Giải Pickleball Đồng đội 3 miền 2026 – Grand K Hotel Suites Hanoi Championship Giải đấu Pickleball đồng đội quy mô lớn

Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), Giải Pickleball Đồng đội 3 miền 2026 – Grand K Hotel Suites Hanoi Championship sẽ chính thức diễn ra từ 7h30 ngày 2/10/2026 tại Cầu Giấy, Hà Nội, quy tụ các vận động viên Pickleball từ nhiều địa phương, từ trình độ Open đến phong trào, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp, thương hiệu thể thao và các thành viên trong cộng đồng Pickleball Việt Nam.

Với quy mô dự kiến 32 đội, mỗi đội gồm 12 vận động viên và 1 đội trưởng, thi đấu ở 5 nội dung theo trình độ, giải hướng tới trở thành giải đấu Pickleball đồng đội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, đồng thời xây dựng một “Ngày hội Pickleball” nơi thể thao, giao lưu, kết nối cộng đồng và tinh thần đồng đội cùng hội tụ.

Giải đấu đồng đội quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ VĐV từ Open đến phong trào

Điểm đặc biệt của Grand K Hotel Suites Hanoi Championship nằm ở mô hình thi đấu đồng đội, thay vì chỉ tập trung vào thành tích của từng cá nhân hoặc từng cặp đấu.

Mỗi đội gồm 12 vận động viên và 1 đội trưởng, cùng tham gia 5 nội dung gồm Đôi 7.0, Đôi 6.0, Đôi 5.5, Đôi nam nữ 5.0 và Đôi nữ 4.5. Cách tổ chức này tạo nên sự đa dạng về trình độ, đồng thời yêu cầu các đội phải xây dựng lực lượng có chiều sâu, tính toán đội hình và chiến thuật cho từng lượt đối đầu.

Giải đấu dự kiến có sự góp mặt của các vận động viên ở nhiều trình độ, từ những tay vợt trình độ Open đến các VĐV phong trào, tạo nên một sân chơi có tính kết nối rộng, nơi những người chơi với trình độ và xuất phát điểm khác nhau có thể cùng tranh tài, giao lưu và chia sẻ niềm đam mê với Pickleball.

Theo điều lệ, mỗi lượt đối đầu gồm 5 trận ở các nội dung khác nhau. Tại mỗi lượt trận, mỗi VĐV chỉ được thi đấu một trận, qua đó tăng vai trò của chiến thuật, khả năng phân bổ lực lượng và sự phối hợp giữa các thành viên trong đội.Ban Tổ chức dự kiến 32 đội chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm trước khi bước vào các vòng đấu loại trực tiếp. Các đội sẽ tiếp tục cạnh tranh ở hai nhánh Championship Cup và Challenger Cup, tạo cơ hội thi đấu và cạnh tranh cho nhiều đội xuyên suốt giải.

Nếu đủ số lượng dự kiến, giải đấu sẽ quy tụ hơn 400 thành viên, gồm vận động viên và đội trưởng, tạo nên một trong những sân chơi Pickleball đồng đội có quy mô đáng chú ý tại Việt Nam.

25 sân Pickleball cùng hội tụ – không gian cho một ngày hội thể thao

Không chỉ tạo dấu ấn bằng mô hình thi đấu đồng đội, giải đấu còn được định hướng tổ chức trong một không gian có quy mô lớn tại Cầu Giấy, Hà Nội, với cụm 25 sân Pickleball, sức chứa dự kiến hơn 3.000 khán giả. Đó chính cụm sân lớn nhất Thủ đô tại Trung tâm văn hóa thể thao Cầu Giấy (35 Trần Quý Kiên).

Số lượng sân lớn cho phép giải đấu đồng thời diễn ra nhiều trận đấu, tạo điều kiện để vận động viên, đội trưởng, cổ động viên, đối tác và người hâm mộ cùng hiện diện trong một không gian chung.

Đây cũng là nền tảng để Ban Tổ chức xây dựng giải đấu theo hướng “Ngày hội Pickleball”, thay vì chỉ đơn thuần là một sự kiện thi đấu.

Trong không gian của giải, người chơi có thể trực tiếp theo dõi những trận đấu ở nhiều trình độ, giao lưu với các VĐV đến từ các khu vực khác nhau và kết nối với cộng đồng Pickleball đang ngày càng phát triển.

Với sức chứa hơn 3.000 khán giả, giải đấu kỳ vọng tạo ra không khí sôi động, trực quan và gần gũi, đưa Pickleball đến gần hơn với người hâm mộ và công chúng.

Điểm hẹn của vận động viên, doanh nghiệp và các thương hiệu thể thao

Grand K Hotel Suites Hanoi Championship cũng hướng tới trở thành điểm kết nối giữa vận động viên, câu lạc bộ, doanh nghiệp và các thương hiệu trong lĩnh vực thể thao.

Sự tham dự của các doanh nghiệp và những thương hiệu thể thao nổi tiếng được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho giải đấu, đồng thời mở ra cơ hội kết nối giữa cộng đồng người chơi Pickleball với hệ sinh thái doanh nghiệp đang quan tâm và đồng hành cùng sự phát triển của thể thao Việt Nam.

Từ các VĐV trình độ Open, những tay vợt giàu kinh nghiệm đến cộng đồng phong trào, mỗi thành viên tham dự đều là một phần của ngày hội chung.

