Tuyển Việt Nam chờ đợi gì ở tiền đạo cao 1,9m Williams Minh Hoàng?

Sáng 18/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách chính thức của đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup. HLV Kim bổ sung nhiều vị trí mới so với ASEAN Cup. Trong số đó, ông thầy người Hàn gạch tên Việt Cường và triệu tập Williams Minh Hoàng của CLB Công an TPHCM.

Williams Minh Hoàng được chú ý với chiều cao 1,9m. Lối chơi của tiền đạo mang 2 dòng máu Việt - Anh phụ thuộc vào thể hình, sức mạnh và nền tảng thể lực. Đây là sự bổ sung giá trị cho HLV Kim trong thế trận đội tuyển cần một "target man" (tiền đạo mục tiêu) trên sân để tận dụng lợi thế thể hình, tì đè hậu vệ đối thủ để dứt điểm hoặc làm tường cho tuyển 2.

Williams Minh Hoàng khởi đầu mùa giải mới khá chậm. Ảnh: ﻿CLB Công an TPHCM.

Williams Minh Hoàng là ai?

Williams trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB Blackburn Rovers và Stockport County tại Anh. Ở mùa giải 2024/25, tiền đạo sinh năm 2007 từng chơi cho đội một Stockport, đối đầu Blackburn tại Cúp Liên đoàn Anh. Từ tháng 1/2025, Williams gia nhập CLB Warrington Town ở sân chơi bán chuyên nghiệp.

Tiền đạo này chuyển đến Việt Nam, gia nhập Thể Công Viettel từ tháng 8/2025. Sau đó, Williams được Thể Công đẩy đến Công an TPHCM theo dạng cho mượn. Anh thi đấu 17 trận cho Công an TPHCM ở V.League 2025/26, ghi 4 bàn. Tính cả thành tích ở Cúp Quốc gia, Williams ghi 9 bàn cho Công an TPHCM ở mùa giải trước.

Công an TPHCM hài lòng với Williams và quyết định mua đứt. Khi HLV Arthur Miles gia nhập CLB, Việt kiều gốc Anh được bố trí thi đấu ở vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Từ đầu mùa giải, phong độ của Williams không bùng nổ. Anh đá chính trong trận Công an TPHCM thua Công an Hà Nội và bị thay ra từ phút 65. Hai trận gần nhất của đội bóng phía Nam tại V.League, tiền đạo sinh năm 2007 vào sân từ ghế dự bị. Williams chưa "khai hỏa" ở mùa giải 2026/27 trước khi được triệu tập lên tuyển.

Ở trận gần nhất ra sân trước Bắc Ninh, tiền đạo của Công an TPHCM chạm bóng 8 lần sau 32 phút góp mặt trên sân. Williams tung ra một pha dứt điểm đi trật khung thành. Trước đó, trong 28 phút đối đầu CLB Hà Nội, Williams chạm bóng 11 lần và có một pha dứt điểm.

Williams là mẫu tiền đạo chơi càn lướt và giàu nhiệt huyết. Vẻ bề ngoài của anh là thân hình cồng kềnh nhưng cách chơi không đến mức thô cứng và xoay xở chậm. Điển hình như trận Siêu cúp Quốc gia trước Công an Hà Nội, Williams thực hiện một pha rê bóng, ngoặt bóng làm vặn sườn Kevin Phạm Ba.

Tại CLB Công an TPHCM, HLV Miles vẫn ưu tiên Tiến Linh đá chính trong vai trò tiền đạo mũi nhọn. Khi Tiến Linh xuống sức ở trận gặp CLB Hà Nội, HLV Miles đưa Williams vào thế chỗ. Tân binh của tuyển Việt Nam là mẫu tiền đạo cần được "bơm bóng", khó có đất diễn trong thế trận đội nhà cầm bóng ít. Thay vào đó, khi HLV Miles sử dụng Tiến Linh, Công an TPHCM sẽ triển khai lối chơi dễ dàng và có nhiều miếng tấn công hơn.

HLV Kim có thêm phương án chất lượng trên ghế dự bị. Ảnh: ﻿Phạm Hữu.

Chờ HLV Kim nâng tầm Williams Minh Hoàng

Tại FIFA ASEAN Cup, HLV Kim triệu tập hàng công gồm các tiền đạo: Nguyễn Đình Bắc, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Xuân Son và Phạm Gia Hưng. Bên cạnh đó, tùy vào thế trận, các tiền vệ như Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hai Long có thể chơi cao hơn trong vai trò tấn công.

Williams là tân binh của hàng công Việt Nam, cũng là "làn gió mới" cho HLV Kim. Với Williams, thầy Kim có thêm phương án để xoay vòng chiến thuật cho các trận đấu cân não tại FIFA ASEAN Cup. Tiền đạo sinh năm 2007 có thể chơi độc lập tác chiến trên hàng công, sẵn sàng đá lùi để làm tường, hỗ trợ mũi nhọn. Khi Williams ngồi dự bị, anh sẵn sàng vào sân ở thời điểm đội tuyển cần tấn công bóng bổng để tìm bàn thắng hoặc hỗ trợ phòng ngự bóng bổng.

Quay ngược về ASEAN Cup 2026, HLV Kim sử dụng Xuân Son đá cắm nhiều nhất. Ở một số trận đấu Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công, điển hình như chuyến làm khách đến sân Indonesia, Đình Bắc sẽ chơi trong vai trò số 9 ảo. Sau cùng, trong tay HLV Kim chỉ có Xuân Son là tiền đạo cắm đích thực, có xu hướng hoạt động thường xuyên trong khu vực 16,5m của đối thủ.

Từ ASEAN Cup cho đến FIFA ASEAN Cup, đội tuyển sẽ bị bắt bài nếu cứ mãi phụ thuộc và Xuân Son. HLV Kim biết rõ điều đó hơn ai hết, dẫn đến quyết định bỏ bớt một cầu thủ Tấn công có xu hướng chơi đa năng ở nhiều vị trí, là Việt Cường, trao cơ hội cho Williams để có nhân tố thật sự "chia lửa" cùng Xuân Son.

Đây là bước ngoặt cho sự nghiệp của cầu thủ Việt kiều gốc Anh. Từ ngày trở về Việt Nam, kinh qua 2 CLB Thể Công Viettel và Công an TPHCM, mục tiêu lớn nhất của Williams vẫn là tìm đường cạnh tranh ở đội tuyển. Khi thi đấu ở đội hình của HLV Kim, có nhiều điều hứa hẹn để giúp tiền đạo của Công an TPHCM tỏa sáng, phát huy hết phẩm chất của tiền đạo có lợi thế thể hình.

Hỗ trợ cho Williams là những chân chuyền sáng tạo như Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Tài Lộc. Hai cầu thủ chạy cánh của Việt Nam ở giải đấu tới là Trương Tiến Anh và Jason Quang Vinh, đều là những hậu vệ tạt bóng tốt - đặc biệt là vị trí của Tiến Anh.

Cách chơi của đội tuyển đang phụ thuộc khá nhiều vào quả tạt của Tiến Anh bên cánh phải. HLV Kim đã có Xuân Son giỏi không chiến và đã tạo nên sợi dây liên kết tuyệt vời cùng Tiến Anh. Giờ đây, khi sở hữu tiền đạo cao 1,9m, những quả tạt của Tiến Anh, Jason Quang Vinh hoặc Phan Tuấn Anh sẽ có thêm địa chỉ hứa hẹn trong khu vực cấm địa.