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Nhật Bản bị yêu cầu xin lỗi vì phát nhầm quốc ca Hàn Quốc - Triều Tiên

Đặng Lai

TPO - Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) năm nay vừa xuất hiện một số sự cố khiến chủ nhà Nhật Bản bị đánh giá là “thiếu tôn trọng về mặt ngoại giao đối với đoàn thể thao Hàn Quốc”.

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Đoàn VĐV Hàn Quốc tham dự Asiad 20

Sự việc xảy ra vào sáng 18/9, trong khuôn khổ trận đấu đầu tiên của bảng A môn khúc côn cầu nam giữa Hàn Quốc và Bangladesh. Theo đúng nghi thức thể thao quốc tế, trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, phát thanh viên trên sân vận động thông báo qua hệ thống loa: "Đầu tiên là Quốc ca của Hàn Quốc". Thế nhưng, ngay sau lời xướng, giai điệu vang lên trên sân lại khác lạ, được cho là của CHDCND Triều Tiên.

Phát hiện ra nhầm lẫn, các cầu thủ Hàn Quốc tỏ ra vô cùng bối rối, mong chờ ban tổ chức sẽ dừng lại để điều chỉnh. Nhưng âm thanh vẫn không hề bị ngắt mà tiếp tục phát trọn vẹn cho đến nốt cuối cùng.

Sau khi bản nhạc sai lệch khép lại, một sự im lặng ái ngại bao trùm khắp sân vận động trong suốt gần 2 phút đồng hồ. Phát thanh viên của ban tổ chức đã phải lên tiếng: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Chúng tôi đã phát quốc ca của một quốc gia khác chứ không phải của Hàn Quốc".

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Ban tổ chức phát nhầm quốc ca trước trận Hàn Quốc - Bangladesh

Theo đài KBS xác minh với ban tổ chức, bản nhạc được phát lên lại chính là quốc ca của CHDCND Triều Tiên. Kết quả là các cầu thủ Hàn Quốc phải đợi đến khi hai đội kết thúc phần chào hỏi mới được cử hành đúng quốc ca nước mình. Trận đấu khép lại với chiến thắng 5-0 thuộc về Hàn Quốc nhưng rõ ràng họ có lý do để không hài lòng.

Đây không phải là lần đầu phía Hàn Quốc gặp trục trặc tại kỳ đại hội lần này. Ngày 17/9, khi các VĐV đặt chân đến thành phố Nagoya, họ đã gặp trục trặc tại sân bay. Theo kế hoạch, họ dự định giương cao quốc kỳ Hàn Quốc trong lúc làm thủ tục nhập cảnh để thể hiện tinh thần dân tộc, nhưng đã bị lực lượng cảnh sát địa phương can thiệp.

Đại diện Ủy ban Thể thao Hàn Quốc bức xúc thuật lại: "Các quan chức của chúng tôi đã đứng ra phản đối mạnh mẽ, nhưng cảnh sát địa phương không thay đổi quyết định nên cuối cùng chúng tôi đã không thể giương cờ. Phía ủy ban cũng nhấn mạnh thêm sự bất bình: "Chúng tôi không được nghe lý do chính xác của việc ngăn cản này".

2 sự cố trên khiến Trưởng đoàn thể thao Hàn Quốc tại Asiad 20 phải lên tiếng. Ông Lee Sang-hyun, Trưởng đoàn Hàn Quốc tuyên bố: "Đoàn chúng tôi đã bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc với ban Tổ chức. Chúng tôi kiên quyết yêu cầu lời giải thích về sự cố ngày hôm nay, lời xin lỗi chính thức và các biện pháp để ngăn chặn sự việc tái diễn”.

Đặng Lai
#U23 Trung Quốc #Asiad 2026 #bóng đá nam #Hàn Quốc #Triều Tiên #á vận hội #quốc ca

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