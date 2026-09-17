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Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Nhật Bản, 17h30 ngày 17/9: Thử thách cực đại

Trọng Đạt
Hoàng Nguyên

TPO - Sau thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa, đội tuyển nữ Việt Nam đối diện thử thách lớn nhất bảng E khi chạm trán chủ nhà Nhật Bản, đội vừa thắng Thái Lan 8-0 ở trận ra quân Asiad 20.

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17h30 ngày 17/9, trên sân Shizuoka Stadium Ecopa, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ bước vào trận đấu gặp Nhật Bản, với mục tiêu thực tế nhất là hạn chế bàn thua và duy trì hy vọng trước lượt trận cuối.

Nhật Bản đã phát đi lời cảnh báo mạnh mẽ bằng màn trình diễn áp đảo trước Thái Lan. Đội chủ nhà ghi 4 bàn trong mỗi hiệp, kiểm soát bóng gần như toàn diện và khiến đối thủ Đông Nam Á không tạo ra cơ hội rõ rệt. Chiến thắng 8-0 giúp Nhật Bản tạm dẫn đầu bảng E với hiệu số +8.

Lực lượng Nhật Bản dự Asiad 20 chủ yếu là những cầu thủ đang thi đấu trong nước. Ngoại lệ đáng chú ý là thủ môn Shu Ohba, người vừa gia nhập Rangers của Scotland. Tuy nhiên, việc không triệu tập đội hình mạnh nhất không làm suy giảm đáng kể sức mạnh của đội.

Nhật Bản vừa vô địch Asian Cup nữ 2026 sau khi đánh bại Australia 1-0, trong khi HLV Michihisa Kano theo đuổi lối chơi giàu năng lượng, pressing và tấn công chủ động.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Trong quá trình chuẩn bị, đội thắng Jiangsu Suning 1-0 nhưng thua Trung Quốc 0-3. Trận ra quân cũng cho thấy những hạn chế trong khâu triển khai bóng khi các học trò HLV Hoàng Văn Phúc liên tục mất bóng trước sức ép của Đài Bắc Trung Hoa. Dù vậy, sự điều chỉnh ở tuyến giữa cùng bàn thắng của Thanh Nhã và cơ hội ở phút bù giờ cho thấy đội vẫn có khả năng tạo ra đột biến.

Theo thống kê trước trận, Việt Nam toàn thua Nhật Bản trong 10 lần đối đầu gần nhất, chỉ ghi 1 bàn và nhận 45 bàn thua. Riêng tại Asiad, ba thất bại gần đây của Việt Nam lần lượt có tỷ số 0-3, 0-7 và 0-7.

Trước đối thủ vượt trội về kỹ thuật và khả năng luân chuyển bóng, nhiều khả năng HLV Hoàng Văn Phúc sẽ sử dụng sơ đồ 5-4-1. Khối đội hình thấp nhưng phải giữ cự ly chặt chẽ, đặc biệt ở khu vực trung lộ, nhằm ngăn Nhật Bản phối hợp nhanh và khai thác khoảng trống trước mặt thủ môn Kim Thanh.

Tuyến giữa sẽ là chìa khóa của trận đấu. Các tiền vệ Việt Nam cần áp sát đồng bộ, buộc đối thủ đưa bóng ra biên, đồng thời hạn chế những đường chuyền xuyên tuyến. Khi giành lại quyền kiểm soát, đội phải nhanh chóng đưa bóng lên cho Thanh Nhã và các mũi tấn công giàu tốc độ.

Có điểm trước Nhật Bản sẽ là bất ngờ lớn. Với Việt Nam, một trận đấu không vỡ trận, hạn chế bàn thua và giữ được lực lượng cho cuộc đối đầu Thái Lan ngày 21/9 cũng có thể xem là kết quả tích cực.

Trọng Đạt
Hoàng Nguyên
#Nữ Việt Nam #Nữ Nhật Bản #Asian Games #bóng đá nữ #đối đầu #thể thao

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