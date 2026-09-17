Nhận định nữ Việt Nam vs nữ Nhật Bản, 17h30 ngày 17/9: Đứng vững trước sức ép chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá đội tuyển nữ Việt Nam vs đội tuyển nữ Nhật Bản, lượt trận thứ 2 bảng E môn bóng đá nữ Asiad 20, lúc 17h30 ngày 17/9. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước đối thủ vừa thắng Thái Lan 8-0, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cần phòng ngự chặt chẽ và tận dụng từng cơ hội để nuôi hy vọng đi tiếp.

Nhận định trước trận đấu

Thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa khiến tuyển nữ Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng E với nhiều áp lực. Đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc chưa có điểm, trong khi đối thủ tiếp theo là Nhật Bản, đội bóng mạnh nhất bảng E và là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV môn bóng đá nữ. Cuộc chạm trán tại sân Shizuoka ECOPA đặt ra đồng thời hai yêu cầu: tìm cơ hội gây bất ngờ và tránh để kết quả bất lợi ảnh hưởng quá lớn đến cuộc đua đi tiếp.

Chiến thắng 8-0 của Nhật Bản trước Thái Lan là lời cảnh báo rõ ràng. Dù thiếu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, đội chủ nhà vẫn ghi bốn bàn mỗi hiệp. Nakashima và Takarada cùng lập hat-trick, cho thấy hàng thủ Việt Nam phải đối phó với nhiều mũi tấn công có khả năng kết thúc tình huống.

Không thể lấy thất bại của Thái Lan để mặc định kết quả của Việt Nam. Tuy nhiên, cách Nhật Bản duy trì sức ép và ghi bàn ở cả hai hiệp cho thấy việc đứng vững đầu trận mới chỉ là điều kiện ban đầu. Tuyển nữ Việt Nam cần giữ được sự tập trung, cự ly đội hình và khả năng bọc lót xuyên suốt trận đấu.

Đây cũng là yêu cầu xuất phát từ những hạn chế trong trận ra quân. Việt Nam để Đài Bắc Trung Hoa dẫn hai bàn, rồi mới cải thiện thế trận trong hiệp hai. Pha lập công phút 85 của Thanh Nhã không đủ giúp đội giành điểm. HLV Hoàng Văn Phúc đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc nhập cuộc tự tin, đồng thời định hướng phòng ngự chủ động, chuyển đổi nhanh khi gặp Nhật Bản.

Về chiến thuật, Việt Nam cần thu hẹp khoảng trống giữa các tuyến, tránh để hậu vệ liên tục đối mặt với đối phương trong thế thiếu hỗ trợ. Sau khi đoạt bóng, đường chuyền đầu tiên phải đủ chính xác để đội hình có thời gian thoát lên. Nếu bóng nhanh chóng trở lại chân Nhật Bản, sức ép sẽ nối tiếp và thể lực dễ bị bào mòn.

Thể thức lấy hai đội đầu mỗi bảng cùng hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết khiến hiệu số có thể trở thành yếu tố quan trọng. Với trận gặp Thái Lan còn phía trước, Việt Nam cần nỗ lực tìm điểm, đồng thời hạn chế thiệt hại nếu thế trận bất lợi. Trước Nhật Bản vượt trội, sự tỉnh táo và kỷ luật sẽ là nền tảng để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bảo vệ cơ hội đi tiếp.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Tuyển nữ Việt Nam toàn thua trong 10 lần chạm trán Nhật Bản kể từ năm 2006, phần lớn với cách biệt lớn. Thất bại sát nút nhất là trận thua 0-2 tại vòng loại Olympic Paris 2024, diễn ra năm 2023. Những con số cho thấy khoảng cách trình độ giữa hai đội, đồng thời báo hiệu thử thách lớn với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Thông tin lực lượng

Cả hai đội đều có lực lượng tốt nhất cho trận đấu này.