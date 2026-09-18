U23 Uzbekistan có vé sớm, nhưng vẫn ‘mua’ thêm rắc rối

TPO - Thắng lợi 2-0 trước U23 Kuwait tối 18/9 đã giúp U23 Uzbekistan giành tấm vé đầu tiên lọt vào tứ kết tại bảng C môn bóng đá nam Asiad 20. Nhưng đội bóng trẻ Trung Á lại tự đẩy mình vào khó khăn khi phải chơi thiếu người từ phút 49 vì thẻ đỏ.

Với đội hình gần như đầy đủ những gương mặt đã làm nên thắng lợi tưng bừng 5-1 trước U23 Philippines ở trận ra quân, U23 Uzbekistan không mất nhiều thời gian để xác lập ưu thế khi gặp U23 Kuwait. Ngay phút thứ 4, tiền đạo Sardorbek Bakhromov đã chọc thủng lưới đại diện Tây Á sau một cú vuốt bóng kỹ thuật trước vòng cấm địa đối phương.

U23 Uzbekistan không mất nhiều công sức để đánh sập hệ thống phòng ngự của U23 Kuwait

Bàn thắng sớm tạo điều kiện để các học trò HLV Ravshan Khaydarov càng dễ đá. Họ tấn công trên khắp mặt sân và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, liên tục đặt khung thành Kuwait vào thế báo động. Nếu may mắn, Urinboev Muhammadali hay Sardorbek Bakhromov đã có thể ghi thêm được bàn thắng cho đội bóng Trung Á.

Nhưng rồi, sức công phá của U23 Uzbekistan cũng đánh sập hệ thống phòng ngự của U23 Kuwait một lần nữa. Vẫn là Sardorbek Bakhromov lên tiếng, với cú dứt điểm hiểm hóc ở phút 36. Tiền đạo 21 tuổi cũng chơi năng nổ nhất bên phía U23 Uzbekistan, như thể muốn ghi càng nhiều bàn càng tốt, bù lại cho việc tịt ngòi trong chiến thắng 5-1 của đội nhà trước U23 Philippines.

Nhưng đúng vào lúc U23 Uzbekistan nghĩ đến một trận mưa gôn nữa và đúng vào lúc Bakhromov đang ở rất gần một hat-trick thì sai lầm của hậu vệ Ruziboy Fayzullaev lại khiến mọi toan tính của họ đảo lộn.

Sau khi đã nhận 1 thẻ vàng ở hiệp 1, Fayzullaev nhận thêm một thẻ vàng nữa ngay đầu hiệp 2 với một tình huống phạm lỗi rất vô duyên: Anh dùng tay đẩy ngã cầu thủ U23 Kuwait khi đối phương đang đi bóng ở giữa sân, khá xa khung thành U23 Uzbekistan và phía sau anh còn nhiều đồng đội bọc lót.

Thiếu người, U23 Uzbekistan không thể tiếp tục tấn công hừng hực trên khắp mặt sân như trước. Họ chủ động giảm nhịp độ trận đấu xuống, tập trung bảo vệ lợi thế và sẵn sàng tung ra đòn trừng phạt đối thủ bằng những pha chuyển trạng thái nhanh.

Ngược lại, U23 Kuwait lại đón nhận lợi thế quân số bằng một lối đá vẫn… khá đủng đỉnh. Không rõ do đẳng cấp thua kém quá xa, hay do quyết tâm không bằng đối thủ, đội bóng Tây Á này không dồn lên tấn công ào ạt để tìm kiếm bàn gỡ. Những đường lên bóng của họ vẫn rời rạc, chủ yếu trông vào đánh biên nhưng số lượng cầu thủ tham gia và tốc độ phối hợp không đủ để tạo ra khác biệt.

U23 Uzbekistan nhờ thế vẫn bảo toàn chắc chắn lợi thế tỷ số và thậm chí còn có 2-3 lần làm khung thành U23 Kuwait chao đảo ở những phút cuối trận. Họ rời sân với thắng lợi 2-0, qua đó có 6 điểm tối đa sau 2 trận và chính thức giành vé vào tứ kết sớm 1 lượt trận.

U23 Uzbekistan hứa hẹn sẽ có một trận đấu vất vả để bảo vệ ngôi đầu bảng C trước U23 Việt Nam ở lượt cuối.

Dù vậy, với việc U23 Việt Nam cũng thắng U23 Philippines 2-0 trong trận đấu diễn ra trước đó ít giờ, cục diện bảng C không còn quá dễ dàng cho đại diện Trung Á nữa. Với 4 điểm sau 2 trận, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn có quyền hướng đến một trận đấu sòng phẳng với Uzbekistan ở lượt cuối bảng C nhằm tranh ngôi đầu. Hoặc nếu không, U23 Việt Nam cũng sẽ chiến đấu dữ dội để tìm kiếm 1 điểm, qua đó giành tấm vé tứ kết còn lại của bảng đấu này.

Trước một đối thủ có quyết tâm, có điểm tựa tâm lý và mạnh hơn hẳn so với Philippines hay Kuwait, hẳn Uzbekistan sẽ không thể trông mong vào một trận đấu thoải mái. Và rủi ro thậm chí cũng không ít với họ, khi hậu vệ trụ cột Fayzullaev lại phải ngồi ngoài vì tấm thẻ đỏ nhận ở trận đấu hôm nay. Nói Uzbekistan “mua” thêm rắc rối chính là như thế!