Thanh Nhàn, chuyên gia ghi những bàn quyết định của U23 Việt Nam

TPO - Phút 74 trận gặp U23 Philippines, một nhịp tâng bóng nhẹ như không của Nguyễn Thanh Nhàn đã mở toang cánh cửa tứ kết Asiad 20 cho U23 Việt Nam. Đó không phải lần đầu chàng trai Tây Ninh chọn đúng thời điểm để tỏa sáng.

Cú tâng bóng xuất thần ở Nagoya

Trước giờ bóng lăn, U23 Việt Nam đứng trước áp lực không nhỏ. Trận ra quân bảng C hòa 1-1 với U23 Kuwait khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh gần như không còn đường lùi ở lượt trận thứ hai gặp U23 Philippines. Trong bối cảnh U23 Uzbekistan được đánh giá vượt trội, một chiến thắng trước đối thủ Đông Nam Á trở thành điều kiện bắt buộc để U23 Việt Nam tự quyết số phận của mình.

Cả hiệp một, U23 Việt Nam tạo ra thế trận lấn lướt nhưng lại loay hoay ở khâu dứt điểm cuối cùng. Bước sang hiệp hai, sự sốt ruột càng lộ rõ khi hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ. Chính trong bối cảnh ấy, Thanh Nhàn xuất hiện.

Cú tâng bóng tinh tế của Thanh Nhàn làm tung lưới U23 Philippines.

Nhận đường chuyền vượt tuyến rất tốt từ Đức Anh, anh thoát xuống giữa vòng vây của hàng thủ Philippines, rồi chọn phương án xử lý tinh tế nhất có thể: một nhịp tâng bóng nhẹ nhàng qua đầu thủ môn đối phương, mở tỷ số 1-0. Đó là kiểu bàn thắng không cần sức mạnh, chỉ cần sự bình tĩnh và một cái đầu lạnh giữa lúc cả sân vận động đang nín thở.

Bàn thắng ấy không phải may mắn nhất thời, mà đến từ nỗ lực săn tìm mành lưới đối thủ đầy bền bỉ của Thanh Nhàn. Trước đó, ở phút 53, anh cũng đã có pha đi bóng táo bạo trước vòng cấm rồi dứt điểm bằng chân trái, đưa bóng đi sát cột dọc trong gang tấc.

Không lâu sau pha lập công của Thanh Nhàn, Lê Phát nhân đôi cách biệt bằng pha đánh đầu bồi sau khi cú sút của anh đập cột dọc, ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội lớn để đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh giành vé vào vòng knock-out của Asiad 20.

Lời khẳng định của chàng trai Tây Ninh

Sinh ngày 28/7/2003 tại Tây Ninh, Nguyễn Thanh Nhàn không đi con đường trải sẵn thảm đỏ để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Đam mê bóng đá của anh chớm nở từ những buổi tuyển sinh năng khiếu ở địa phương, trước khi một bước ngoặt thực sự đến vào năm 2019: tại giải U17 Quốc gia tổ chức ngay trên sân nhà Tây Ninh, HLV Philippe Troussier khi đó đã để mắt tới cầu thủ trẻ này. Không lâu sau, Thanh Nhàn gia nhập lò đào tạo PVF, bắt đầu hành trình được rèn giũa bài bản và chuyên nghiệp hơn.

Thanh Nhàn đã tôi luyện bản năng săn bàn qua những mùa giải ở hạng Nhất Quốc gia và đã 2 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Ảnh: FBNV

Cao 1,73 m, chơi ở vị trí tiền đạo, Thanh Nhàn không phải mẫu cầu thủ chỉ dựa vào tốc độ hay khả năng đi bóng. Những mùa giải ở hạng Nhất Quốc gia đã tôi luyện cho anh một bản năng săn bàn hiếm có: Hai mùa liên tiếp 2022 và 2023, Thanh Nhàn đều nằm trong nhóm dẫn đầu danh sách ghi bàn với cùng 10 pha lập công, trong đó anh giành Vua phá lưới năm 2022 và đồng Vua phá lưới năm 2023.

Mùa giải 2025/2026 đánh dấu lần đầu tiên Thanh Nhàn thử sức ở V.League - sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam - trong màu áo Công An Nhân Dân. Môi trường khắc nghiệt hơn, đối thủ dày dạn kinh nghiệm hơn, nhưng cầu thủ người Tây Ninh vẫn từng bước khẳng định chỗ đứng.

Tính đến trước Asiad 20, Thanh Nhàn đã ra sân 25 trận, trong đó có 21 lần đá chính và ghi được 3 bàn thắng cho đội bóng ngành công an - bước chuyển mình từ một chân sút nổi bật ở giải hạng dưới sang cầu thủ đủ sức cạnh tranh sòng phẳng ở đấu trường quốc nội cao nhất.

Khi lên tiếng đúng lúc đã trở thành bản năng

Nếu chỉ nhìn vào những con số ở cấp CLB, có thể nhiều người sẽ đánh giá thấp Thanh Nhàn. Nhưng ở các đội tuyển trẻ, anh lại mang một biệt tài hiếm có: khả năng xuất hiện đúng lúc trận đấu cần một khoảnh khắc khác biệt nhất.

Tại vòng loại U23 châu Á 2026, Thanh Nhàn ghi bàn duy nhất vào lưới Yemen, giúp U23 Việt Nam thắng 1-0 và giành vé dự vòng chung kết với thành tích toàn thắng. Ít tháng sau, tại SEA Games 33, anh tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét: bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines bằng một cú đá phạt tinh quái, đưa U22 Việt Nam vào chung kết.

Thanh Nhàn ăn mừng sau khi ghi bàn ấn định thắng lợi ngược dòng 3-2 cho U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33. Ảnh: FBNV

Rồi đến trận tranh HCV trên sân Rajamangala trước Thái Lan, anh vào sân từ băng ghế dự bị khi đội nhà đang bị dẫn 0-2, để rồi tỏa sáng với bàn thắng quyết định trong hiệp phụ, giúp U22 Việt Nam ngược dòng thắng 3-2 và bảo vệ thành công tấm HCV.

Chưa dừng lại ở đó, tại trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á 2026 với U23 Hàn Quốc, sau 120 phút giằng co nghẹt thở, Thanh Nhàn được giao thực hiện lượt sút thứ bảy, cũng là quả đá quyết định, sau khi Cao Văn Bình cản phá cú sút của cầu thủ Hàn Quốc

Cú dứt điểm bình tĩnh của anh sau đó mang về tấm HCĐ cho U23 Việt Nam. "Em nghĩ em làm thay phần anh em", Thanh Nhàn chia sẻ ngắn gọn như vậy sau trận - một câu nói giản dị nhưng phần nào phản ánh đúng bản lĩnh của một cầu thủ không cần nhiều đất diễn để được nhắc tên.

Mỗi khi đội tuyển cần bàn thắng quan trọng, các CĐV có thể đặt hy vọng vào Thanh Nhàn. Ảnh: Minh Hưng

Giờ đây, ở một đấu trường mới mang tên Asiad, trước một Philippines khác, một kịch bản quen thuộc lại lặp lại: giữa những thời khắc mang tính bước ngoặt của bóng đá trẻ Việt Nam vài năm qua, cái tên Nguyễn Thanh Nhàn lại xuất hiện. Và người hâm mộ hy vọng cái tên này sẽ còn được xướng lên ở những trận đấu tới trên đất Nhật Bản.