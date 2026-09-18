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Malaysia công bố đội hình dự FIFA ASEAN Cup 2026

Nguyễn Khánh

TPO - LĐBĐ Malaysia (FAM) đã công bố danh sách 23 cầu thủ dự FIFA ASEAN Cup 2026, trong đó đáng chú ý có ba cầu thủ mới được FIFA xác nhận đủ điều kiện khoác áo đội tuyển, gồm Manuel Hidalgo, Bergson da Silva và Brad Tapp.

LĐBĐ Malaysia (FAM) ngày 17/9 công bố danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển quốc gia nước này tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. HLV Tan Cheng Hoe triệu tập nhiều trụ cột như Arif Aiman Hanapi, Dion Cools, Faisal Halim, Romel Morales, bên cạnh ba cầu thủ mới được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho Malaysia.

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HLV Tan Cheng Hoe chỉ giữ lại 5 cầu thủ từng dự ASEAN Hyundai Cup.

Đáng chú ý nhất trong nhóm này là Manuel Hidalgo. Cầu thủ chạy cánh sinh năm 1999 tại Argentina được FIFA xác nhận đủ điều kiện khoác áo Malaysia chỉ một ngày trước khi FAM công bố danh sách. Hidalgo đã hoàn tất 5 năm thi đấu tại Malaysia, bắt đầu với Sri Pahang năm 2021 trước khi gia nhập Johor Darul Ta’zim (JDT) năm 2024.

Hidalgo cũng là một trong ba trường hợp mới được FIFA xác nhận tư cách thi đấu cho Malaysia cùng Bergson da Silva và Brad Tapp. Bergson là tiền đạo sinh tại Brazil, trong khi Tapp là cầu thủ có nguồn gốc Malaysia sinh tại Australia. Cả ba đều được đưa vào danh sách 23 cầu thủ dự FIFA ASEAN Cup.

Chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải và đã có 74 trận tại Malaysia Super League, Hidalgo ghi 16 bàn và có 27 kiến tạo. Mùa giải 2026/27, cầu thủ này đang nhập cuộc với phong độ cao, khi ghi 2 bàn và có 6 pha kiến tạo chỉ sau 3 trận đầu mùa cho JDT.

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Hidalgo là sự bổ sung đáng giá cho đội tuyển Malaysia.

Bên cạnh ba cầu thủ mới được FIFA xác nhận đủ điều kiện khoác áo Malaysia, danh sách của Tan Cheng Hoe chỉ có 5 trong tổng số 23 gương mặt được giữ lại từ đội hình Malaysia dự ASEAN Cup trước đó, gồm thủ môn Azri Ghani, hậu vệ Ubaidullah Shamsul Fazili, tiền vệ Gunalan Pavithran cùng cầu thủ trẻ Faris Danish Asrul và tiền vệ kỳ cựu gốc Argentina Sergio Aguero.

Trong khi đó, một số trường hợp từng được nhắc tới trong quá trình Malaysia bổ sung lực lượng không xuất hiện trong danh sách lần này. Trung vệ Shane Lowry, cầu thủ Australia đang khoác áo JDT, chưa được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu. Giancarlo Gallifuoco của Kuala Lumpur City cũng không có tên trong danh sách. FAM cho biết vẫn cần thêm thông tin liên quan đến hồ sơ của trung vệ này trước khi đưa ra quyết định.

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Danh sách đội tuyển Malaysia dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Malaysia nằm ở bảng A tại FIFA ASEAN Cup 2026 cùng Indonesia, Singapore và Bangladesh. Họ sẽ mở màn chiến dịch bằng trận gặp Bangladesh ngày 25/9 tại Jakarta, trước khi lần lượt đối đầu Indonesia ngày 28/9 và Singapore ngày 1/10.

Nguyễn Khánh
#Malaysia #FIFA ASEAN Cup #đội hình #cầu thủ #bóng đá #FAM #Manuel Hidalgo

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