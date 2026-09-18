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Thể thao

Đội tuyển taekwondo Việt Nam giành HCV thế giới

Đặng Lai

TPO - Chiều nay (18/9), đội tuyển taekwondo Việt Nam đang tranh tài tại Giải vô địch quyền taekwondo thế giới 2026 ở Chuncheon (Hàn Quốc) đã chính thức giải cơn khát vàng bằng tấm huy chương vàng đầu tiên.

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Nguyễn Thị Lệ Kim cùng Nguyễn Thiên Phụng đã giành chiến thắng (ảnh WT)

Trước đó, trong hai ngày thi đấu đầu tiên, thành tích của toàn đội có phần chững lại khi chỉ đem về 1 huy chương bạc của Châu Tuyết Vân ở nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ U40, cùng 2 huy chương đồng ở nội dung đồng đội nam U50 và đồng đội nữ U30. Trước tình thế này, mọi kỳ vọng vàng của ban huấn luyện đều dồn vào ngày thi đấu thứ ba, đặc biệt là nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ U50.

Đây được xem là sân chơi thuận lợi hơn cho đội tuyển Việt Nam do nội dung vắng bóng các vận động viên chủ nhà Hàn Quốc vốn được đánh giá rất cao. Cách đây 2 năm, Việt Nam cũng từng giành ngôi cao nhất ở nội dung này với cặp đôi Châu Tuyết Vân - Nguyễn Thiên Phụng.

Năm nay, Châu Tuyết Vân thi đấu nội dung khác còn Nguyễn Thị Lệ Kim đấu cặp cùng Nguyễn Thiên Phụng. Sự thay đổi nhân sự này đã chứng minh tính đúng đắn khi mang lại kết quả mĩ mãn. Trên hành trình tiến vào trận đấu cuối cùng, bộ đôi Thiên Phụng và Lệ Kim đã thể hiện phong độ ấn tượng, lần lượt vượt qua các đối thủ sừng sỏ đến từ Myanmar, Đài Bắc Trung Hoa, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran để giành quyền bước vào trận chung kết tranh ngôi vô địch với cặp đôi đến từ Đan Mạch.

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Nguyễn Thiên Phụng đã cùng đồng đội giành chiến thắng cho tuyển Việt Nam

Trong trận chung kết, Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Thị Lệ Kim tiếp tục giữ vững tâm lý thi đấu tự tin, biểu diễn vô cùng xuất sắc để chính thức mang về tấm huy chương vàng quý giá cho thể thao nước nhà. tại giải đấu này, Việt Nam là chủ nhân của tấm huy chương vàng thứ 3 nội dung đôi sau các cặp của Mông Cổ và Mỹ.

Chiến thắng vừa qua đưa tuyển Việt Nam lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng huy chương. Đội đứng chung mâm với Trung Quốc, Pháp, Anh... dẫn đầu đang là chủ nhà Hàn Quốc với tận 13 huy chương vàng (tính đến 17h00 ngày 18/9).

Tiếp đà hưng phấn này, vào ngày mai (19/9), đội tuyển taekwondo Việt Nam sẽ tiếp tục đứng trước cơ hội lớn để gia tăng thành tích vàng. Niềm hy vọng đặt vào bộ ba kỳ cựu Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai. Họ sẽ tranh tài ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ U50.

Đặng Lai
#taekwondo #Việt Nam #HCV #giải vô địch thế giới #Châu Tuyết Vân #Nguyễn Thị Lệ Kim #vận động viên #VĐV

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