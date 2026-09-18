Thua Hàn Quốc, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Trung Quốc ở tứ kết Asiad 20

TPO - Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua Hàn Quốc 1-3 ở lượt trận cuối bảng D, qua đó xếp nhì bảng và sẽ chạm trán Trung Quốc tại tứ kết Asiad 20.

ảnh Đức Hiển

Chiều 18/9, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu Hàn Quốc tại Nhà thi đấu Park Arena Komaki (Aichi, Nhật Bản). Trước trận đấu, cả hai đội đều đã giành quyền vào tứ kết sau hai chiến thắng trước Qatar và Hong Kong (Trung Quốc). Vì vậy, cuộc so tài mang ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng D.

Dù bị đánh giá thấp hơn, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhập cuộc đầy tự tin. Hai đội giằng co từng điểm trong set đầu, có thời điểm Việt Nam dẫn 20-19. Tuy nhiên, những pha đỡ bước một thiếu ổn định khiến đội tuyển Việt Nam đánh mất lợi thế ở thời điểm quyết định. Hàn Quốc ghi liên tiếp các điểm quan trọng để thắng 25-21.

Kịch bản tương tự diễn ra trong set 2. Hàn Quốc sớm tạo cách biệt 5-1, nhưng Việt Nam kiên trì bám đuổi. Những pha tấn công hiệu quả của Bích Thủy và Quỳnh Hương giúp đội bóng áo đỏ san bằng tỷ số 17-17. Đáng tiếc, Hàn Quốc vẫn thể hiện bản lĩnh tốt hơn ở cuối set, giành chiến thắng 25-21 sau tình huống phát bóng hỏng của Kim Thoa.

Bị dẫn trước 0-2, tuyển Việt Nam thi đấu quyết tâm trong set 3. Thanh Thúy, Bích Thủy và Lưu Thị Huệ liên tục ghi điểm, giúp đội nhà vươn lên dẫn 20-17. Hàn Quốc nhanh chóng quân bình tỷ số 20-20, đẩy set đấu vào màn rượt đuổi nghẹt thở.

Hai đội lần lượt bỏ lỡ cơ hội kết thúc set khi tỷ số được kéo lên 24-24. Trong thời điểm quyết định, Quỳnh Hương tạo sức ép bằng những pha phát bóng khó, còn hàng chắn Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn. Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 28-26, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và mở ra hy vọng lội ngược dòng.

Tuy nhiên, Hàn Quốc nhanh chóng giành lại thế chủ động ở set 4. Việt Nam dẫn 2-1 đầu set nhưng không duy trì được lợi thế. Những sai số trong khâu phòng ngự, bước một và khả năng tận dụng cơ hội khiến khoảng cách ngày càng nới rộng. Hàn Quốc dẫn 16-12, rồi khép lại set đấu với chiến thắng 25-18.

Chung cuộc, Hàn Quốc thắng Việt Nam 3-1 với các tỷ số 25-21, 25-21, 26-28 và 25-18. Kết quả này giúp Hàn Quốc đứng đầu bảng D, trong khi Việt Nam xếp nhì bảng và gặp Trung Quốc ở tứ kết Asiad 20.

Dù thất bại, màn trình diễn của tuyển Việt Nam vẫn cho thấy sự tiến bộ trước đối thủ hàng đầu châu lục. Đặc biệt, việc giành chiến thắng trong set 3 và duy trì thế trận cân bằng ở nhiều thời điểm là tín hiệu tích cực trước vòng đấu loại trực tiếp.

Tại Asiad 19 năm 2023, Việt Nam từng đánh bại Hàn Quốc 3-2 để lần đầu tiên giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, trong hai lần chạm trán gần nhất năm nay, Thanh Thúy và đồng đội đều nhận thất bại. Trước mắt tuyển Việt Nam sẽ là thử thách rất lớn mang tên Trung Quốc ở tứ kết.