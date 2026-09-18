Nhận định U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan, 17h00 ngày 18/9: Vé sớm cho Uzbekistan

TPO - Nhận định bóng đá U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan, 17h00 ngày 18/9, bảng C bóng đá nam ASIAD 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau chiến thắng tưng bừng 5-1 trước U23 Philippines ở trận ra quân, U23 Uzbekistan đang đứng trước cơ hội đoạt vé đi tiếp sớm 1 lượt đấu nếu đánh bại U23 Kuwait.

Nhận định trước trận U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan

U23 Uzbekistan đã có màn khởi đầu ASIAD 2026 đầy ấn tượng khi đánh bại U23 Philippines 5-1. Chiến thắng giúp đội bóng Trung Á đứng đầu bảng C với 3 điểm và hiệu số +4, trong khi U23 Kuwait mới có 1 điểm sau trận hòa 1-1 với U23 Việt Nam.

Điều đáng nói là U23 Uzbekistan không chỉ giành chiến thắng mà còn tạo ra thế trận tấn công rất toàn diện. Đội bóng Trung Á kiểm soát bóng lên đến 68%, tung ra tới 24 pha dứt điểm (13 trong số đó đi trúng đích) so với 4 của U23 Philippines và hưởng tới 10 quả phạt góc so với 1 của đối thủ.

Việc các cầu thủ Uzbekistan ghi 5 bàn vào lưới Philippines là hệ quả tất yếu của sức mạnh áp đảo ấy. Nhưng đáng nói hơn, những pha lập công của họ đến từ nhiều vị trí khác nhau. Không chỉ các tiền đạo và tiền vệ mà cả hậu vệ Fayzullaev, một trong những cầu thủ đáng chơi hay nhất trận, cũng để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 73.

Các cầu thủ U23 Uzbekistan ăn mừng trong thắng lợi 5-1 trước U23 Philippines ở trận ra quân.

Ở chiều ngược lại, U23 Kuwait có lý do để hài lòng sau trận hòa Việt Nam. Họ bị đối thủ gây sức ép trong phần lớn thời gian nhưng vẫn giữ được sự tập trung và bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 78 nhờ cú đánh đầu của Omar Al-Matar. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, Ngọc Mỹ đã gỡ hòa cho U23 Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý là U23 Việt Nam đã 4 lần đưa bóng trúng khung gỗ trong trận đấu đó. Điều này cho thấy hàng phòng ngự Kuwait có thể duy trì sự chắc chắn trong nhiều thời điểm nhưng vẫn bộc lộ những khoảng trống khi phải chịu sức ép liên tục.

Vì thế, nhiệm vụ của Kuwait trước Uzbekistan sẽ khó hơn đáng kể. Đội bóng Tây Á nhiều khả năng tiếp tục chơi thấp, ưu tiên bảo vệ khu vực trước vòng cấm và chờ cơ hội phản công. Nhưng nếu Uzbekistan sớm có bàn thắng, Kuwait sẽ buộc phải thay đổi cách tiếp cận, qua đó để lộ nhiều khoảng trống hơn ở phía sau.

Trong khi đó, Uzbekistan chỉ cần thêm một chiến thắng sớm giành vé vào vòng tứ kết. Đội bóng Trung Á sẽ tiếp tục chơi tấn công, chủ động kiểm soát trận đấu và gây sức ép dữ dội lên đối thủ ngay từ đầu, như những gì họ làm trước Philippines.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan

Uzbekistan đang có hiệu suất tấn công tốt còn ở chiều ngược lại, các cầu thủ trẻ Kuwait lại có hiệu suất thủng lưới đáng lo. Trong 5 trận gần nhất, U23 Uzbekistan ghi 8 bàn thắng, đạt trung bình 1,6 bàn mỗi trận. U23 Kuwait chỉ có 4 lần lập công nhưng đã nhận tới 12 bàn thua, tương đương 2,4 bàn lọt lưới mỗi trận.

Những con số phản ánh sự khác biệt lớn giữa hai đội và càng củng cố niềm tin về khả năng chiến thắng của đội bóng Trung Á. Tất nhiên, Kuwait cũng đã cho thấy họ không dễ bị đánh bại. Trước U23 Việt Nam, đại diện Tây Á duy trì được thế trận phòng ngự trong phần lớn thời gian và chỉ để thủng lưới sau khi có phần mất tập trung vì hưng phấn sau bàn mở tỷ số.

