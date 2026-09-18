HLV Đinh Hồng Vinh: Xuân Bắc đã chứng tỏ tố chất thủ lĩnh

TPO - HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ sự hạnh phúc sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Philippines tại Asiad 20, đồng thời dành lời khen cho tinh thần thi đấu và tố chất thủ lĩnh của Xuân Bắc.

Trước đối thủ chủ động lùi sâu, U23 Việt Nam kiểm soát bóng và tạo ra thế trận áp đảo trong phần lớn thời gian hiệp 1. Tuy nhiên, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh gặp khó khăn trong việc tìm khoảng trống trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của U23 Philippines. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, U23 Philippines có thời điểm đẩy cao đội hình và gây sức ép ngược trở lại. HLV Đinh Hồng Vinh sau đó thực hiện một số điều chỉnh nhân sự, giúp U23 Việt Nam gia tăng sức tấn công. Phút 75, Thanh Nhàn xử lý khéo léo trước khi dứt điểm tinh tế mở tỷ số. Đến phút 87, Lê Phát tận dụng cơ hội trong một pha tấn công trung lộ để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng áo đỏ.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ông rất hạnh phúc với màn trình diễn của các học trò. “Đầu tiên, cảm xúc của tôi là rất hạnh phúc. Tôi muốn dành lời cảm ơn đến các học trò, những người đã thể hiện một trận đấu rất kiên cường. Chiến thắng này dành cho khán giả và người hâm mộ Việt Nam”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Theo nhà cầm quân U23 Việt Nam, sau thất bại nặng nề trước Uzbekistan, U23 Philippines bước vào trận đấu với tâm thế thận trọng. Đội bóng này chủ động lùi sâu đội hình, bố trí đông cầu thủ bên phần sân nhà, qua đó gây nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam trong các pha tổ chức tấn công.

“Philippines cũng còn một trận đấu, chúng ta cũng còn một trận đấu. Vì vậy, khi nhập cuộc, các bạn có thể thấy họ lùi sâu với số đông cầu thủ. Điều đó khiến U23 Việt Nam gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương”, ông nói.

Sau hiệp một, Ban huấn luyện U23 Việt Nam đã có những điều chỉnh về chiến thuật. HLV Đinh Hồng Vinh yêu cầu các cầu thủ tấn công di chuyển tích cực hơn, kéo giãn hàng phòng ngự Philippines và tận dụng những đường chuyền ra sau lưng đối phương.

“Ban huấn luyện đã điều chỉnh và khuyến khích các cầu thủ tấn công tìm cách lôi kéo đối phương, đồng thời thực hiện những đường chuyền ra sau lưng hàng phòng ngự Philippines để tạo ra cơ hội và hướng đến kết quả tốt”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Bên cạnh đó, ông đặc biệt đánh giá cao màn trình diễn của Xuân Bắc. HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng tiền vệ này đang cho thấy sự trưởng thành và bản lĩnh qua từng giải đấu. “Với tôi cũng như với HLV Kim Sang-sik, Xuân Bắc là một thủ lĩnh. Cậu ấy luôn thể hiện sự chững chạc qua từng giải đấu”, HLV Đinh Hồng Vinh nhận xét.

Theo nhà cầm quân này, trong trận đấu với Philippines, Xuân Bắc không chỉ thi đấu nỗ lực mà còn thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh. Tiền vệ U23 Việt Nam đã tích cực tranh chấp, giành lại bóng ở tình huống quan trọng trước khi góp công vào bàn thắng của đội.

“Xuân Bắc đã cho thấy sự nỗ lực và khát khao rất lớn. Cậu ấy chứng minh được tố chất thủ lĩnh, đặc biệt ở tình huống giành lại bóng để tạo ra bàn thắng. Tôi đánh giá rất cao màn trình diễn của Xuân Bắc trong trận đấu hôm nay”, HLV Đinh Hồng Vinh nói.

Chiến thắng trước Philippines giúp U23 Việt Nam có 4 điểm sau hai trận và rộng cửa cạnh tranh vé vào tứ kết.