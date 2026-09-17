Vì sao Raheem Sterling trở thành ‘hung thần’ sau vô lăng và làm bạn với khí cười?

TPO - Raheem Sterling từng chạy như thể không gì có thể níu chân anh lại. Bây giờ, ở tuổi 31, ngôi sao từng vô địch Premier League, dự ba kỳ World Cup đang thất nghiệp và tệ hơn, anh đối diện phán quyết của tòa án sau một đêm lái xe nguy hiểm và sử dụng khí cười. Vậy điều gì đã khiến Sterling sa sút như thế?

Một "hung thần" trên đường cao tốc

Ngày 28/5/2026 có lẽ sẽ được nhớ như một trong những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời Sterling. Tại Tòa sơ thẩm Basingstoke, những đoạn video từ camera hành trình được trình chiếu cho thấy chiếc Lamborghini trị giá 270.000 bảng của Sterling lạng lách giữa các làn của đường M25 và M3 suốt hơn một tiếng đồng hồ, giữa giờ cao điểm.

Sterling với chiếc Lamborghini đã làm náo loạn cao tốc M25 và M3 suốt hơn 1 giờ đồng hồ.

Theo hồ sơ tại tòa, trong khoảng 67 phút, từ 7h45 đến 8h52, cảnh sát nhận nhiều cuộc gọi khẩn cấp từ những người đi đường. Chiếc xe bị mô tả là liên tục chuyển làn, chạy nguy hiểm và đi sát các vạch trắng đến mức những phương tiện khác phải phanh hoặc tránh sang bên.

Một người đi đường gọi cảnh sát vì thực sự lo ngại rằng sẽ có ai đó thiệt mạng. Ba lực lượng cảnh sát gồm Metropolitan Police, Thames Valley Police và Surrey Police đều được cảnh báo về tình trạng của chiếc xe. Chiếc Lamborghini cuối cùng mất kiểm soát, lao khỏi A327 và đâm vào cổng kim loại. Ba lốp xe bị nổ.

Nhưng điều khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn không chỉ là cú tông xe buổi sáng 28/5. Công tố viên cho biết cuộc gọi báo cảnh sát đầu tiên thực chất đến từ lúc 1h10 sáng cùng ngày, khi Sterling bị nhìn thấy phóng xe vào một quán McDonald’s ở Hayes, phía bắc London, rồi tiếp tục hít khí cười trong lúc chờ đồ ăn.

Sterling ngồi trong xe trả lời các câu hỏi của cảnh sát sau vụ làm "quái xế" ở cao tốc.

Cựu tuyển thủ Anh sau đó thừa nhận đã sử dụng khí cười từ 23h đêm hôm trước và nói với cảnh sát rằng anh không ngủ cả đêm, cảm thấy mệt mỏi và bối rối. Tại thời điểm bị bắt, cảnh sát tìm thấy hai bình khí cười trên đùi Sterling, 4 bình khác trong xe và một quả bóng (bị nghi là chứa khí cười) đã xẹp.

Với công tố viên, đó là bối cảnh cho thấy Sterling đã có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng chất này từ nhiều giờ trước khi vụ tai nạn xảy ra. Sterling cuối cùng nhận tội lái xe nguy hiểm ở mức độ nghiêm trọng nhất theo khung xử phạt: tội tàng trữ khí cười và tội từ chối cung cấp mẫu thử hơi thở. Thẩm phán Kirsty Allman thông báo phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào 25/11, đồng thời không loại trừ khả năng cầu thủ này sẽ phải ngồi tù.

Các bình khí cười thu được trong xe của Sterling.

Trong lúc chờ đợi, đội ngũ luật sư của Sterling đã gửi lên tòa một hồ sơ giảm nhẹ, kèm theo thư giới thiệu từ nhiều đồng nghiệp cũ trong giới bóng đá - một chi tiết cho thấy đây không đơn thuần là câu chuyện pháp lý, mà còn là nỗ lực cuối cùng để cứu vãn những gì còn lại của một sự nghiệp.

Một sự nghiệp đang trôi tới miệng vực

Nhưng để hiểu vì sao Sterling rơi vào vòng xoáy ấy, có lẽ phải quay lại Rotterdam vài tháng trước đó, nơi anh trải qua những ngày tháng bẽ bàng nhất sự nghiệp. Cựu tuyển thủ Hà Lan Jan Everse, người từng chơi cùng Johan Cruyff tại Ajax, mô tả ngắn gọn về Sterling ở Feyenoord: "Cậu ta hết thời rồi."

Ông kể lại hình ảnh một cầu thủ mất hẳn sự bùng nổ vốn từng là thương hiệu. Sterling ở Feyenoord chỉ sau 3-4 pha tăng tốc là biến mất khỏi trận đấu, ngần ngại đối đầu trực diện, chơi bóng an toàn vì không còn tin vào chính đôi chân mình.

Đấy không phải ngôi sao chạy cánh từng được xem là đáng sợ bậc nhất Ngoại hạng Anh. Không phải một cầu thủ từng hai lần lọt top 15 Quả bóng Vàng, sở hữu 82 lần khoác áo đội tuyển Anh qua 3 kỳ World Cup, giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Man City.

Nhưng đằng sau sự vụng về trên sân cỏ ấy là một quãng thời gian dài Sterling bị bỏ rơi. Trước khi đến Hà Lan, cầu thủ này đã trải qua 7 tháng không được thi đấu ở Chelsea, bị loại khỏi các buổi tập cùng đội 1 sau khi được CLB hào phóng mang cho chính đại kình địch Arsenal mượn 1 mùa.

