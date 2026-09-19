Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 19/9: Lễ khai mạc chiếm trọn tâm điểm

TPO - Ngày 19/9, Đoàn Thể thao Việt Nam chỉ có hai nội dung thi đấu vào buổi sáng, trước khi Asiad 20 chính thức khai mạc tại Nagoya. Vì vậy, lịch tranh tài trong ngày khá thưa và gần như tạm dừng vào buổi chiều, tối.

Theo lịch, lúc 9h00 theo giờ Việt Nam (11h00 giờ Nhật Bản), các VĐV Việt Nam tranh tài ở nội dung đôi nam nữ môn teqball tại Nagoya City Higashi Sports Center. Đối thủ của đội Việt Nam ở vòng loại là Thái Lan.

Một giờ sau, lúc 10h00 giờ Việt Nam (12h00 giờ Nhật Bản), đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam gặp chủ nhà Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại tại Kasugai City Gymnasium.

Sau hai nội dung buổi sáng, tâm điểm của Asiad 20 chuyển sang lễ khai mạc, diễn ra lúc 16h00 giờ Việt Nam (18h00 giờ Nhật Bản), tại Sân vận động Điền kinh Công viên Mizuho, thành phố Nagoya.

Lễ khai mạc mang chủ đề “Trái tim chung nhịp đập”, nằm trong ý tưởng tổng thể “Nhịp tim Aichi-Nagoya”. Ban tổ chức muốn truyền tải thông điệp thể thao là điểm gặp gỡ, kết nối các nền văn hóa và đưa con người xích lại gần nhau.

Khoảng hai giờ trước nghi thức chính, chương trình sân khấu làm nóng dự kiến bắt đầu từ 14h00 giờ Việt Nam, với sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và nghệ thuật truyền thống địa phương. Trước đó, đội bay biểu diễn Blue Impulse của Nhật Bản cũng dự kiến tạo điểm nhấn trên bầu trời Aichi.

Với sự góp mặt của các đoàn thể thao đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, Lễ khai mạc sẽ chính thức mở ra 16 ngày tranh tài tại Asiad 20. Đại hội quy tụ 45 đoàn thể thao, tranh tài ở 43 môn với tổng cộng 469 nội dung trao huy chương.

Các môn đáng chú ý gồm điền kinh, bơi, bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, cầu lông, boxing, judo, karate, taekwondo, wushu và cử tạ. Bên cạnh những môn quen thuộc, Đại hội năm nay còn có sự xuất hiện của MMA, padel, lướt sóng, teqball và taekwondo ảo.