Công bố danh sách đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup, Văn Hậu bị loại

TPO - Danh sách 23 cầu thủ Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup được đăng tải trên trang chủ FIFA. Lee Williams và Adou Minh là 2 tân binh của đội tuyển.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố chuyên trang của giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026. Tại đây, danh sách thi đấu của các đội tuyển được cập nhật.

HLV Kim Sang-sik triệu tập Văn Việt, Jason Quang Vinh, Adou Minh, Lee Williams, là những nhân tố mới so với chiến dịch ASEAN Cup. Ngược lại, Đoàn Văn Hậu không được triệu tập. Đặng Văn Lâm, Đinh Quang Kiệt, Ngọc Mỹ và Việt Cường là những tuyển thủ vắng mặt.

Đoàn Văn Hậu vừa gặp sự cố bị VFF treo giò 4 trận. Phong độ của Văn Hậu ở giai đoạn gần đây không tốt. Quang Kiệt và Ngọc Mỹ được bổ sung cho đội hình U23 Việt Nam chinh chiến ở Asian Cup 20.

Văn Vĩ dính chấn thương từ trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 và không kịp trở lại. Hoàng Đức, Tài Lộc đang chấn thương nhưng có lẽ kịp bình phục cho FIFA ASEAN Cup. Chấn thương của Xuân Son cũng không nghiêm trọng.

Tâm điểm ở đội hình triệu tập của Việt Nam đổ dồn vào Adou Minh và Lee Williams. Adou Minh là trung vệ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội, nhận quốc tịch Việt Nam từ tháng 8. Đây là mẫu hậu vệ đa năng, sẵn sàng chơi mọi vị trí ở hàng thủ, được HLV Kim triệu tập để thay thế trực tiếp Văn Hậu.

Lee Williams (Williams Minh Hoàng) là cầu thủ Việt kiều Anh, sinh năm 2007, đang thi đấu cho CLB Công an TPHCM. Lee có chiều cao 1,9m, là mẫu trung phong cắm cổ điển với thể hình tốt, chơi không chiến tốt và làm tường khá ổn. Với Williams, HLV Kim có thêm phương án để triển khai các tình huống tấn công bóng bổng hoặc làm điểm trung chuyển bóng, làm tường cho tuyến 2 băng lên dứt điểm.

Bên cạnh đó, sự trở lại của Jason Quang Vinh rất quan trọng với đội tuyển ở thời điểm này, khi Văn Vĩ chấn thương. Quang Vinh sẽ thay Văn Vĩ đá chính ở vị trí cầu thủ chạy cánh trái.

Về vị trí thủ môn, HLV Kim triệu tập bổ sung Văn Việt thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel thay vì Filip Nguyễn. Patrik Lê Giang vẫn góp mặt, sẽ tiếp tục bắt chính. Suất còn lại ở khung gỗ Việt Nam vẫn là Trung Kiên.