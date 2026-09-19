U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết Asiad 20, sẵn sàng tranh nhất bảng với U23 Uzbekistan

Sau lượt trận thứ 2 tại bảng C, U23 Uzbekistan tiếp tục dẫn đầu với 6 điểm và hiệu số +6. U23 Việt Nam có 4 điểm cùng hiệu số +2, đứng nhì bảng. U23 Kuwait xếp thứ ba với một điểm và hiệu số -2. Đứng cuối cùng là U23 Philippines chưa có điểm và hiệu số -6.

Theo thể thức môn bóng đá nam tại Asiad 20, đội nhất và nhì của từng bảng giành vé vào thẳng tứ kết. U23 Việt Nam đã rộng cửa đi tiếp khi tạo cách biệt 3 điểm với U23 Kuwait. Trong khi đó, U23 Philippines đã chắc chắn bị loại.

"Các chiến binh sao vàng" chỉ cần kết quả hòa trước U23 Uzbekistan để chắc chắn vào tứ kết Asiad 20. Trong trường hợp thất bại trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam vẫn đi tiếp nếu thua với cách biệt tối thiểu và U23 Kuwait không thắng đậm U23 Philippines.

Tất nhiên, U23 Việt Nam không bước vào trận đấu cuối ở vòng bảng trong tâm thế cầu hòa. Nguyễn Thanh Nhàn và các đồng đội còn cơ hội đứng nhất bảng C nếu đánh bại U23 Uzbekistan, do đó chúng ta phải đặt mục tiêu cao nhất để hướng đến cuộc đua đường dài tại Asiad 20.

Trong trường hợp đi tiếp, U23 Việt Nam sẽ chạm trán một trong 2 đối thủ là U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia. U23 Hàn Quốc đang nắm lợi thế để đứng nhất bảng D. Do đó, việc dẫn đầu bảng C và chạm trán U23 Saudi Arabia sẽ giúp cơ hội tiến sâu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh rõ ràng hơn.

Đối thủ sắp tới của U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan - đang thể hiện phong độ ấn tượng tại Asiad 20. Đội bóng Trung Á dễ dàng hủy diệt U23 Philippines 5-1 ở ngày ra quân. Đến lượt 2, U23 Uzbekistan không mất nhiều sức để đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 2-0.

U23 Uzbekistan là tập thể có nền tảng thể lực và kỹ thuật ấn tượng. 10 năm qua, bóng đá Việt Nam chạm trán Uzbekistan ở cấp độ trẻ nhiều lần, tiêu biểu là trận chung kết giải U23 châu Á 2018 và chúng ta thường xuyên nhận kết quả bất lợi. Nói cách khác, Uzbekistan chính là "khắc tinh" của Việt Nam ở các cấp độ bóng đá trẻ.

U23 Việt Nam dần cải thiện phong độ ở Asiad 20. So với trận hòa U23 Kuwait 1-1, khâu dứt điểm của U23 Việt Nam trước U23 Philippines được cải thiện. Các trụ cột của "Chiến binh sao vàng" ở giải đấu trên đất Nhật Bản như Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ bắt đầu đạt trạng thái phong độ lý tưởng. Đây là điểm tựa để U23 Việt Nam tự tin đối đầu U23 Uzbekistan, quyết giành ít nhất một điểm để tự quyết quyền đi tiếp.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra vào lúc 14h ngày 22/9.