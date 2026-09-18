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Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 18/9: U23 Việt Nam và bóng chuyền nữ cùng ra sân

Trọng Đạt

TPO - Ngày 18/9 tại Asiad 20, U23 Việt Nam gặp Philippines ở bảng C môn bóng đá nam, trong khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu Hàn Quốc tại lượt cuối bảng D. Hai trận đấu chỉ cách nhau 30 phút.

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Lúc 13h30, U23 Việt Nam gặp U23 Philippines tại Nagoya City Minato Soccer Field trong lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sau khi chỉ giành được một điểm từ trận hòa Kuwait 1-1 ở ngày ra quân.

Ở lượt trận đầu, Philippines thua Uzbekistan 1-5. Kết quả này giúp U23 Việt Nam có thêm cơ sở để hướng tới ba điểm, qua đó cải thiện vị trí trong cuộc đua giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, chiến thắng trước Philippines chưa đồng nghĩa với việc đội tuyển chắc chắn đi tiếp, bởi U23 Việt Nam vẫn còn trận đấu cuối gặp Uzbekistan.

Theo lịch, trận đấu bắt đầu lúc 15h30 giờ Nhật Bản, tương đương 13h30 giờ Việt Nam.

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Cũng trong ngày 18/9, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Hàn Quốc lúc 14h tại Park Arena Komaki ở lượt trận cuối bảng D.

Sau hai chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 3-0 trước Qatar và Hong Kong (Trung Quốc), tuyển Việt Nam đã sớm giành vé vào tứ kết. Riêng ở trận gặp Hong Kong (Trung Quốc), các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thắng dễ dàng lần lượt với các tỷ số 25-22, 25-15 và 25-18.

Cuộc đối đầu Hàn Quốc không còn mang tính chất quyết định tấm vé đi tiếp, nhưng có ý nghĩa trong việc xác định đội đứng đầu bảng D. Kết quả trận đấu cũng ảnh hưởng đến vị trí và đối thủ của Việt Nam ở vòng tứ kết.

Ngoài ra, teqball tiếp tục thi đấu đôi nam nữ với hai đại diện Minh Tâm - Gia Nghi tại Nagoya City Higashi Sports Center.

Trọng Đạt
#Asiad 20 #Lịch thi đấu #U23 Việt Nam #Bóng chuyền nữ #Philippines #Hàn Quốc #Thể thao

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