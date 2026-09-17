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MMA Việt Nam và khát vọng giành huy chương trong lần đầu dự Asiad

Trọng Đạt

TPO - Với hai võ sĩ Quàng Văn Minh và Lò Thị Phung, đội tuyển MMA Việt Nam hướng tới mục tiêu giành ít nhất một huy chương tại Asiad 20. Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam công bố mức thưởng 500 triệu đồng cho mỗi tấm HCV tại đại hội.

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Ngày 16/9 tại Hà Nội, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam tổ chức lễ gặp mặt đội tuyển MMA Việt Nam trước khi lên đường tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản.

Đội tuyển có 6 thành viên, gồm một lãnh đội, ba huấn luyện viên và hai vận động viên. Quàng Văn Minh tranh tài ở hạng cân 77kg nam MMA truyền thống, trong khi Lò Thị Phung thi đấu hạng cân 54kg nữ MMA hiện đại. Các nội dung MMA diễn ra từ ngày 20 đến 22/9 tại Nagoya City Inae Sports Center.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Gia Bảo, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam, gửi lời chúc tới các thành viên đội tuyển. Ông đề nghị toàn đội chấp hành nghiêm quy định của đại hội, pháp luật nước chủ nhà và thể hiện tinh thần thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam.

Bà Tống Thị Ngọc Hòa, Chánh văn phòng Liên đoàn, lãnh đội MMA Việt Nam, báo cáo quá trình chuẩn bị và công tác rà soát thủ tục cho chuyến đi. Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ khởi hành từ Hà Nội sang Nhật Bản vào ngày 18/9.

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Để động viên các võ sĩ, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam công bố mức thưởng 500 triệu đồng cho HCV, 200 triệu đồng cho HCB và 100 triệu đồng cho HCĐ tại ASIAD 2026.

Niềm hy vọng của MMA Việt Nam được đặt vào hai gương mặt từng giành thành tích cao trên đấu trường quốc tế. Tại SEA Games 33 ở Thái Lan tháng 12/2025, Quàng Văn Minh mang về tấm HCV đầu tiên cho MMA Việt Nam ở hạng cân 65kg.

Tháng 1/2026, Lò Thị Phung tiếp tục ghi dấu ấn với HCV hạng cân 49kg nữ tại giải vô địch MMA châu Á ở Trung Quốc. Những kết quả này giúp hai võ sĩ giành suất tham dự ASIAD 20, kỳ đại hội đầu tiên tổ chức môn MMA.

Cả Quàng Văn Minh và Lò Thị Phung đều có kinh nghiệm thi đấu theo bộ luật của Hiệp hội MMA châu Á, tổ chức phụ trách chuyên môn MMA tại ASIAD 2026. Đây là cơ sở để đội tuyển hướng tới mục tiêu huy chương trong lần đầu góp mặt ở đấu trường này.

Thay mặt đội tuyển nhận nhiệm vụ, ông Mai Thanh Ba, Tổng thư ký Liên đoàn, đồng thời là huấn luyện viên trưởng, khẳng định quyết tâm hoàn thành mục tiêu giành ít nhất một huy chương tại đại hội.

Trọng Đạt
#MMA Việt Nam #ASIAD 20 #huy chương #võ thuật #quàng văn minh #lò thị phung

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