Giải đấu không đặt trọng tâm vào việc tạo khoảng cách giữa chuyên nghiệp và phong trào, mà hướng tới tạo ra một sân chơi nơi các cấp độ cùng hiện diện, cùng thi đấu và cùng lan tỏa tinh thần Pickleball.

Đó cũng là lý do mô hình đồng đội được lựa chọn: thành tích của một đội không chỉ đến từ một ngôi sao mà là kết quả của chiến thuật, chiều sâu lực lượng, sự phối hợp và tinh thần đoàn kết của cả tập thể.

Không chỉ tranh chức vô địch – mỗi đội đều có mục tiêu để cống hiến

Một điểm đáng chú ý của giải là việc tổ chức hai nhánh tranh tài Championship Cup và Challenger Cup.

16 đội xếp Nhất và Nhì tại các bảng sẽ tiếp tục bước vào vòng loại trực tiếp để tranh Championship Cup. Trong khi đó, 8 đội xếp thứ Ba sẽ tiếp tục thi đấu để tranh Challenger Cup; các đội xếp thứ Tư tại vòng bảng sẽ dừng bước.

Cách tổ chức này giúp tăng tính cạnh tranh xuyên suốt giải đấu, đồng thời tạo thêm động lực để các đội chiến đấu ở từng lượt trận.

Không chỉ những đội có tham vọng vô địch, các đội tham dự còn có cơ hội hướng tới những mục tiêu phù hợp với thành tích của mình trong giải.

Với vai trò đơn vị tổ chức và điều hành giải đấu, Công ty Cổ phần Sport Connect định hướng trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực điều hành các giải đấu Pickleball tại Việt Nam. Thông qua hệ thống dữ liệu người chơi được xây dựng trên phạm vi toàn quốc, Sport Connect hướng tới nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý vận động viên và kết nối cộng đồng Pickleball tại các địa phương.

Giải đấu này, Sport Connect phối hợp cùng Grand K Hotel Suites Hanoi tổ chức, hướng tới xây dựng một sân chơi Pickleball đồng đội quy mô lớn, chuyên nghiệp, kết nối cộng đồng người chơi trên cả nước và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong thể thao.

Tổng giá trị giải thưởng 225 triệu đồng

Bên cạnh quy mô tổ chức, giải đấu có tổng giá trị giải thưởng dự kiến 225 triệu đồng cho hai nhánh Championship Cup và Challenger Cup.

Tại Championship Cup, đội vô địch nhận 100 triệu đồng, đội Nhì nhận 50 triệu đồng, hai đội đồng hạng Ba nhận 20 triệu đồng/đội, cùng Cúp và quà tặng từ nhà tài trợ nếu có.

Tại Challenger Cup, đội vô địch nhận 20 triệu đồng, đội Nhì nhận 10 triệu đồng, hai đội đồng hạng Ba nhận 5 triệu đồng/đội, cùng Cúp và quà tặng từ nhà tài trợ nếu có.

Mức thưởng được kỳ vọng góp phần tạo thêm động lực thi đấu, đồng thời nâng cao tính cạnh tranh của giải.

Xây dựng văn hóa Pickleball: Fair Play, đoàn kết và kết nối

Với định hướng phát triển cộng đồng, Ban Tổ chức đặt yếu tố Fair Play, văn hóa thi đấu và tinh thần đoàn kết song hành cùng thành tích chuyên môn.

Các vận động viên được yêu cầu tuân thủ điều lệ, tôn trọng trọng tài, Ban Tổ chức và đối thủ; những hành vi phi thể thao, thiếu văn hóa hoặc gây ảnh hưởng đến giải đấu có thể bị xử lý theo quy định.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn góp phần hình thành một môi trường Pickleball chuyên nghiệp, văn minh và giàu tính cộng đồng, nơi thành tích thể thao đi cùng tinh thần tôn trọng và kết nối.

Hướng tới một ngày hội Pickleball của cộng đồng Việt Nam

Pickleball đang tạo ra một cộng đồng người chơi ngày càng rộng tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Grand K Hotel Suites Hanoi Championship được xây dựng với tham vọng không chỉ trở thành một giải đấu để tìm ra nhà vô địch, mà còn là một ngày hội dành cho những người yêu Pickleball.

Từ những VĐV trình độ Open đến người chơi phong trào; từ các câu lạc bộ, đội nhóm đến doanh nghiệp và thương hiệu thể thao; từ những người trực tiếp thi đấu đến hàng nghìn khán giả trên sân – tất cả cùng tạo nên một không gian chung cho Pickleball.

“Ngày hội Pickleball” vì vậy không chỉ nằm ở quy mô 25 sân hay hàng nghìn khán giả, mà còn ở khả năng kết nối một cộng đồng đa dạng trong cùng một sự kiện.

Với mô hình thi đấu đồng đội, quy mô dự kiến 32 đội, 5 nội dung thi đấu, cụm 25 sân tại Cầu Giấy và sức chứa hơn 3.000 khán giả, Giải Pickleball Đồng đội 3 miền 2026 – Grand K Hotel Suites Hanoi Championship hướng tới trở thành giải đấu đồng đội lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, đồng thời đặt nền móng cho một sự kiện Pickleball có tính kết nối và sức lan tỏa rộng trong những năm tiếp theo.