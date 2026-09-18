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HLV Rampazzo và cuộc cách mạng với bóng chuyền nam Việt Nam

Trọng Đạt

TPO - “Tôi chưa từng có một tập thể nào tận tâm như vậy”, HLV Federico Rampazzo chia sẻ trước khi cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bước vào hành trình chinh phục Asiad 20.

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Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẵn sàng chinh phục Asiad 20.

Ngày 18/9, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức chương trình công bố PV GAS là nhà tài trợ chính đồng hành cùng đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia năm 2026.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia có một nhà tài trợ riêng, qua đó được bổ sung nguồn lực cho quá trình tập luyện, tập huấn và thi đấu. Sự đồng hành này cũng mở ra giai đoạn mới trong quá trình xã hội hóa hoạt động của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trí Trường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, cho biết bóng chuyền là môn thể thao được đông đảo người dân Việt Nam yêu thích. Tập luyện và thi đấu bóng chuyền là hành trình của ý chí, sự nỗ lực không ngừng nghỉ và khát vọng vươn lên đỉnh cao.

“Năm 2026, đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia có những thay đổi và tín hiệu tích cực về chuyên môn. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng người Italy Federico Rampazzo, ban huấn luyện và các vận động viên đang từng bước xây dựng định hướng chuyên môn mới, hướng tới nâng cao chất lượng thi đấu và khả năng cạnh tranh tại các giải đấu quốc tế, trong đó đội tuyển đã tạo dấu ấn với chức vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026”, ông Lê Trí Trường chia sẻ.

Theo ông Lê Trí Trường, đây mới chỉ là thành tích bước đầu nhưng mang lại niềm tự hào và nguồn động viên lớn cho đội tuyển trong quá trình chuẩn bị trước những thử thách tiếp theo, đặc biệt là Asiad 20 - nơi bóng chuyền nam Việt Nam có cơ hội cọ xát với các đội tuyển hàng đầu châu lục.

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Ông Lê Trí Trường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.

Tại Asiad 20, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nằm ở bảng C cùng Qatar, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc). HLV trưởng Federico Rampazzo nhận định đội tuyển sẽ phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh và thử thách sẽ ngày càng lớn nếu đội tuyển tiến sâu tại Asiad 20.

HLV Rampazzo cũng dành nhiều lời khen cho các học trò. Ông gọi các vận động viên là những người em và cho biết họ mang lại niềm vui rất lớn trong công việc.

“Tôi là một HLV hạnh phúc. Mỗi sáng thức dậy, tôi cảm thấy vui khi được đến sân tập và làm việc với các cầu thủ. Họ luôn cố gắng thực hiện tốt những chỉ dẫn của tôi. Tôi chưa từng có một tập thể nào tận tâm như vậy”, ông Rampazzo chia sẻ.

Về sự chuẩn bị cho Asiad 20, HLV Rampazzo cho biết đội tuyển đang ở giai đoạn gần hoàn tất quá trình chuẩn bị. Mục tiêu của toàn đội là tiếp tục cải thiện từng ngày và vươn tới vị trí cao nhất có thể.

Ông nhấn mạnh kinh nghiệm thi đấu ở vòng đấu cuối cùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, đội tuyển tập trung vào từng buổi tập, từng nội dung chuyên môn và từng bước hoàn thiện lối chơi.

“Điều quan trọng nhất lúc này là sự tập trung. Chúng tôi tập trung cải thiện mỗi ngày, và đó cũng là cách quá trình chuẩn bị của đội diễn ra”, HLV Federico Rampazzo nhấn mạnh.

Trọng Đạt
#bóng chuyền nam #Rampazzo #Asiad 20 #PV GAS #đội tuyển Việt Nam #thành tích #tập luyện

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