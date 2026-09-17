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Đại phá đối thủ, bóng chuyền nữ vào tứ kết Asiad 20

Vĩnh Xuân

TPO - Trần Thị Thanh Thuý và các đồng đội đạt mục tiêu đầu tiên khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) 3-0 để giành quyền vào tứ kết Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản).

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Set đầu tiên diễn ra khá gay cấn khi cả đôi bên đều nỗ lực giành điểm. Việt Nam sớm vươn lên dẫn trước đối thủ, nhưng Hong Kong (Trung Quốc) cho thấy không hề dễ dàng bỏ cuộc.

Màn rượt đuổi tỷ số giữa đôi bên diễn ra gay cấn và cao điểm, điểm số giữa đôi bên chỉ chênh lệch 2 điểm (24-22). Thanh Thuý và Bích Thuỷ chơi nổi bật và ở điểm số cuối, Bích Thuỷ là người đem lại điểm số ấn định chiến thắng 25-22 cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

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Set 2 sau đó diễn ra với thế trận thuận lợi hơn cho các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Việt Nam đánh bại đối thủ 25-15 trước khi thắng tiếp set 3 với tỷ số 25-18.

Với chiến thắng chung cuộc 3-0, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành vé vào tứ kết Asiad 20, tiếp tục hướng đến các mục tiêu cao hơn.

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Vĩnh Xuân
#Asiad 20 #Nagoya #bóng chuyền nữ #Trần Thị Thanh Thuý #Nguyễn Tuấn Kiệt

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