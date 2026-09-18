Indonesia loại cặp ngôi sao hơn 20 triệu USD trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026

TPO - Hướng tới FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10 sắp tới, đội tuyển quốc gia Indonesia đã chốt 23 cái tên để chuẩn bị cho sự kiện.

Ở vị trí thủ môn, HLV John Herdman quyết định đặt trọn niềm tin vào ba gương mặt chất lượng bao gồm Emil Audero, Maarten Paes và Nadeo Argawinata. 2 vị trí đầu tiên là không thể bàn cãi vì họ đang chơi bóng tại châu Âu, tại những giải VĐQG hàng đầu. Nhưng lựa chọn số 3 của Indonesia là khá bất ngờ vì không nhiều người nghĩ rằng sau kỳ ASEAN Cup 2026 thảm họa, Nadeo Argawinata vẫn còn chỗ ở đội tuyển quốc gia.

Ở hàng phòng ngự, ban huấn luyện đã gọi tên 9 cầu thủ để xây dựng một hệ thống kiên cố. Những cái tên quen thuộc và sáng giá như Elkan Baggott, Dion Markx, Rizky Ridho, Justin Hubner, Kevin Diks, Nathan Tjoe-A-On, Yakob Sayuri, Dony Tri Pamungkas và Dean James sẽ sẵn sàng xung trận. Tuy nhiên, hàng thủ Indonesia cũng phải đón nhận một tổn thất không nhỏ khi trung vệ trụ cột Jay Idzes vắng mặt.

Ngôi sao đang thuộc biên chế Sassuolo không thể lên tuyển do dính chấn thương. "Việc phải nghỉ thi đấu lâu như vậy thật khó khăn, nhất là khi tôi đã rất mong chờ được trở lại đội tuyển quốc gia sau khi trước đó phải bỏ lỡ đợt tập trung", Idzes nói.

Mees Hilgers dù đang tìm lại phong độ vẫn không được ngó ngàng đến. Tổng giá trị của 2 hậu vệ này lên tới hơn 20 triệu euro, một con số cho thấy NHM xứ vạn đảo sẽ cảm thấy tiếc nuối thế nào khi vắng Jay Idzes và Mees Hilgers.

HLV Herdman sẽ không thể sử dụng Jay Idzes

Khu vực trung tuyến của Indonesia tại giải đấu sắp tới sẽ là sự kết hợp giữa kỹ thuật và sức mạnh thể thể chất. Calvin Verdonk, Thom Haye, cùng với Egy Maulana Vikri, Joey Pelupessy và Rayhan Hannan… sẽ đem tới nhiều lựa chọn cho HLV Herdman.

Trong khi đó ở hàng công, HLV Herdman đặt niềm tin vào Mitchell Baker, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen và Luke Vickery. Trong số này, mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào Luke Vickery khi anh đứng trước cơ hội rất lớn để có trận đấu ra mắt màu áo đội tuyển xứ vạn đảo. Tiền đạo đầy tiềm năng đang khoác áo Macarthur FC tại giải vô địch quốc gia Australia từng được gọi lên tuyển để chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Nhưng khi đó, anh đã lỡ hẹn do CLB chủ quản không đồng ý nhả người.

Tại chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia nằm ở bảng A, nơi họ sẽ phải cạnh tranh tấm vé đi tiếp với Malaysia, Singapore và Bangladesh. Trong khi đó, bảng B cũng hứa hẹn những màn so tài nảy lửa với sự góp mặt của Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan.