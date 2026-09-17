Tuyển nữ Trung Quốc nhận kết quả sốc, làm hẹp đi đáng kể cơ hội của đội tuyển nữ Việt Nam

TPO - Lượt trận thứ 2 môn bóng đá nữ Asiad 2026 diễn ra vào chiều nay, đội tuyển nữ Uzbekistan đã giành kết quả ấn tượng trước một trong những thế lực của bóng đá châu Á: Trung Quốc. Nhờ đó, họ đã mở toang cánh cửa đi tiếp.

Theo thể thức của bóng đá nữ tại Á vận hội, 12 đội tuyển sẽ chia ra thành 3 bảng đấu với mỗi bảng 4 đội. Hai đội nhất sẽ giành vé đi tiếp. Hai suất còn lại thuộc về 2 trong 3 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Với việc chung bảng những thế lực như Trung Quốc, Triều Tiên hay Nhật Bản, nhóm đội tuyển được coi là trung bình khá của châu Á như Uzbekistan, Đài Bắc Trung Hoa, Myanmar, Việt Nam hay Thái Lan chủ yếu hướng tới vị trí thứ 3.

Tuy nhiên, tuyến nữ Uzbekistan đang vượt lên để trở thành cái tên nặng ký nhất cho tấm vé vào vòng trong sau những thế lực hàng đầu châu lục bởi 2 trận đã qua, họ đã giành điểm trước những đối thủ được đánh giá vượt trội về thực lực. Trong ngày ra quân, đại diện Trung Á cầm hòa tuyển nữ Philippines gồm nhiều cầu thủ nhập tịch. Và chiều nay, họ đã tạo nên bất ngờ lớn nhất từ đầu sự kiện khi lấy được điểm của tuyển nữ Trung Quốc.

Trong thời gian bóng lăn, các cô gái Trung Quốc đã tạo ra sức ép đáng kể. Họ cầm bóng nhiều, tấn công nhiều nhưng vấp phải hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của tuyển nữ Uzbekistan. Thậm chí ở hiệp 1, dù cầm bóng 29% nhưng Uzbekistan vẫn có được bàn thắng với tình huống dứt điểm duy nhất phút 44.

Trung Quốc chật vật mới ghi được 1 bàn vào lưới Uzbekistan

Hiệp 2 chứng kiến sức ép nghẹt thở của đội bóng xứ tỷ dân. Họ cầm bóng gấp 3 lần đối thủ, dứt điểm 13 lần so với con số 0 bên phía Uzbekistan. Tuy nhiên, tất cả những gì Trung Quốc có được cũng chỉ là 1 tình huống chọc thủng lưới đối thủ của Zhang Linyan ở phút 70.

Thực ra trận đấu này, các cô gái Trung Quốc cũng không gặp may mắn. Điển hình nhất là tình huống Wang Shuang tung cú sút chân trái đưa bóng dội vào điểm giao nhau giữa cột dọc và xà ngang rồi bật ra vào phút 72. Tỷ số 1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trung Quốc giành 4 điểm sau hai lượt trận bảng G. Uzbekistan bỏ túi 2 điểm sau hai trận hòa. Trận cuối, họ gần như chỉ cần hòa là chắc chắn đi tiếp vì hiệu số của đội bóng này tốt hơn rất nhiều so với các đối thủ cạnh tranh.

Những gì Uzbekistan có được đang tạo ra sức ép lớn cho Việt Nam, Thái Lan hay Myanmar vốn là các đội tuyển có cơ hội xếp thứ 3. Trận cuối, đội tuyển nữ Việt Nam phải thắng Thái Lan, đồng thời mong kết quả thuận lợi từ trận Bangladesh - Myanmar. Trước tiên nghĩ tới kịch bản hoàn hảo, các cô gái áo đỏ chắc chắn sẽ phải giành 3 điểm trước kình địch Thái Lan, những người cũng đang có 0 điểm sau 2 trận thua.