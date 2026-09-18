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HLV Park xin lỗi sau phát ngôn 'bóng đá Thái Lan thua Việt Nam'

Hương Ly

TPO - HLV Park hối hận vì phát ngôn dễ gây hiểu lầm, tuyên bố sẽ cẩn trọng với mọi lời nói khi đang dẫn dắt một CLB Thái Lan.

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"Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng đến toàn thể người hâm mộ bóng đá Thái Lan vì sự khó chịu và những cảm xúc tiêu cực phát sinh từ phát biểu của tôi sau trận đấu gần đây. Mục đích của tôi lúc đó chỉ muốn phản ánh tầm quan trọng của việc nâng cao tiêu chuẩn làm nhiệm vụ của các trọng tài, cũng như xây dựng bầu không khí thi đấu công bằng nhằm cùng nhau nâng tầm và phát triển nền bóng đá Thái Lan tiến về phía trước", trang chủ CLB Kangchanaburi Power dẫn lời HLV Park.

"Tôi hoàn toàn không có ý định xem thường đội tuyển quốc gia Thái Lan, bóng đá Thái Lan hay các cầu thủ Thái Lan dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không muốn tạo ra xung đột hay tranh cãi từ việc so sánh với bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, tôi nhận thức rõ rằng việc dùng từ ngữ so sánh giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam lần đó có thể đã gây ra sự khó chịu, thất vọng và làm tổn thương tình cảm của những người hâm mộ luôn yêu mến và ủng hộ bóng đá Thái Lan. Vì vậy, tôi xin chân thành xin lỗi tất cả mọi người về những gì đã xảy ra", ông Park tiếp tục chia sẻ.

Một lần nữa, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định luôn dành sự tôn trọng cho bóng đá Thái Lan, và hy vọng bóng đá Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển và gặt hái được những thành công trên đấu trường quốc tế. Ông coi sự cố lần này là bài học xương máu, kể từ nay sẽ cẩn trọng hơn trong việc sử dụng từ ngữ cũng như cân nhắc kỹ lưỡng những tác động có thể phát sinh từ lời nói của mình.

"Từ nay về sau, tôi sẽ chứng minh sự chân thành của mình qua sự cống hiến, công việc và màn trình diễn trên sân cỏ thay vì sự giao tiếp bằng lời nói. Tôi mong toàn thể người hâm mộ bóng đá Thái Lan sẽ thấu hiểu và xin chân thành xin lỗi một lần nữa vì những cảm xúc đã xảy ra từ sự việc lần này", ông Park kết luận.

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HLV Park gặp rắc rối liên tiếp ở đất Thái.

Trước đó, ông Park bức xúc với trọng tài sau trận hòa 1-1 mới đây của CLB nhà. Ông tức giận, đến nỗi khẳng định đó có thể là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến bóng đá Thái Lan liên tục bại trận trước Việt Nam. Theo ông Park, vì công tác trọng tài, bóng đá Thái Lan chưa thể phát triển tương xứng với tiềm năng.

Ông Thanawat Nitikarnjana, Chủ tịch Ratchaburi FC, chỉ trích thẳng HLV Park trên trang cá nhân: "Có một HLV ngoại quốc nào đó đang chỉ trích rằng, bóng đá Thái Lan không phát triển bằng Việt Nam?". Sau đó, ông Nitikarnjana dẫn chứng loạt thành tích của CLB Thái Lan để khẳng định bóng đá Việt Nam mới là đội đi sau. Ông Nitikarnjana tuyên bố HLV Park cố tình hạ thấp danh dự bóng đá Thái Lan.

Trên mạng xã hội, CĐV Thái Lan liên tục công kích HLV Park trong những ngày qua. Người Thái công kích lây sang CLB Kangchanaburi Power, do đó HLV Park bắt buộc lên tiếng để xoa dịu tình hình.

Hương Ly
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