã được cải thiện. Không lâu sau khi nhận bàn thua thứ 2, Thái Lan đã gỡ lại 1 bàn. Người lên tiếng cũng là chân sút đã ghi bàn tại ASEAN Cup vừa qua - Jehhanafee.

Tinh thần chiến đấu của Voi chiến được cải thiện đáng kể. Họ tấn công đối thủ dồn dập, liên tục tạo ra các pha lên bóng sát ở đáy đường biên. Thái Lan liên tục đưa bóng vào trong. vào phút 69, những nỗ lực của họ đã được đền đáp với bàn gỡ hòa của Wongsa.

Trên đà thăng tiến, U23 Thái Lan đã tìm được bàn thắng quý như vàng ở phút 88. Vẫn là pha lập công của Wongsa. Anh tung ra cú sút chìm trong vòng cấm đánh bại thủ môn đối phương. 3-2 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Kết quả này giúp Thái Lan tạo lợi thế ở cuộc đua giành vị trí thứ 2. Đối thủ lớn nhất của Thái Lan trong bảng này là U23 Nhật Bản, thế lực mạnh nhất và cũng là chủ nhà của sự kiện. Khả năng U23 Thái Lan lấy được điểm trước U23 Nhật Bản là rất nhỏ. Nhưng nhờ chiến thắng trước đối thủ trực tiếp U23 Kyrgyzstan nên Voi chiến đang nắm lợi thế rất lớn ở cuộc đua tiến vào vòng trong.

Đặng Lai
#U23 Thái Lan #Asiad 2026 #bóng đá nam #Kyrgyzstan #Á vận hội #U23 Việt Nam #bóng đá Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe