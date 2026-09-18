Asiad 20: Khi công nghệ đứng sau những cuộc tranh tài

TPO - Từ xử lý kết quả thi đấu, chăm sóc vận động viên đến hỗ trợ phóng viên, công nghệ xuất hiện ở nhiều khâu phía sau các cuộc tranh tài tại Asiad 2026.

Sân Paloma Mizuho, nơi diễn ra Hội nghị truyền thông Asiad 2026.

Tại Asiad 2026, công nghệ hiện diện trong nhiều khâu, từ tổ chức thi đấu, truyền tải hình ảnh đến cung cấp thông tin. Giá trị của những ứng dụng này nằm ở khả năng giải quyết các nhu cầu cụ thể: đưa kết quả đến công chúng nhanh hơn, hỗ trợ phóng viên tác nghiệp và mở rộng trải nghiệm theo dõi thể thao.

AI hỗ trợ biến kết quả thành tin tức

Trước thềm Asiad 20, JGC Parallel Technologies - công ty thuộc Tập đoàn JGC - công bố cung cấp dịch vụ tạo tin kết quả thi đấu bằng AI cho Asiad và Asian Para Games 2026.

Theo thông báo, dịch vụ gồm ba khâu chính: tiếp nhận dữ liệu kết quả, chuyển dữ liệu thành tin tức và phân phối bài viết. Ở khâu biên soạn, AI tạo sinh được sử dụng để diễn đạt kết quả thi đấu bằng ngôn ngữ tự nhiên, đồng thời đánh giá cách thể hiện nội dung.

Các bài viết do hệ thống tạo ra không được phát hành ngay lập tức mà phải trải qua bước phê duyệt của ban tổ chức trước khi cung cấp cho báo chí và công chúng. Điều này cho thấy AI được sử dụng như một công cụ hỗ trợ xử lý dữ liệu và biên soạn, thay vì thay thế hoàn toàn khâu kiểm duyệt của con người.

Nếu được vận hành đúng như công bố, hệ thống có thể giúp rút ngắn thời gian xử lý những kết quả mang tính thống kê, qua đó để phóng viên tập trung hơn vào phỏng vấn, diễn biến tại hiện trường và câu chuyện phía sau thành tích.

AGIS và bài toán kết nối dữ liệu

Để những con số từ các địa điểm thi đấu được truyền đi nhanh chóng, một đại hội quy mô lớn cần nền tảng dữ liệu đủ ổn định. Trong kế hoạch của Aichi-Nagoya 2026, ban tổ chức đề cập Hệ thống thông tin Đại hội thể thao châu Á, gọi tắt là AGIS.

Theo tài liệu, AGIS được dự kiến phát triển và vận hành để hỗ trợ công tác điều hành, thu thập, quản lý kết quả thi đấu, sau đó phân phối thông tin tới máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị khác.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu về hạ tầng mạng ổn định, nguồn điện phù hợp và các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin trước nguy cơ tấn công hoặc xâm nhập từ bên ngoài. Đây là những điều kiện quan trọng để dữ liệu từ nhiều địa điểm thi đấu có thể được tập trung và chia sẻ tới ban tổ chức, truyền thông cũng như khán giả.

Canon hỗ trợ từ phòng y tế đến trung tâm báo chí

Ở lĩnh vực hình ảnh, Canon giới thiệu công nghệ volumetric video trên chuyên trang dành cho Asiad 2026. Công nghệ này ghi lại dữ liệu không gian ba chiều, cho phép người xem quan sát lại một chuyển động từ nhiều góc độ khác nhau.

Cách tiếp cận này mở ra khả năng tái hiện những pha thi đấu theo hướng trực quan và giàu tính tương tác hơn so với góc quay truyền thống. Dù vậy, việc Canon giới thiệu volumetric video không đồng nghĩa toàn bộ các môn thi đấu tại ASIAD 2026 sẽ được ghi hình hoặc phát sóng bằng công nghệ này.

Canon hỗ trợ phóng viên và truyền hình.

