Messi tiếp tới cột mốc 1.000 bàn, nâng cao danh hiệu thứ 48 cùng Inter Miami

TPO - Messi ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 2-0 của Inter Miami trước Cruz Azul, qua đó vô địch Campeones Cup.

Lionel Messi bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Inter Miami trong chiến thắng 2-0 trước Cruz Azul tại trận chung kết Campeones Cup. Ở pha bóng này, Messi đối đầu với trung vệ có thể hình vượt trội (cao 1,8m) nhưng Leo đã chọn vị trí và lao vào dũng mãnh.

Bàn thắng còn lại của Inter Miami được ghi do công tiền vệ Casemiro. Tân huấn luyện viên trưởng Cristian "Kily" Gonzalez cùng Inter Miami nâng cao danh hiệu vô địch ở ngay trận đầu tiên dẫn dắt CLB. Với cá nhân Messi, đây là danh hiệu thứ 48 trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Messi chạm tới cột mốc ghi 100 bàn cho Inter Miami sau 115 trận ra sân. Đây là hiệu suất ghi 100 bàn nhanh nhất trong sự nghiệp của anh cho các đội bóng. Khi khoác áo Barca, Messi chạm mốc 100 bàn sau 188 trận. Ở đội tuyển Argentina, anh ghi 100 bàn sau 174 trận.

Siêu sao sinh năm 1987 đã ghi 929 bàn trong tổng sự nghiệp, tiếp tục thẳng tiến đến cột mốc 1.000 bàn vĩ đại.

Trở lại diễn biến trận đấu giữa Inter Miami và Cruz Azul, Inter Miami chủ động áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu. Bàn thắng của Messi, sau đường kiến tạo từ Luis Suarez, là phần thưởng xứng đáng cho cách nhập cuộc chủ động và tạo ra thế trận có nhiều cơ hội của Inter Miami.

Messi tiếp tục gồng gánh Inter Miami.

Sau bàn thắng dẫn trước, Inter Miami chủ động chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà nhằm bảo toàn lợi thế, buộc Cruz Azul đẩy cao đội hình và để lộ sơ hở. Sang hiệp hai, Cruz Azul nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng hàng phòng ngự của Inter Miami vẫn đứng vững. Phút 81, từ quả đá phạt góc chuẩn xác do chính Messi thực hiện, tiền vệ Casemiro đã bật cao đánh đầu dũng mãnh, ấn định chiến thắng thuyết phục 2-0 cho Inter Miami.

Trước khi bước vào trận chung kết sáng nay, đoàn quân của huấn luyện viên Kily Gonzalez gánh chịu nhiều áp lực từ dư luận sau chuỗi phong độ nghèo nàn tại giải quốc nội.

Tại đấu trường MLS, đội bóng áo hồng đã trải qua ba trận hòa liên tiếp trước Atlanta United, Chicago Fire và Nashville SC. Lối chơi của Inter Miami trong giai đoạn này bị đánh giá là thiếu gắn kết và phụ thuộc quá mức vào các khoảnh khắc lóe sáng cá nhân của Messi. Chiếc cúp mới nhất của Inter Miami là chiếc phao cứu sinh giải tỏa cơn khát chiến thắng cho Messi và đồng đội.