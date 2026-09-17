U17 Việt Nam triệu tập 29 cầu thủ, hướng tới sân chơi World Cup

TPO - Hướng tới lần đầu tiên góp mặt tại FIFA U17 World Cup, U17 Việt Nam bắt đầu quá trình chuẩn bị với một số thay đổi về nhân sự. Bên cạnh những trụ cột từng thi đấu tại U17 châu Á, HLV Cristiano Roland trao cơ hội cho 7 gương mặt mới.

Sau khi khép lại hành trình tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã nhanh chóng trở lại với kế hoạch chuẩn bị cho sân chơi lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17. HLV Cristiano Roland tiếp tục đặt niềm tin vào lực lượng từng tạo nên dấu mốc lịch sử, đồng thời trao cơ hội cho một số gương mặt mới.

Theo kế hoạch, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 20/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là đợt hội quân quan trọng khi thầy trò HLV Cristiano Roland bước vào giai đoạn chuẩn bị chuyên sâu cho FIFA U17 World Cup 2026.

Danh sách lần này gồm 29 cầu thủ. Phần lớn vẫn là những gương mặt từng đồng hành cùng U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026, giải đấu giúp đội tuyển giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Bên cạnh bộ khung quen thuộc, ban huấn luyện quyết định bổ sung thêm 7 cầu thủ nhằm tăng sự cạnh tranh và mở rộng phương án nhân sự.

Trong số những gương mặt mới có hai thủ môn Nguyễn Thái Sơn của Hà Nội và Nguyễn Việt Dũng thuộc PVF. Hàng phòng ngự được tăng cường với Trần Xuân Toàn (Công An Hà Nội), Bùi Trung Hiếu (PVF) và Phùng Quang Danh (Thể Công-Viettel).

Ở tuyến giữa, Nguyễn Trọng Phong (PVF) cùng Tạ Đình Phong (SHB Đà Nẵng) cũng được trao cơ hội góp mặt. Sự xuất hiện của nhóm cầu thủ này mang đến thêm lựa chọn cho HLV Cristiano Roland trong quá trình rà soát lực lượng trước khi bước vào giải đấu tại Qatar.

Sau giai đoạn tập luyện trong nước, U17 Việt Nam dự kiến có chuyến tập huấn tại một quốc gia thuộc khu vực Tây Á. Đội tuyển sau đó sẽ di chuyển sang Qatar để hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào FIFA U17 World Cup 2026.

Đây là giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá trẻ Việt Nam khi đội tuyển lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi này. Tại vòng bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand.

Với quỹ thời gian còn lại trước World Cup, HLV Cristiano Roland sẽ có cơ hội tiếp tục kiểm tra phong độ, hoàn thiện bộ khung và tìm ra những phương án phù hợp nhất cho đội tuyển. Việc kết hợp giữa những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và các nhân tố mới được kỳ vọng giúp U17 Việt Nam có thêm chiều sâu trước thử thách tại Qatar.