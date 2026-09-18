Bắn súng Việt Nam tại Asiad 20: Tin vào tinh thần thép của những tay súng vàng

TPO - Đã có mặt tại Nhật Bản và bước vào tập luyện, đội tuyển bắn súng Việt Nam hướng tới Asiad 20 với mục tiêu giành ít nhất một HCV. Chiến tích của Phạm Quang Huy ở Hàng Châu cùng bước tiến của các xạ thủ nữ tạo cơ sở cho kỳ vọng, nhưng để đứng trên bục cao nhất, các tuyển thủ phải bản lĩnh vượt qua cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Chiều 16/9, đội tuyển bắn súng Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Nagoya, Nhật Bản, bước vào giai đoạn chuẩn bị trực tiếp cho Asiad 20. Việc làm quen trường bắn là bước cần thiết trước khi các xạ thủ bước vào cuộc đua huy chương, nơi sự ổn định trong từng động tác và khả năng kiểm soát tâm lý có thể quyết định thành bại.

HLV Trần Quốc Cường cho biết đội tuyển đã chuẩn bị kỹ về chuyên môn, sẵn sàng bước vào tranh tài tại Nhật Bản. Ban huấn luyện đặc biệt chú trọng tâm lý, giúp từng xạ thủ trọng điểm giải tỏa sức ép trước đại hội. Theo ông Cường, các tuyển thủ đều xác định rõ nhiệm vụ, tập trung tập luyện và giữ tinh thần thoải mái để thi đấu tốt nhất.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự đại hội với 15 VĐV, tranh tài ở 18 nội dung. Lực lượng này mang theo kỳ vọng tiếp nối thành công tại Asiad 19, nơi bắn súng Việt Nam giành một HCV, một HCB và một HCĐ. Đích ngắm tại Nhật Bản là ít nhất một lần bước lên bục cao nhất.

Kỳ vọng ấy có điểm tựa từ Hàng Châu. Năm 2023, Phạm Quang Huy giành HCV 10m súng ngắn hơi nam với 240,5 điểm, hơn xạ thủ Hàn Quốc Lee Won-ho 1,1 điểm. Đây là lần đầu tiên bắn súng Việt Nam có nhà vô địch Asiad, đồng thời mở hàng HCV cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội này.

Cũng tại Hàng Châu, Quang Huy cùng Phan Công Minh và Lại Công Minh giành HCĐ đồng đội 10m súng ngắn hơi nam với 1.730 điểm. Việt Nam chỉ kém đội vô địch Ấn Độ bốn điểm và đội giành HCB Trung Quốc ba điểm. Những con số cho thấy khả năng cạnh tranh của các xạ thủ Việt Nam, đồng thời phản ánh khoảng cách rất nhỏ giữa các vị trí trên bục huy chương.

Tuy nhiên, thành tích cũ không bảo đảm cho kết quả mới. Quang Huy đến Nhật Bản với vị thế nhà đương kim vô địch, cũng là lúc sức ép kỳ vọng lớn hơn. Muốn bảo vệ thành quả, anh cần tái hiện sự bình tĩnh ở những thời điểm quyết định, đồng thời duy trì chất lượng thi đấu xuyên suốt từ vòng loại.

Bên cạnh Quang Huy, Trịnh Thu Vinh là điểm tựa đáng chú ý. Tại Olympic Paris 2024, cô đứng thứ tư nội dung 10m súng ngắn hơi nữ và thứ bảy nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Hai lần góp mặt trong chung kết Olympic cho thấy xạ thủ Việt Nam có khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao, dù bước cuối cùng để giành huy chương vẫn còn nhiều thử thách.

Thu Vinh là một trong những niềm hy vọng của bắn súng Việt Nam tại Asiad 20.

Trong năm 2026, Thu Vinh tiếp tục có những kết quả đáng chú ý trên đấu trường quốc tế. Tại Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á ở Ấn Độ, cô cùng Triệu Thị Hoa Hồng và Nguyễn Thùy Trang giành HCB đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ. Ba xạ thủ Việt Nam đạt tổng cộng 1.713 điểm, đứng sau chủ nhà Ấn Độ với 1.726 điểm và hơn đội giành HCĐ Đài Loan (Trung Quốc) hai điểm.

Đến tháng 5, Thu Vinh vào chung kết và xếp thứ sáu nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại chặng Cúp thế giới ở Munich, Đức. Việc tiếp tục góp mặt trong nhóm tranh huy chương ở một giải đấu quy tụ nhiều xạ thủ mạnh giúp củng cố kỳ vọng dành cho cô tại Asiad 20. Tuy nhiên, từ vị trí trong nhóm dẫn đầu đến bục huy chương vẫn là khoảng cách Thu Vinh cần vượt qua bằng sự ổn định và bản lĩnh ở những loạt bắn quyết định.

Cơ sở gần hơn cho hy vọng tại Asiad 20 đến từ Nguyễn Thùy Trang. Tháng 2/2026, cô giành HCV 25m súng ngắn nữ tại Giải vô địch súng trường, súng ngắn châu Á ở New Delhi. Theo Liên đoàn Bắn súng quốc tế (ISSF), Thùy Trang vượt qua Manu Bhaker trong loạt bắn phân định thắng thua; Esha Singh giành HCĐ. Chiến thắng trước những đối thủ mạnh của Ấn Độ là bằng chứng cụ thể về khả năng tranh chấp ngôi đầu ở cấp độ châu lục.

Chiều sâu kinh nghiệm còn được bổ sung bởi Hà Minh Thành. Ngay lần đầu dự Asiad năm 2010, anh đã giành HCB cá nhân và HCĐ đồng đội 25m súng ngắn bắn nhanh. Trước đại hội năm nay, Minh Thành được tập huấn tại Pháp và Hàn Quốc, tiếp tục theo đuổi mục tiêu đổi màu huy chương.

Từ những kết quả ấy, mục tiêu giành vàng của bắn súng Việt Nam có cơ sở, nhưng cần được nhìn nhận bằng sự thận trọng. Một tấm HCV đòi hỏi nhiều hơn khoảnh khắc xuất sắc: đó là khả năng vượt vòng loại, giữ nhịp thi đấu và xử lý sức ép khi từng phát bắn đều ảnh hưởng tới thứ hạng.

Những buổi tập tại Nhật Bản là bước hoàn thiện cuối cùng cho hành trình ấy. Với nhà vô địch Asiad, những xạ thủ từng vào chung kết Olympic và nhà vô địch châu Á trong đội hình, bắn súng Việt Nam có quyền hướng tới đỉnh cao. Thử thách lớn nhất là chuyển năng lực đã được chứng minh thành thành tích ngay tại trường bắn ở Nagoya.