Bên cạnh giải pháp hình ảnh, Canon cho biết hãng cung cấp hệ thống siêu âm phục vụ theo dõi sức khỏe và đánh giá chấn thương cho vận động viên. Các loại máy in laser Satera và máy in đa chức năng imageRUNNER ADVANCE cũng được bố trí tại trung tâm báo chí cùng một số cơ sở của đại hội.

Ngoài ra, Canon thông báo triển khai các điểm hỗ trợ phóng viên ảnh tại sân vận động điền kinh Mizuho của thành phố Nagoya và Trung tâm Báo chí chính. Kỹ thuật viên của hãng sẽ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; trong trường hợp cần thiết, phóng viên có thể được mượn thiết bị thay thế.

Canon đồng thời cử kỹ thuật viên đến các địa điểm thi đấu để kiểm tra, bảo dưỡng ống kính truyền hình. Tại Trung tâm Phát sóng quốc tế, đội ngũ của hãng hỗ trợ các hệ thống phục vụ sản xuất chương trình cho các đài truyền hình châu Á.

Nagoya thử nghiệm VR 16K và robot AI

Ngoài những công nghệ được công bố trực tiếp cho đại hội, Nagoya còn sử dụng các dự án thử nghiệm để kiểm chứng những cách tiếp cận mới trong thể thao và dịch vụ đô thị.

Trong chương trình Hatch Technology NAGOYA, một dự án đã sử dụng camera Blackmagic URSA Cine Immersive 16K để ghi hình Giải vô địch BMX Racing châu Á 2025 tại Nagoya. Ngày 1/11, cuộc đua được ghi hình từ nhiều góc bằng camera 16K. Ngày hôm sau, khách tham quan được trải nghiệm lại hình ảnh bằng kính Apple Vision Pro.

Công nghệ VR 16K được thử nghiệm trong môn BMX.

Mục tiêu của dự án là đánh giá khả năng tái hiện tốc độ, không gian và cảm giác hiện diện tại đường đua, đồng thời tìm hiểu tiềm năng của VR trong quảng bá BMX và mở rộng nhóm khán giả. Đây là thử nghiệm gắn với định hướng “tận dụng công nghệ tiên tiến” tại Asiad 2026, nhưng ban tổ chức chưa xác nhận sẽ phát sóng các cuộc thi bằng VR 16K.

Một thử nghiệm khác diễn ra tại ga tàu điện ngầm Sakae. Từ ngày 19/2 đến 18/3/2026, robot hướng dẫn tự hành sử dụng AI tạo sinh được đưa vào vận hành thử. Robot có thể trả lời hành khách bằng giọng nói và màn hình; người dùng cũng có thể quét mã QR để sử dụng ứng dụng hướng dẫn bằng điện thoại.

Robot AI tại ga Sakae.

Dự án nhằm kiểm chứng khả năng giảm tải công việc hướng dẫn cho nhân viên nhà ga, nhất là trong bối cảnh lượng du khách nước ngoài tăng và nhu cầu hỏi đường, tìm thông tin ngày càng đa dạng. Đợt thử nghiệm đã kết thúc vào ngày 18/3 và robot này có khả năng sẽ tiếp tục được sử dụng trong thời gian Asiad.

Nhìn tổng thể, công nghệ tại Asiad 2026 không chỉ nằm ở những thiết bị hiện đại mà còn ở cách dữ liệu được xử lý và chia sẻ. AI hỗ trợ tạo tin, Canon phục vụ y tế và tác nghiệp truyền thông, còn AGIS được đặt ra như nền tảng quản lý kết quả.

Trong khi đó, VR 16K và robot AI cho thấy Nagoya đang chủ động thử nghiệm những mô hình mới. Hiệu quả của các giải pháp này cuối cùng sẽ được đánh giá bằng những tiêu chí rất cụ thể: thông tin có chính xác hơn, công việc có thuận tiện hơn và khán giả có được trải nghiệm tốt hơn hay không.