Trở lại Chelsea, Sterling phải tự thuê HLV cá nhân Ben Rosenblatt, người từng làm việc với hơn 1.000 vận động viên đỉnh cao, giúp anh lấy lại thể lực sau quãng thời gian đánh bóng ghế dự bị. Thể trạng của Sterling lúc ấy sa sút đến mức Rosenblatt từng nghĩ không biết có thể giúp anh trở lại thi đấu đỉnh cao hay không.

Cơn lốc đường biên của Premier League một thời bây giờ chật vật không trụ lại nổi ở Feyenoord.

Dù thể trạng của anh sau đó được phục hồi tương đối, nhưng phong độ và sự tự tin thì không dễ dàng trở lại. Hệ quả là khi chuyển tới Feyenoord, Sterling cũng mờ nhạt. Anh chỉ ra sân 8 lần, 4 lần đá chính, không ghi nổi bàn nào. Có trận, một cầu thủ trẻ mới 19 tuổi, vốn chơi tiền vệ trung tâm, còn được xếp đá cánh trái thay vì anh.

Huyền thoại Feyenoord, Willem van Hanegem, chia sẻ trên báo Algemeen Dagblad rằng Sterling thậm chí đã bị cổ động viên đội bóng Hà Lan này cười nhạo ngay trên sân nhà, khiến ông phải đăng đàn nhắc nhở người hâm mộ nên tôn trọng một cầu thủ "đã giành mọi danh hiệu trong sự nghiệp”,

Bất chấp áp lực của dư luận, HLV Robin van Persie - người đưa Sterling về Rotterdam như một trong những bản hợp đồng lớn nhất lịch sử CLB - vẫn cố gắng bảo vệ học trò. Nhưng chính ông cũng phải thừa nhận rằng thể lực của Sterling chưa từng đạt chuẩn của đội bóng ngay từ ngày đầu. Với quãng thời gian ngồi ngoài kéo dài ở Chelsea, khoảng cách ấy là điều khó san lấp trong vài tháng ngắn ngủi.

Vì thế, Feyenoord đành phải nói “không” với Sterling khi bản hợp đồng ngắn hạn của anh hết hiệu lực vào cuối mùa 2025/26. Cựu tuyển thủ Anh rời đi tự do, sau khi ra sân tổng cộng 333 phút cho Feyenoord mà không để lại dấu ấn gì tích cực.

Một bối cảnh hoàn hảo cho những scandal

Trở lại với vụ scandal bóng cười và lái xe ẩu, không phải lần đầu tên Sterling xuất hiện dày đặc trên mặt báo vì những chuyện ngoài sân cỏ như thế. Nhưng nhìn lại, phần lớn những ồn ào ấy lại đặt anh ở phía ngược lại: người hứng chịu, chứ không phải kẻ gây ra rắc rối.

Năm 2018, Sterling bị chỉ trích vì hình xăm khẩu súng trên chân - thứ mà sau này chính anh giải thích là để tưởng nhớ người cha bị bắn chết khi anh còn nhỏ. Năm 2022, trong lúc đang cùng đội tuyển Anh chuẩn bị cho vòng knock-out World Cup tại Qatar, tư gia của Sterling ở Surrey bị đột nhập trong lúc vợ con có mặt bên trong, buộc anh phải rời đội tuyển Anh giữa giải. Và trong suốt sự nghiệp, cầu thủ này nhiều lần là mục tiêu của những lời lăng mạ phân biệt chủng tộc, trên rất nhiều sân bóng cũng như trên mạng xã hội.

Những bài báo chỉ trích hình xăm khẩu súng trên bắp chân của Sterling.

Lần này thì khác. 7 tháng bị cô lập ở Chelsea hay một sự nghiệp đang trôi dần về phía vô định không thể là lý do biện minh cho quyết định ngồi sau vô lăng trong tình trạng mất kiểm soát suốt nhiều giờ - đó vẫn là lựa chọn của riêng Sterling. Nhưng đặt cạnh nhau, chuỗi biến cố dồn dập ấy ít nhiều giúp hình dung phần nào áp lực tâm lý mà một cầu thủ từng quen với ánh hào quang phải đối mặt khi sự nghiệp trôi dần tới đoạn kết.

Ngày Sterling rời Feyenoord, khán đài sân De Kuip đã đồng thanh xướng tên anh, dù trước đó không ít lần chính nơi này cất lên tiếng cười giễu cợt. Đáp lại động thái an ủi đó, Sterling cởi áo tặng một cổ động viên nhỏ tuổi, ôm từng đồng đội, rồi đứng lặng nhìn khán đài lần cuối.

Hình ảnh ấy, mong manh và trái ngược hoàn toàn với những gì diễn ra tại tòa án Basingstoke vài tháng sau. Có lẽ đó cũng là lời nhắc nhở rằng đằng sau sự nghiệp lẫy lừng và cuộc sống hào nhoáng của một ngôi sao bóng đá là muôn hình vạn trạng áp lực.

Khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, hào quang của thành công có thể che mờ nhiều vết xước bên lề sân cỏ. Nhưng khi một sự nghiệp bước vào giai đoạn hoàng hôn, những áp lực bấy lâu bị đè xuống bắt đầu lộ sáng và có thể trở thành chất xúc tác cho những scandal như cách Sterling đang trải qua.