Hàng phòng ngự của Kuwait có thể khiến Uzbekistan gặp khó trong những phút đầu. Nhưng khách quan mà nói, với đẳng cấp của một đội tuyển từng lên ngôi ở Asiad như U23 Uzbekistan, những nỗ lực kháng cự có lẽ cũng chỉ giúp U23 Kuwait đứng vững ở quãng thời gian đầu trận. Bởi nếu U23 Việt Nam cũng có thể tung ra hơn 20 cú dứt điểm về phía khung thành Kuwait, những chân sút sắc bén của Uzbekistan hoàn toàn có thể làm tốt hơn, và ghi được nhiều bàn hơn hẳn Việt Nam.

U23 Uzbekistan là một thế lực của bóng đá trẻ châu Á và từng vô địch Asiad năm 1994.

Lịch sử đối đầu cũng củng cố thêm nhận định ấy. Hai đội từng gặp nhau 2 lần được ghi nhận trong các giải đấu U23 và Uzbekistan toàn thắng và, cả hai chiến thắng đều có cách biệt lớn. Tại vòng loại U23 châu Á năm 2021, Uzbekistan đánh bại Kuwait 5-1. Ba năm sau, hai đội tái ngộ tại vòng bảng U23 châu Á 2024 và Uzbekistan tiếp tục thắng với tỷ số 5-0.

Kết quả 5-0 nghiêng về Uzbekistan tại giải U23 châu Á 2024 có thể là chỉ dấu cho cuộc đối đầu hôm nay. Trước sức công phá liên miên của đại diện Trung Á, các cầu thủ trẻ Kuwait chỉ có thể đứng vững trong 30 phút đầu trận. Phút 32, họ nhận bàn thua đầu tiên và rồi sau đó vỡ trận trong hiệp 2 với 4 bàn thủng lưới trải dài từ phút 49 đến 90+6.

Kịch bản lần này nhiều khả năng cũng diễn ra như vậy, khi U23 Kuwait cho thấy họ không có khả năng duy trì sự tập trung và chơi pressing liên tục suốt cả trận.

Thông tin lực lượng U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan

U23 Kuwait không ghi nhận sự vắng mặt đáng chú ý trước trận đấu này. HLV David Dóniga nhiều khả năng tiếp tục dựa vào bộ khung đã xuất phát trước U23 Việt Nam, trong đó Omar Al-Matar là cái tên đáng chú ý nhất sau khi anh ghi bàn mở tỷ số ở trận ra quân.

Al-Matar có thể tiếp tục được bố trí cao nhất trên hàng công, trong khi phía sau anh là những cầu thủ đã đảm nhiệm vai trò hỗ trợ và tranh chấp trước Việt Nam. Kuwait không có nhiều lý do để xáo trộn đội hình nếu mục tiêu vẫn là duy trì sự chắc chắn ở tuyến dưới.

Nhờ vào may mắn, U23 Kuwait (áo trắng) mới có được 1 điểm trước U23 Việt Nam.

Bên phía Uzbekistan, Khusniddin Alikulov được cho là vắng mặt do chấn thương. Tuy nhiên, đội bóng Trung Á vẫn có đủ chiều sâu để duy trì bộ khung đã thắng Philippines 5-1. Saidnurullayev, Fayzullaev và những cầu thủ đá phía sau như Jumaev, Urinboev có thể tiếp tục được sử dụng từ đầu.

Nhưng điều đáng nói là chiều sâu đội hình của Uzbekistan sẽ cho phép họ tung vào sân những quân bài dự bị chất lượng. Tiền đạo Shodiyor Shodiboev là ví dụ. Trong trận thắng 5-1 trước Philippines, chân sút 20 tuổi này chỉ mất đúng 2 phút kể từ khi được tung vào sân ở hiệp 2 để có pha kiến tạo cho Saidumarkhon Saidnurullaev nâng tỷ số lên 2-0. Đó chính là thông điệp giàu sức nặng của Uzbekistan, rằng họ luôn có trong tay những giải pháp tấn công dồi dào để khoan phá mọi hàng phòng ngự.