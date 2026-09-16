U23 Thái Lan thắp sáng cơ hội đi tiếp sau màn ngược dòng khó tin ở Asiad 2026

TPO - Trong trận ra quân môn bóng đá nam Á vận hội 2026, U23 Thái Lan đã bị U23 Kyrgyzstan dẫn trước tới 2 bàn. Sau nhiều nỗ lực, đội tuyển này đã tạo nên màn ngược dòng thần kỳ để thắp sáng hy vọng đi tiếp.

Nằm ở bảng đấu có U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan hiểu rằng họ phải giành chiến thắng trước các đối thủ trực tiếp thì mới có thể mơ về tấm vé vào vòng trong. Đó là lý do mà Thái Lan tung ra đội hình mạnh, nỗ lực áp đảo đối thủ ngay từ những phút đầu tiên.

Thực tế là đại diện Đông Nam Á đã làm tốt ở khâu kiểm soát thế trận. Trong hiệp 1, họ cầm bóng nhiều hơn, tạo ra những pha tấn công hơn nhưng mỗi lần tiếp cận vòng cấm U23 Kyrgyzstan là U23 Thái Lan lại gặp nhiều khó khăn. Lối chơi thiếu ý tưởng, thiếu những cầu thủ có khả năng xử lý cá nhân tốt khiến họ gần như vô hại trên hàng công. Đến tình huống nguy hiểm nhất thì Thái Lan lại không gặp may khi cú dứt điểm của cầu thủ áo xanh bị đối thủ cản phá ngay trên vạch cầu môn.

Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan kiên trì chờ đợi cơ hội. Và họ đã mở điểm với tình huống chớp thời cơ ở phút 24 của Kuduret Iskandarbekov. Đó cũng là pha dứt điểm trúng mục tiêu duy nhất của đội bóng Trung Á trong 45 phút đầu tiên.

U23 Thái Lan đã giành 3 điểm trước U23 Kyrgyzstan

Vào hiệp 2, Thái Lan hiểu rằng mình phải tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa trước khi nghĩ tới cuộc lội ngược dòng nhưng họ chưa kịp nóng máy trở lại thì đã nhận bàn thua thứ 2. Phút 47, từ một pha tổ chức phản công sắc sảo, U23 Kyrgyzstan đã nhân đôi cách biệt. Balbakov là người điền tên lên bảng tỷ số.

Áp lực ngàn cân buộc ban huấn luyện U23 Thái Lan phải tăng cường hàng công. Nhờ đó, thế công của người Thái đã được cải thiện. Không lâu sau khi nhận bàn thua thứ 2, Thái Lan đã gỡ lại 1 bàn. Người lên tiếng cũng là chân sút đã ghi bàn tại ASEAN Cup vừa qua - Jehhanafee.

Tinh thần chiến đấu của Voi chiến được cải thiện đáng kể. Họ tấn công đối thủ dồn dập, liên tục tạo ra các pha lên bóng sát ở đáy đường biên. Thái Lan liên tục đưa bóng vào trong. vào phút 69, những nỗ lực của họ đã được đền đáp với bàn gỡ hòa của Wongsa.

Trên đà thăng tiến, U23 Thái Lan đã tìm được bàn thắng quý như vàng ở phút 88. Vẫn là pha lập công của Wongsa. Anh tung ra cú sút chìm trong vòng cấm đánh bại thủ môn đối phương. 3-2 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Kết quả này giúp Thái Lan tạo lợi thế ở cuộc đua giành vị trí thứ 2. Đối thủ lớn nhất của Thái Lan trong bảng này là U23 Nhật Bản, thế lực mạnh nhất và cũng là chủ nhà của sự kiện. Khả năng U23 Thái Lan lấy được điểm trước U23 Nhật Bản là rất nhỏ. Nhưng nhờ chiến thắng trước đối thủ trực tiếp U23 Kyrgyzstan nên Voi chiến đang nắm lợi thế rất lớn ở cuộc đua tiến vào vòng trong.