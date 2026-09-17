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Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 17/9: Bóng chuyền nữ tiếp đà thắng, bóng đá nữ đấu Nhật Bản

Trọng Đạt

TPO - Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng tới chiến thắng thứ 2 liên tiếp khi gặp Hong Kong (Trung Quốc), trong khi tuyển bóng đá nữ đối mặt thử thách lớn mang tên chủ nhà Nhật Bản. Ngày 17/9 cũng đánh dấu màn nhập cuộc của các tuyển thủ teqball Việt Nam tại Asiad 20.

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Sau chiến thắng 3-0 trước Qatar trong ngày ra quân, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục hành trình tại bảng D bằng cuộc đối đầu Hong Kong (Trung Quốc) lúc 14h ngày 17/9. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nối dài khởi đầu thuận lợi, củng cố vị thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Trận thắng mở màn giúp các tuyển thủ giải tỏa áp lực và có thêm sự tự tin. Tuy nhiên, với lịch thi đấu ba ngày liên tiếp, việc duy trì sự tập trung, phân phối sức hợp lý và bảo đảm thể trạng cho các trụ cột cũng là những yêu cầu quan trọng. Sau cuộc đấu với Hong Kong (Trung Quốc), đội tuyển sẽ gặp Hàn Quốc ngày 18/9 để khép lại vòng bảng.

Bởi vậy, mục tiêu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không chỉ là giành thêm một chiến thắng, mà còn hướng tới màn thể hiện hiệu quả, tạo bước chuẩn bị tốt cho lượt trận kế tiếp.

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Đến 17h30, tâm điểm chuyển sang cuộc đối đầu giữa tuyển bóng đá nữ Việt Nam và chủ nhà Nhật Bản tại bảng E. Gặp đội bóng đang giữ ngôi vô địch Asiad là thử thách lớn với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, đòi hỏi toàn đội phải giữ được sự chặt chẽ và tập trung xuyên suốt trận đấu.

Cuộc đấu với Nhật Bản cũng cần được đặt trong tính toán chung của hành trình vòng bảng. Sau trận này, tuyển nữ Việt Nam còn gặp Thái Lan lúc 17h30 ngày 21/9. Theo thể thức, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Vì vậy, từng điểm số và hiệu số bàn thắng bại đều có thể ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp.

Ngoài hai môn thể thao tập thể, teqball cũng bước vào ngày tranh tài đầu tiên. Theo kế hoạch của đội tuyển Việt Nam, Bá Trường Giang thi đấu nội dung đơn nam, sau đó kết hợp cùng Lê Anh Khoa ở nội dung đôi nam. Các cuộc tranh tài diễn ra tại Trung tâm thể thao Higashi, thành phố Nagoya.

Trọng Đạt
#Asiad 20 #bóng chuyền nữ #bóng đá nữ #Việt Nam #lịch thi đấu #đấu trường châu Á #tuyển Việt Nam

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